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Україна увійшла до топ 5 країн Європи за темпами відновлення авіатрафіку

Автор: Євгенія Тугушева

Авіаційна галузь повільніше відновлюється у Великій Британії, Фінляндії та Ірландії.

Україна увійшла до ТОП-5 країн з відновлення авіатрафіку, повідомив Євроконтроль, який об'єднує провайдерів аеронавігації, пише Avianews.com із посиланням на Eurocontrol.int.

Такі дані опублікували у звіті Євроконтролю на основі аналізу 2021 року.

Серед країн, що входять до Євроконтролю, відзначили найбільше відновлення трафіку у 2021 році у порівнянні з 2019 роком:

  • Албанія (-8%);
  • Боснія та Герцеговина (-20%);
  • Вірменія (-22%);
  • Україна (-26%);
  • Греція (27%).

Найповільніше авіаційна галузь відновлюється у Великій Британії, Фінляндії та Ірландії. У цих країнах кількість перельотів у 2021 році була меншою на 62% у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, раніше ми писали про польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році.

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