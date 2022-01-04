Україна увійшла до топ 5 країн Європи за темпами відновлення авіатрафіку

Україна увійшла до ТОП-5 країн з відновлення авіатрафіку, повідомив Євроконтроль, який об'єднує провайдерів аеронавігації, пише Avianews.com із посиланням на Eurocontrol.int.

Такі дані опублікували у звіті Євроконтролю на основі аналізу 2021 року.

Серед країн, що входять до Євроконтролю, відзначили найбільше відновлення трафіку у 2021 році у порівнянні з 2019 роком:

Албанія (-8%);

Боснія та Герцеговина (-20%);

Вірменія (-22%);

Україна (-26%);

Греція (27%).

Найповільніше авіаційна галузь відновлюється у Великій Британії, Фінляндії та Ірландії. У цих країнах кількість перельотів у 2021 році була меншою на 62% у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, раніше ми писали про польоти за новими правилами та авіабезвіз. Якими були ключові події українського "неба" у 2021 році.