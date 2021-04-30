Тюльпани, сакури і море: кращі парки біля Києва для прогулянок на вихідних

Поїздка в заміський парк на травневі свята – одна з найбільш вдалих ідей, щоб яскраво провести вихідні на свіжому повітрі. У таких міні-подорожах можна милуватися як чудесами ландшафтного дизайну, так і насолодитися цвітінням магнолій, сакур і тюльпанів.

Деякі з парків якраз починають сезон роботи й запрошують туристів в гості після зняття обмежень "червоної зони" в Київській області. А щоб з міста було легше дістатися, запускають нові автобусні маршрути.

Тюльпанова фотолокація біля Києва

Найновіший дендропарк біля Києва, де хоч раз варто побувати на вихідних навесні - "Добропарк" в селі Мотижин по Житомирській трасі (29 км).

Навесні в ландшафтному парку зацвітуть 3,7 мільйона тюльпанів 130 сортів, а також нарциси, люпини, іриси та інші яскраві квіти, що перетворить поля на величезну фотолокацію для любителів романтичних фотосесій. Влітку декораціями стануть поля лаванди й ліатріса.

Фото: Тюльпани зацвітуть у перших числах травня (facebook.com/dobropark.ua)

Милуватися квітами можна як під час піших прогулянок по території, так і на електропаровозику або електровелосипедах. Для малюків є каруселі і батути, а помилуватися ландшафтним дизайном з висоти можна, замовивши політ на повітряній кулі. Для відпочинку є обладнані тераси, альтанки, лавочки, зона фудкорту. На вихідних у парку можна застати майстер-класи та спортивні заходи, музичні виступи.

Як дістатися: з 1 травня автобусом від метро "Житомирська": з 10:00 до 18:00 щогодини. Ціна квитка 30 грн.

Ціна за вхідний квиток в парк: 80-150 гривень.

Парк серед мисливських угідь

У колишній мисливській резиденції "Сухолуччя" на північ від Києва на березі Київського моря запрошують туристів провести вихідні на природі. Це 30 гектарів лісу і водних угідь, на яких побудовано мисливський маєток з кедрового дерева – за типом "Хонки" в іншій президентській резиденції "Межигір'я". Втім, мисливське господарство ще в радянські часи використовувалося партійними чиновниками для дозвілля.

У Сухолуччі можна побачити вертолітний майданчик, причал з маяком і дерев'яну президентську церкву. Територія навколо будівель красива і доглянута, поруч знаходяться альтанки для пікніків (їжу потрібно привозити з собою).

Фото: Парк в Сухолуччі (facebook.com/Сухолуччя-Резиденція)

Також на прогулянці можна буде "познайомитися" з місцевими тваринами – дикими кабанами у вольєрах, індійськими коровами в загонах, оленями й кіньми Пржевальського, які вільно гуляють парком.

Як доїхати: автобус від автостанції" Полісся" до села Сухолуччя (близько 70 км), потім кілька кілометрів пройтися пішки. Кілька рейсів на день з інтервалом півтори години. Ціна квитка 50 гривень.

Ціна за вхід на територію парку: 50 гривень.

Найстаріший дендропарк в Україні

Парк "Олександрія" в Білій Церкві – одне з тих місць, які обов'язково варто відвідати навесні. Всього в годині їзди від Києва (80 км) можна милуватися парком, який був закладений в 1788 році, і тому вважається найстарішим в країні. Крім того, парк визнаний одним з кращих в Європі зразків садово-паркової архітектури.

Фото: Парк в Білій Церкві (Олег Божко)

У дендропарку зібрано понад 4000 рідкісних рослин, включаючи дуби, яким вже багато століть. У ландшафт вписуються ставки і річка Рось.

Парк приваблює не тільки любителів природи – це красива облаштована територія, яка повертає в атмосферу садиб минулих століть – ротонди, колонада, скульптури, фонтани, "Арочний місток" і "Китайський місток".

Також в парку є музей живої природи ("Звіринець") з різноманітними тваринами і птахами, канатний парк і кафе.

Доїхати до Білої Церкви можна рейсовими автобусами з автостанцій Києва "Центральний автовокзал" і "Південна", маршрутними таксі залізничного вокзалу. Вартість проїзду - 80-100 гривень. У Білій Церкві в парк можна доїхати міськими маршрутками 1, 2 і 13.

Ціна за вхідний квиток: 25 гривень для дорослих в парк, 20 гривень – в музей.

Парк природи з дикими тваринами

Один з найпопулярніших у городян - новий парк "Беремицьке" на півдні Чернігівської області, в 10 км від міста Остер. Це природоохоронний об'єкт, який був створений у 2017 році і вже став популярним серед туристів. Зараз його називають "Асканією-Новою" на Чернігівщині.

На величезній території в півтисячі гектарів у вільних умовах живуть різноманітні дикі тварини і птахи.

Фото: Тварини в парку в Беремицькому (Ганна Дубовська)

"Це сучасний туристичний об'єкт, де дуже добре все продумано для прийому гостей. Для маленьких дітей там створена зооферма з найменшими тваринами з усього континенту – міні коні, найменші корови. Також варто відвідати Музей диких котів з рисями", - розповів РБК-Україна мандрівник Ярослав Козак.

На території природного парку є заповідна частина, огороджена сіткою, щоб не пройшли браконьєри. Там є ділянка пасовища, і ліси, і круті схили. Туди завезли польських тарпаноподібних конячок, потім козуль, ланей, муфлонів, турів, сайгаків, азіатських коней куланів, чекають на зубрів. Ходить там і напівручний лось. Також туристам варто відвідати Музей диких котів з рисями.

Доїхати можна автобусом Київ-Отер через село Євминка від автостанції "Дарниця" (відстань 78 км). Квитки - від 100 грн.

Ціни за вхід в парк: 80-100 гривень в туристичну частину і заповідну частину, екскурсія - від 100 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, які цікаві готелі можна знайти під Києвом для відпочинку на травневі свята.

Також пропонуємо почитати про кращі місця для прогулянок на Лівому березі Києва.