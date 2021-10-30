Холоднояярські стежки. В Україні створять заповідник та нові туристичні маршрути

В селі Розумівка популяризуватимуть культурний туризм та екскурсії

Наступного року розпочнуть створення історико-меморіального заповідника "Чорний Ворон" у Кіровоградській області. Заповідник буде розташовуватися посеред лісу на території на території Розумівської сільради Олександрівського району. Про це у коментарі РБК-Україна розповів селищний голова Олександр Безпечний.

За його словами, комплекс має на меті розвивати екскурсійний туризм і вшанувати пам’ять героїв Холодного Яру – загону отамана Чорного Ворона в урочищі "Чорний Ворон" біля села Розумівка.

"Там вже є певні об'єкти, які їдуть подивитися туристи. Зокрема, пам'ятник Юрію Горлісу-Горському, який написав книжку "Холодний Яр". Це місце захоронення козаків Чорного Ворона: там загинув сам отаман і близько 300 його побратимів. Вже виділена земля під меморіальний комплекс, а роботи почнуться наступного року", - повідомив він.

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Проект передбачає будівництво оглядового майданчика, розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі сільського зеленого туризму. За словами Олександра Безпечного, маршрут вже зараз відвідують туристи.

Фото: Хрестовоздвиженська церква та усипальниця (uk.wikipedia.org/Павло Мокрицький)

"Таку поїздку добре планувати, якщо їхати з Кропивницького. Перша локація - ферма та сироварня, далі дорога веде на села Розумівка та Бовтишка.

У Розумівці знаходиться Свято-Воздвиженська церква, під нею розташована усипальниця родини Раєвських. Там похований герой російсько-французької війни 1812 року Микола Миколайович Раєвський і його родина. Їхній маєток був у селі Бовтишка, а сусіднє село він облюбував, побудувавши там церкву. Після цього під церквою вже створили родинну усипальницю", - розповідає Олександр Безпечний.

Фото: Усипальниця родини Раєвських у селі Розумівка (Роман Маленков/Україна Інкогніта)

За його словами, на маршруті туристи можуть зайти в музей села, подивитися усипальницю Раєвських - екскурсію там проводить священик. Далі йдуть гуляти в ліс, де й буде створено заповідник.

На території комплексу хочуть спорудити меморіальні композиції "Вершник", "Хрести" і "Чорний ворон", збудувати дерев’яну каплицю, створити "Землянку", облаштувати місця відпочинку, локацію "Повстанський табір", майданчик для туристичних наметів, зону військово-патріотичного виховання тощо.

Втім, туристи схожим маршрутом вже їздять. Один із варіантів подорожі описав на своїй сторінці у Facebook кандидат історичних наук, краєзнавець, екскурсовод та член топонімічної комісії міської ради Кропивницької Юрій Митрофаненко.

"Кропивничани та гості нашого міста! Що треба зробити аби останній день за літнім часом та майже літній за погодою "по-дурному не пройшов"? Мандрувати за маршрутом: "Холодноярські стежки Чорнолісся": Кропивницький - "Лісова Коза" - Розумівка - Урочище Чорний Ворон. Дорогу знайти легко. Всюди є вказівники", - радить він.

Фото: Подорож за маршрутом "Холодноярські стежки Чорнолісся" (Олександр Морощук)

Чим цікава усипальниця Раєвських у селі Розумівка

Свято-Хрестовоздвиженська церква та усипальниця Раєвських у селі Розумівка внесена до реєстру пам'яток містобудування та архітектури національного культурного надбання України.

Є свідчення про те, що у 18 столітті спочатку була споруджена дерев'яна церква в ім'я Іоанна Богослова. Ця церква ще стояла у 1860-х роках.

Фото: Тут раніше було створено історико-меморіальний заповідник родини Раєвських (Роман Маленков/Україна Інкогніта)

У 1833 році на місці поховання, на одному з найкрасивіших місць, що нагадували герою російсько-французької війни 1812 року Миколі Раєвському місця колишніх боїв, заклали нову церкву. Її спорудження закінчили у 1855 році.

В усипальниці Раєвських поховані генерал від кавалерії, герой російсько-французької війни 1812 року Микола Раєвський і його онук — полковник Микола Раєвський. У первинному стані усипальниця була спроєктована як піраміда. У два ряди стояло дванадцять чавунних колонад, частину яких можна оглянути зараз. Інші залишились замурованими в стіни під час будівництва церкви та її розширення.

Про відвідування села Розумівка раніше вже розповідав відомий український мандрівник Роман Маленков на сайті "Україна Інкогніта".

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