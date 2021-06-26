Загроза екології та зростання цін: у популярному місті протестують проти повернення туристів

Венеція протягом багатьох років вважається одним з великих і відомих туристичних центрів Італії. Під час пандемії в місто довгий час зовсім не їздили мандрівники, але влітку цього року туристів тут стає все більше. Однак цьому раді далеко не всі місцеві жителі. Багато з них навіть брали участь у протестах, особливо - після прибуття в місто першого у цьому році великого судна з туристами.

Про це йдеться у статті видання Financial Times. Там вирішили розібратися, чому значна частина венеціанців незадоволена поверненням масового туризму в місто.

Зростання цін на житло і занепад сфер, не пов'язаних з туризмом

Робота місцевого жителя П'єро Дрі напряму залежить від туристів, які щорічно приїжджають в його рідне місто. Проте він зізнається, що вже відчуває себе "задушеним" іноземними відвідувачами, які поступово повертаються до Венеції після локдауну.

"Венеція знову повертається до життя, але масовий туризм шкодить місту", - говорить П'єро. Він вручну виготовляє дерев'яні форколи - кочети (елементи човнів-ред.) для гондол, які перевозять туристів водними маршрутами Венеції.

У міру того як міста Італії виходять з режиму ізоляції, залучення туристів ще більш сьогодні важливе для економіки. В одну тільки Венецію до пандемії щорічно приїжджало близько 30 мільйонів туристів, пише FT.

Фото: Міст Ріальто через Гранд-канал у Венеції (unsplash.com/claudio-schwarz)

Але поверненню масового туризму в місто радіють далеко не всі жителі.

Цього місяця у Венеції жителі висловлювали обурення тим, що круїзний лайнер увійшов до лагуни міста вперше після пандемії. Це сталося, попри обіцянку уряду Італії заборонити вхід гігантським туристичним кораблям в історичний центр міста.

Виявилося, що це не подобається багатьом жителям міста, і на вулицях швидко з'явилися плакати з написом "No Grandi Navi" - "Ні великим кораблям". Особливо багато їх наклеювали на вікна і стіни магазинів і ресторанів, які були закриті через карантин і відсутність клієнтів.

"Великі кораблі - це верхівка айсберга набагато серйознішої проблеми", - говорить виданню місцевий житель і голова групи протесту Томмазо Качкарі.

За його словами, "надмірний туризм" витіснив постійних жителів Венеції, знищив робочі місця, не пов'язані з індустрією відпочинку, а житло значно підвищилося в ціні.

Фото: Венеція славиться численними водними каналами (unsplash.com/clay-banks)

"Великі судна - лише частина трагедії Венеції. Економіка, заточена суто тільки під туризм, знищила соціально-економічне розмаїття міста. Люди ставляться до Венеції так, як ніби це "найбільший парк розваг у світі", а тим часом інші сфери міста не розвиваються", — ділиться думкою італієць.

Забруднення та знищення екосистеми

Однак для багатьох венеціанців повернення туристів - все ж великий привід для свята, пише видання.

"Ми зовсім не заробляли грошей майже два роки. Витратили всі свої заощадження, щоб платити за квартиру і купувати їжу. Якщо масовий туризм - наш єдиний спосіб звести кінці з кінцями, то нехай так буде і далі. Звичайно, це повинно бути краще організовано. Але якщо в Лондоні, Парижі та Барселоні є масовий туризм, чому у нас такого не має бути?", — говоривши Дебора Розетто. Вона торгує скляним посудом на мальовничому архіпелазі Мурано.

Інші представники сфери кажуть Financial Times, що без сфери туризму не працювали б і інші - торгівля, перукарні, салони краси тощо.

Ще до того, як вибухнула пандемія, Венеція зіткнулася із загрозою існування в результаті підвищення рівня моря: у 2019 році в місті відбулися масштабні повені.

Круїзні лайнери, які щодня доставляють тисячі відвідувачів на площу Сан-Марко, звинувачують у забрудненні та нанесенні екологічного збитку лагуні та її тендітній морській екосистемі.

Уряд країни змалював в загальних рисах проект з тимчасового відведення суден в довколишній порт Маргера, поки розробляються плани з будівництва терміналу за межами лагуни.

Фото: Кафе на площі Сан-Марко у Венеції (unsplash.com/clay-banks)

"Однак прогрес повільний. На цьому тижні агентство ООН заявило, що розгляне можливість включення Венеції в список місць, що знаходяться під загрозою зникнення, якщо не буде вирішено постійну заборону на швартування круїзних суден в центрі міста", — наголошується у публікації.

"Кожен відчуває необхідність повернутися до нормального життя, але ми зобов'язані зробити це, поважаючи наше місто. Місцева влада працює над просуванням міжнародних заходів і виставок і залученням відвідувачів, які хочуть залишитися тут з довшими візитами", - говорить Сімоне Вентуріні - чиновник, який відповідає за туризм у місті.

Нікола Уссарді заробляв на життя продажем сувенірів туристам на площі Сан-Марко. Він втратив роботу, як тільки почалася пандемія коронавірусу.

Він каже, що Венеція знаходиться на роздоріжжі й повинна вирішити - чи потрібно ганятися за прибутком і при цьому ризикувати вбити місто, або ж вибрати інший шлях.

"COVID прискорив процес, який почався вже дуже давно. Зрозуміло, що нинішня система поступово руйнує місто. І до того ж не окуповується. Для багатьох Венеція стала "музеєм", створеним з реального життя і реальних людей, тому наш обов'язок - захищати її щосили", — говорить він.

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