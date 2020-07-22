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"Украинские Мальдивы" или "голубая лагуна": идеальное место для отдыха на природе

Среда 22 июля 2020 16:50
"Украинские Мальдивы" или "голубая лагуна": идеальное место для отдыха на природе
Фото: Озеро в Черепашинцах (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Озеро в Черепашинцах - "жемчужина" Винницкой области

В Винницкой области находится место, которое стало известным среди украинских туристов сравнительно недавно. Здесь, рядом с селом Черепашинцы, есть удивительное озеро ярко-бирюзового цвета.

Этот водоем называют "украинскими Мальдивами" или "голубой лагуной". И не зря. Ведь необычный окрас воды в озере так напоминает живописные пейзажи роскошного иностранного курорта.

Пальм и прочих атрибутов экзотического отдыха здесь нет, а вода в водоеме – пресная. Тем не менее здесь с каждым годом все больше туристов. Особенно актуальной стала поездка на уик-энд в этом место в условиях частично закрытых границ.

Как появился водоем?

История появления живописного озера довольно прозаична. Когда-то на этом месте действовал гранитный карьер. В 1990-х годах добычу гранита прекратили, и огромные выкопанные территории со временем заполнились кристально чистой водой.

Территории вокруг водоема стали заполняться красивой растительностью.

&quot;Украинские Мальдивы&quot; или &quot;голубая лагуна&quot;: идеальное место для отдыха на природеФото: Озеро недалеко от села Черепашинцы (Олег Божко)

Вода в озере – действительно чистая: это видно на фото, которые отображают всю красоту водоема. Рядом есть пляж, где можно позагорать и насладиться природой.

Также рядом с этим местом оборудованы столики и лавочки для отдыха, поэтому здесь также можно устроить пикник.

Кроме того, в последние несколько лет вокруг озера стали появляться и базы отдыха, так что остановиться на ночлег здесь тоже можно.

&quot;Украинские Мальдивы&quot; или &quot;голубая лагуна&quot;: идеальное место для отдыха на природеФото: Это место называют "винницкими" или "украинскими Мальдивами" (Олег Божко)

Вокруг озера у села Черепашинцы располагается лес, что добавляет здешней природе красоты и уюта.

Туристам нужно помнить, что дно здесь не везде ровное, а само озеро в некоторых участках может быть довольно глубоким. Поэтому купаться здесь стоит осторожно.

Как сюда добраться?

Лучше всего добираться в это место из Винницы. Оно находится в примерно сорока минутах езды от города на машине. Добраться до Винницы из Киева можно и на поезде, а уже оттуда – на водоем.

&quot;Украинские Мальдивы&quot; или &quot;голубая лагуна&quot;: идеальное место для отдыха на природе Фото: Черепашинцы находятся примерно в 40 минутах езды от Винницы (Олег Божко)

Кстати, есть и еще один способ сюда доехать. Можно заказать однодневную, двухдневную или трехдневную экскурсию из Киева. Тогда вы поедете с группой туристов на автобусе. Стоимость – от тысячи гривен с человека в зависимости от количества дней, проведенных в поездке.

Если вы едете сюда с групповым туром из Киева, то заодно можете посетить и другие места региона. Также поездки в это место предлагаются туристам из Винницы и Львова.

&quot;Украинские Мальдивы&quot; или &quot;голубая лагуна&quot;: идеальное место для отдыха на природеФото: Это озеро – идеальное место для отдыха на выходных (Олег Божко)

Напомним, ранее мы писали о том, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.

Также советуем почитать о "Подольской Швейцарии" – месте, куда едут на отдых в Хмельницкой области.

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