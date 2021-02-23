Незатребувана послуга: як працює страховка для подорожей по Україні

Туристи оформлюють страхування лише в поодиноких випадках

Страховка для поїздки за кордон - документ, який вимагають від туристів в більшості країн, і оформляти його перед відпусткою туристи звикли вже досить давно. Особливо необхідним такий документ став під час пандемії COVID. Зовсім інакше йдуть справи зі страховкою для поїздок по Україні.

"Якось ми вирішили з сім'єю поїхати по замках Львівської області. Подорожували на своєму авто, екскурсій не замовляли. Чоловік у поїздці травмував ногу - оступився на пагорбі, мало не впавши вниз. У Львові звернувся до лікарні, виявилося - тріщина. Ходити не міг, тому поїхали додому раніше. Мені довелося швидко згадувати навички водіння, але це дрібниці у порівнянні з самою ситуацією", - згадує туристка Тетяна Мельниченко.

За словами жінки, у неї є багато знайомих, які подорожують по Україні самостійно без покупки турів, і жоден з них навіть не думав оформлювати страховку для таких поїздок.

"Цікаво, чи є взагалі страхування для тих, хто їздить сам. І чи відшкодують гроші, якщо турист отримає травму", - цікавиться вона.

РБК-Україна вирішило розібратися в цьому питанні. Виявилося, що перед самостійними поїздками страховку оформляють вкрай рідко: такі випадки поодинокі. Як вона працює і чи варто її замовляти - у матеріалі.

"Про таку страховку навіть не думають"

Зазвичай страховка вже входить до вартості туру, який купують у турфірм. Але якщо туристи їдуть куди-небудь в межах країни самі, то про страховку думають тільки в одиничних випадках. Про це РБК-Україна кажуть в турагенціях, які пропонують поїздки по країні.

Так, директор фірми Taistra Travel Наталія Горбачова звертає увагу на те, що багато хто про існування такої опції просто не знає.

Фото: Рідко хто з індивідуальних туристів сам оформлює страховку для поїздок по Україні, кажуть у турфірмах (колаж РБК-Україна)

"Тим, хто їде в подорож сам, однозначно варто подбати про страховку. Це продукт, який дає захист і підтримку під час подорожі. Індивідуальні туристи, для яких ми розробляємо маршрути, рідко хочуть брати страхування. Вони навіть не думають про це і дивуються, що воно взагалі потрібне. Ми завжди доносимо інформацію і пояснюємо, чому це важливо", - каже вона.

За словами директора Taistra Travel, кожне агентство співпрацює з певними страховими.

"При організації групових подорожей ми апріорі страхуємо туристів, закладаючи вартість страховки в собівартість продукту. У операторів страхування теж включено в туристичний продукт автоматично", - пояснює фахівець.

За її словами, вартість страховки для поїздок по Україні невелика і становить від 6 до 70 гривень на день.

"Це тарифи тих страхових, з якими працює наша компанія. В цілому сума залежить від власне суми, на яку застрахований турист, і чи буде він займатися активними видами відпочинку чи спорту під час подорожі", - говорить Наталія Горбачова.

"Приватні страховки для поїздок по Україні - рідкість"

Опція страхування індивідуальних туристів у багатьох страхових компаній є, але користуються нею досить рідко. Страховку включають у вартість турів від туркомпаній, а от самі туристи не так часто піклуються про таку послугу, говорить виконавчий директор СК "Провідна" Леся Щербакова.

"Це не дуже популярна послуга для тих, хто їде сам в Карпати чи на море. Зазвичай туристів страхує турагентство, яке везе туристів в ту чи іншу локацію. Це свого роду добровільно-обов'язковий вид страхування: при покупці туру, туристів страхують автоматично", - говорить вона.

Фото: Страховка для поїздки по Україні без купівлі туру - рідкість (колаж РБК-Україна)

Як правило, влітку частіше страхують для поїздок на море, а взимку - для екскурсій або активного відпочинку в горах.

"Приватні страховки - скоріше рідкість. Так, щоб сам турист їхав у подорож по країні, а перед тим оформив страховку, буває нечасто. Купуючи тур у якоїсь компанії, сам турист не відчуває на собі всі тонкощі оформлення такого документа. Всім цим за нього займаються турфірми. Але це невеликий сегмент страхування туристів. Набагато більший - страховки для виїзду за кордон", - додає Леся Щербакова.

Якщо ж страховка не оформлена, а людина в поїздці отримала травму, то витрати лягають на самого туриста, кажуть у страхових.

Хто несе відповідальність за туристів у поїздках

Згідно з українським законодавством, страхування подорожуючих по території України - обов'язкове, говорить РБК-Україна юрист юридичної компанії "Волхв" Денис Шевчук.

Фото: Якщо страховка не оформлена, а людина в поїздці отримала травму, то витрати лягають на туриста (pixabay.com)

"Страхування мають забезпечити ті, хто надає туристичні послуги. Для цього договір страхування зі страховиком можуть укласти самі туристи або суб'єкт туристичної діяльності як агент страхової компанії. Один з видів обов'язкового страхування - це страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну", - пояснює він.

За словами юриста, у нашій країні суб'єкти туристичної діяльності - це туроператори, турагенти, гіди-перекладачі, спортивні інструктори, екскурсоводи, тощо. Також - ті, хто надає послуги з харчування та розміщення туристів.

Він пояснює: зазвичай пропонують клієнтам страхові поліси, в які входить і страхування в період поїздок по території України.

Від чого можна застрахуватися?

Згідно з законом України "Про туризм", під поняття "внутрішній туризм", підпадають поїздки по Україні дітей, молоді, сімей, людей похилого віку та інших категорій населення, говорить РБК-Україна адвокат Павло Богомазов.

"Кожен під час подорожей по країні може перебувати в групі ризику різних факторів, що впливають на стан здоров'я. Наприклад, це можуть бути травми під час катання на велосипеді чи лижах, укуси комах або тварин, загострення хвороби або інші види ушкоджень. Під страхування можуть підпадати й випадки смерті", - пояснює він.

Фото: Застраховані ті туристи, які купують путівки у турфірм (pixabay.com)

У страхових компаніях запевняють, що від усіх цих випадків можна застрахуватися, і якщо страховий випадок настане, то компанії готові компенсувати витрати на лікування.

"Турагентство перед поїздкою робить групову заявку в страхову, і якщо страховий випадок виникає, то ми покриваємо всю необхідну допомогу. Наприклад, перебування в стаціонарі, лікування травм, якусь іншу амбулаторну допомогу", - каже Леся Щербакова.

Чи компенсують витрати і як себе убезпечити

Чи реально туристу домогтися компенсації, якщо страхові випадки в подорожах по Україні все ж настали? Денис Шевчук на прохання РБК-Україна проаналізував судові рішення з таких питань.

"Аналіз судових рішень, прийнятих українськими судами у таких справах говорить про те, що в переважній більшості випадків ці позови були пред'явлені на підставі договору туристичного страхування при подорожі за кордон", - говорить він.

Виходить, що в основному туристам частіше відшкодовують гроші, якщо страховий випадок відбувається за кордоном.

"Виходячи із судової практики, можна зробити висновок, що якщо договору туристичного страхування при подорожах по Україні й укладають, то частина таких договорів досить незначна. Судова практика відшкодування збитків за такими договорами не сформована", - говорить Денис Шевчук.

У судовому реєстрі - зовсім небагато спорів зі страховими компаніями щодо відшкодування шкоди в рамках подорожей усередині країни, підтверджує й адвокат Павло Богомазов.

Фото: Страховка для виїзду за кордон є обов'язковою у багатьох країнах, тому такий вид страхування - більш популярний (freepik.com)

"Це дає підставу припускати, що українці не дуже масово користуються туристичними послугами саме від туристичних агентств всередині країни. Страховку для подорожей за кордон оформлюють значно частіше, адже в багатьох країнах наявність страхування при перетині кордону входить до списку обов'язкових умов для в'їзду", - говорить він.

Хоча судова практика в таких питаннях все ж є, додає адвокат. В основному - по цивільних справах за позовами фізичних осіб про відшкодування матеріальної й моральної шкоди через ненадання чи неналежного надання страхових послуг під час поїздок по Україні.

"Виграш або програш у цій категорії справ залежить від того, як поводився турист під час настання страхового випадку: чи повідомив про це страхову і туроператора вчасно, чи є документи та інші докази, чи здійснили страховик і туроператор всі дії, передбачені законодавством", - додає адвокат.

Він радить оформлювати договір страхування і для поїздок по Україні, а не тільки для виїзду за кордон.

"Також треба приділити перед поїздкою хоча б п'ять хвилин свого часу на те, щоб прочитати умови страхування і правила поведінки в разі настання страхового випадку", - підсумовує фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи треба зібрати перед виїздом в подорож за кордон.

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