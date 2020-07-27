Українська "Сахара": легендарний заповідник на півдні країни дивує різноманіттям природи

Державне агентство розвитку туризму запустило у соцмережах акцію #МандруйУкраїною , до якої долучилося багато українських зірок. Під цим хешгетом у Facebook та Instagram вже є понад 43 000 дописів. Люди й далі діляться фото своїх улюблених туристичних локацій.

Мета акції - надихнути людей мандрувати та пізнавати рідну країну.

"Зараз ми видаємо серію мотивуючих промороликів з різних куточків нашої надзвичайно красивої своїм різноманіттям країни. Ми залучили амбасадорів #МандруйУкраїною, щоб показати вам унікальні місця та розказати про тонкощі відпочинку в Україні", - повідомляють у прес-службі Держтуризму.

Перші зйомки в рамках проекту пройшли на Херсонщині в Асканії-Новій. Участь у зйомках взяв популярний шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко та відома гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова.

Більше дивіться у відео:

Відео: Асканія-Нова на Херсонщині (Youtube-канал "Мандруй Україною")

Чим цікавий заповідник Асканія-Нова?

Біосферний заповідник Асканія-Нова у Херсонській області був заснований німецьким поміщиком Фрідріхом Фальц-Фейном ще наприкінці 19 століття. Німецький поміщик вирішив виділити ділянку пасовищних угідь та створив на ній заповідну територію. Її доволі швидко заселили унікальними тваринами та птахами.

Чутки про цей грандіозний зоопарк в природних умовах поступово поширилися по всій Європі.

Тут були олені, страуси, антилопи та навіть кенгуру. Зараз заповідник Асканія-Нова носить ім'я на честь свого засновника.

Фото: Асканія-Нова дивує туристів різноманіттям видів тварин, які тут живуть (mywaytrip.com.ua)

З того часу територія заповідника значно розширилася. Зараз вона займає площу понад 33,3 тисячі гектарів. До складу заповідника входять зоопарк, сам степ та мальовничий дендрологічний парк.

Це просто ідеальні місце для тих, хто любить природу. Тут вона дивує туристів яскравими фарбами й багатим рослинним і тваринним світом. Цікаво, що сюди можна їхати не тільки влітку. Адже навесні тут цвітуть тюльпани, гіацинти, ромашки та інші квіти. Тут також цвіте австрійський льон, і в цей період тут можна зробити прекрасні фото для соцмереж.

Фото: Дендропарк у заповіднику (mywaytrip.com.ua)

У дендропарку, до складу якого входить ботанічний парк та ще кілька красивих природних зон, можна замовити екскурсію від місцевих гідів та пройтися туристичними стежками й тінистими алеями під кронами старих дерев. Тут також є водойма, де живуть лебеді.

Фото: Біосферний заповідник був заснований німецьким поміщиком Фрідріхом Фальц-Фейном ще наприкінці 19 століття (mywaytrip.com.ua)

В умовах степу тут живуть безліч видів тварин. В тому числі - тих, які занесені до Червоної книги України.

Асканія-Нова - це постійне місце проживання диких копитних тварин - бізонів, сайгаків, європейських ланей, коней Пржевальського, куланів, благородних оленів, муфлонів і двогорбих верблюдів. Звісно, тут є й вже відомі всім зебри. Серед птахів - страуси, журавлі, орли, яскраві папуги, чорні гуси, фазани.

Як доїхати до заповідника?

Селище Асканія-Нова знаходиться у Чаплинському районі Херсонської області за 75 кілометрів по автошляху у напрямку до Нової Каховки.

Сюди можна добратися автобусом із Херсона. Вони курсують щодня. Розклад рейсів треба перевіряти на автостанції.

Фото: Степова природа заповідника (facebook.com/finaukraina)

Варто пам'ятати, що прямого залізничного сполучення між заповідником та містами немає. З найближчих залізничних станцій – Нова Каховка, Новоолексіївка, Армянськ, Каланчак.

Ще один спосіб добратися до заповідника – замовити тур у якоїсь із туристичних компаній. Наприклад, вартість чотириденного туру з Києва в одній із компаній складає 2350 гривень. За чотири дні туристам пропонують побувати в Асканії-Новій, Григорівці й на острові Джарилгач.

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