Албания вошла в список стран "красной зоны" Министерства здравоохранения Украины по показателям заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма Украины в Facebook.

"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в "зеленой" зоне", - уточняют в ведомстве.

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе Государственного агентства по развитию туризма Украины объяснили, что Минздрав обновляет информацию по спискам "красной" и "зеленой" зон регулярно, и ситуация по заболеваемости в той или иной стране может меняться в течение нескольких дней.

"Все будет зависеть от того, когда именно граждане возвращаются из страны. Если в этот момент страна находится в списке "зеленой" зоны, обсервацию или самоизоляцию проходить не нужно", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото: Албания летом 2020 года (pixabay.com)

В Гостуризме напомнили, что те граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением "Дій вдома".

То есть, если на момент возвращения из Албании эта страна для Украины находится в "красном" списке, то вам надо пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, но ситуация со списком может измениться в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 в Албании.

РБК-Украина также обратился за комментарием к двум крупным туроператорам с вопросом, что означают такие изменения для туристов. Там пообещали предоставить эту информацию в среду, 8 июля.

Кабинет министров ранее позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем гражданам, которые въезжают на территорию Украины из стран "красной зоны" при условии, что они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после того, как пересекут государственную границу и будут иметь отрицательный результат теста. При этом въезд из стран "зеленой зоны" разрешен абсолютно без ограничений.

Для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

По состоянию на сегодня после прибытия в Албанию украинским туристам тест на коронавирус делать не нужно. Самоизоляция тоже не требуется.

Напомним, ранее мы сообщали, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии.

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