Албанія увійшла у список країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я України за показниками захворюваності COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

"Оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон за станом на 6 липня. Інформація про п'яти країнах, куди можуть полетіти на відпочинок українці: в червону зону потрапила Албанія. "Червоними" залишаються Чорногорія і Єгипет. Туреччина і Хорватія знаходяться у "зеленій" зоні", - уточнюють у відомстві.

В коментарі РБК-Україна в прес-службі Державного агентства розвитку туризму України пояснили, що МОЗ оновлює інформацію за списками "червоної" та "зеленої" зон регулярно, й ситуація по захворюваності в тій чи іншій країні може мінятися протягом декількох днів.

"Все буде залежати від того, коли саме громадяни повертаються з країни. Якщо в цей момент країна знаходиться в списку "зеленої" зони, або обсервацію самоізоляцію проходити не потрібно", - пояснили в прес-службі відомства.

Фото: Албанія улітку 2020 року (pixabay.com)

У Держтуризмі нагадали, що ті громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити 14-денну обсервацію або скористатися додатком "Дій вдома".

Тобто, якщо на момент повернення з Албанії ця країна для України перебуває в "червоному" списку, то вам треба пройти двотижневу обсервацію або самоізоляцію, але ситуація зі списком може змінитися залежно від рівня захворюваності COVID-19 в Албанії.

РБК-Україна також звернувся за коментарем до двох великих туроператорів із питанням, що означають такі зміни для туристів. Там пообіцяли надати цю інформацію у середу, 8 липня.

Кабінет міністрів раніше дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим громадянам, які в'їжджають на територію України з країн "червоної зони" за умови, що вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після того, як перетнуть державний кордон та будуть мати негативний результат тесту. При цьому в'їзд з країн "зеленої зони" дозволено абсолютно без обмежень.

Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

Станом на сьогодні після прибуття в Албанію українським туристам тест на коронавірус робити не потрібно. Самоізоляція теж не вимагається.

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