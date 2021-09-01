Вікенд у Римі за 100 євро: відпочинок в Італії після пандемії доступний за рекордно низькими цінами

Вакциновані туристи можуть їхати в країну без карантину

Одна з найулюбленіших туристами країн нарешті відкрилася для українців. З 31 серпня в Італію можна подорожувати без проходження 5-денного карантину.

При цьому влада залишила в силі кілька умов для туристів - від самоізоляції звільняються вакциновані українці з негативним ПЛР-тестом на COVID.

Яких умов потрібно дотриматися для подорожі до Італії і чи поїдуть українці масово на відпочинок – в матеріалі РБК-Україна.

Які умови в'їзду в Італію з України

Від обов'язкової самоізоляції після прибуття звільняються туристи, які можуть пред'явити одночасно два документи:

- "зелений сертифікат" про повний курс вакцинації (Green Pass) - визнаються Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

- негативний результат молекулярного або антигенного тестування на COVID-19, дійсний до 72 годин до приїзду.

Також необхідно заповнити онлайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

Фото: Відкриті для українців країни ЄС (інфографіка РБК-Україна)

Якщо вакцинації немає, туристам доведеться після приїзду з негативним тестом вирушити на самоізоляцію на 5 днів. При цьому активуючи додаток нагляду стану здоров'я. Після цього терміну доведеться здати тест на COVID. Повторний тест можуть не здавати діти до 6 років.

В силі для туристів залишаються правила про підтвердження мети поїздки, місця перебування і наявності достатньої кількості коштів на час подорожі.

"Колосальний попит": коли туристи масово поїдуть до Італії

Нові правила діятимуть для українських туристів до 25 жовтня 2021 року. Це найвдаліший час і для пляжного відпочинку в оксамитовий сезон, і для екскурсійних поїздок захоплюючими архітектурою й атмосферою туристичними містами: Римом, Венецією, Міланом, Неаполем.

Експерти туристичного ринку відзначають: вакцинованих українців, які мають можливість вирушити в Італію, ще не так багато. І частина з них в цьому сезоні вирушать в подорож самостійно, без покупки путівок в агентствах.

Фото: Колізей в Римі (unsplash.com/david kohler)

Масові тури в країни, куди вже сьогодні можна їхати щепленим українцям, виключно "під вакцинованих туристів" навряд чи хтось буде робити, зазначив у коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туристичної компанії "TEZ TOUR Україна".

"Наявність або відсутність турів буде визначатися не вакцинацією, а природним попитом на ринку. Якщо попит за цими напрямками є, то пропозиції туроператори готуватимуть. Також індивідуальний турист зможе придбати певні послуги на свій розсуд. До того ж вакцинованих туристів у нас все ще не так багато", - пояснив співрозмовник.

Поки на цей час в онлайн-базах турів можна знайти тільки путівки на термальні курорти країни - Монтекатіні-Терме, Абано-Терме і Фьюджи. Але скоро турів в країну буде більше, прогнозують експерти.

Коли в Італії до недавнього часу обов'язковою умовою в'їзду була 5-денна самоізоляція, путівок в країну не продавали, раніше говорив РБК-Україна директор туроператора "Аполло-Тур" Андрій Демура. За його словами, після скасування цієї вимоги попит на поїздки в країну "очікується величезним".

Фото: Курортне місто Портофіно в Італії (unsplash.com/kristine tanne)

"До пандемії Італія була дуже популярною у наших громадян. Якщо вона відкриється на умови ПЛР-тесту, то попит на цей напрямок буде колосальним. Він і раніше (до введення карантинних обмежень - ред.) був просто величезним", - зазначав Демура.

Секрет популярності країни - в тому, що в Італії є широкі можливості для пляжного, екскурсійного, гірськолижного відпочинку, гастрономічних і дегустаційних турів.

"Влітку до Італії їдуть за пляжним відпочинком, восени - за екскурсійними програмами. Зима - це лижі. Словом, це найпопулярніший цілорічний напрямок", - пояснює широкий попит на відпочинок в країні фахівець.

Авіаквитки в Італію - від 10 євро

Новина про скасування самоізоляції в Італії викликала хвилю обговорень у соцмережах. Користувачі діляться низькими цінами на авіаквитки в Італію з міст України.

Наприклад, у листопаді (після встановленого терміну, коли діють нові правила в'їзду для українців) з Харкова в Мілан можна придбати квитки за ціною 10 євро в одну сторону.

На сайтах бронювання авіаквитків можна знайти дешеві варіанти на дати у вересні. Наприклад, квитки авіакомпанії Ryanair в Турин зі Львова можна купити від 14 євро в одну сторону, в Рим з Одеси - від 18 євро, зі Львова – від 27 євро, з Києва – від 24 євро.

Фото: Туристичні локації в Римі (unsplash.com/christopher czermak)

До Венеції у вересні можна вирушити за ціною від 18 євро зі Львова, з Києва - від 28-30 євро (також в авіакомпанії Wizz Air). В Неаполь зі Львова можна полетіти за ціною від 32 євро.

До слова, переліт в міста Італії триває всього 2-2,5 години, тому індивідуальну подорож в південну країну можна запланувати навіть на день або два на вихідних. При цьому багато готелів у вересні пропонують знижки - оселитися в Римі можна за ціною від 1300 гривень на добу за двомісний номер, у Венеції – від 1000 гривень за апартаменти в центрі міста. А в хостелах можна провести ніч і за 600 гривень (20 євро).

Враховуючи вартість квитків в обидві сторони (близько 50 євро) і житла (30-40 євро), вікенд в європейському місті "бюджетні" мандрівники цілком можуть провести за ціною від 100 євро з людини.

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