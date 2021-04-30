Тюльпаны, сакуры и море: лучшие парки возле Киева для прогулок на выходных

Поездка в загородный парк на майские праздники – одна из самых удачных идей, чтобы ярко провести выходные на свежем воздухе. В таких мини-путешествиях можно любоваться как чудесами ландшафтного дизайна, так и насладиться цветением магнолий, сакур и тюльпанов.

Некоторые из парков как раз начинают сезон работы и приглашают туристов в гости после снятия ограничений "красной зоны" в Киевской области. А чтобы из города было легче добраться, запускают новые автобусные маршруты.

Тюльпановая фотолокация возле Киева

Самый новый дендропарк возле Киева, где хоть раз стоит побывать на выходных весной – "Добропарк" в селе Мотыжин по Житомирской трассе (29 км).

Весной в ландшафтном парке зацветут 3,7 миллиона тюльпанов 130 сортов, а также нарциссы, люпины, ирисы и другие яркие цвета, что превратит поля в огромную фотолокацию для любителей романтических фотосессий. Летом декорациями станут поля лаванды и лиатриса.

Фото: Тюльпаны зацветут в первых числах мая (facebook.com/dobropark.ua)

Любоваться цветами можно как во время пеших прогулок по территории, так и на электропаровозике или электровелосипедах. Для малышей есть карусели и батуты, а полюбоваться ландшафтным дизайном с высоты можно, заказав полет на воздушном шаре. Для отдыха есть оборудованные террасы, беседки, лавочки, зона фудкорта. На выходных в парке можно застать мастер-классы и спортивные мероприятия, музыкальные выступления.

Как добраться: с 1 мая автобусом от метро "Житомирская": с 10:00 до 18:00 каждый час. Цена билета 30 грн.

Цена за входной билет в парк: 80-150 гривен.

Парк среди охотничьих угодий

В бывшей охотничьей резиденции "Сухолучье" на север от Киева на берегу Киевского моря приглашают туристов провести выходные на природе. Это 30 гектаров леса и водных угодий, на которых построено охотничье поместье из кедрового дерева – по типу "Хонки" в другой президентский резиденции "Межигорье". Впрочем, охотничье хозяйство еще в советские времена использовалось партийными чиновниками для досуга.

В Сухолучье можно увидеть вертолетную площадку, причал с маяком и деревянную президентскую церковь. Территория вокруг построек красивая и ухоженная, рядом находятся беседки для пикников (еду нужно привозить с собой).

Фото: Парк в Сухолучье (facebook.com/Сухолуччя-Резиденція)

Также на прогулке можно будет "познакомиться" с местными животными – дикими кабанами в вольерах, индийскими коровами в загонах, оленями и лошадьми Пржевальского, которые свободно гуляют по парку.

Как доехать: автобус от автостанции "Полесье" до села Сухолучье (около 70 км), потом несколько километров пройтись пешком. Несколько рейсов в день с интервалом полтора часа. Цена билета 50 гривен.

Цена за вход на территорию парка: 50 гривен.

Самый старый дендропарк в Украине

Парк "Александрия" в Белой Церкви – одно из тех мест, которые обязательно стоит посетить весной. Всего в часе езды от Киева (80 км) можно любоваться парком, который был заложен в 1788 году, и поэтому считается самым старым в стране. Кроме того, парк признан одним из лучших в Европе образцов садово-парковой архитектуры.

Фото: Парк в Белой Церкви (Олег Божко)

В дендропарке собрано более 4000 редкостных растений, включая дубы, которым уже много веков. В ландшафт вписываются пруды и река Рось.

Парк привлекает не только любителей природы – это красивая обустроенная территория, которая возвращает в атмосферу усадеб прошлых столетий – ротодны, колоннада, скульптуры, фонтаны, "Арочный мостик" и "Китайский мостик".

Также в парке есть музей живой природы ("Зверинец") с разнообразными животными и птицами, канатный парк и кафе.

Доехать в Белую Церковь можно рейсовыми автобусами с автостанций Киева "Центральный автовокзал" и "Южная", маршрутными такси железнодорожного вокзала. Стоимость проезда – 80-100 гривен. В Белой Церкви в парк можно доехать городскими маршрутками 1, 2 и 13.

Цена за входной билет: 25 гривен для взрослых в парк, 20 гривен – в музей.

Парк природы с дикими животными

Один из самых популярных у горожан – новый парк "Беремицкое" на юге Черниговской области, в 10 км от города Остер. Это природоохранный объект, который был создан в 2017 году и уже стал популярным среди туристов. Сейчас его называют "Асканией-Новой" на Черниговщине.

На огромной территории в полтысячи гектаров в свободных условиях живут разнообразные дикие животные и птицы.

Фото: Животные в парке в Беремицком (Анна Дубовская)

"Это современный туристический объект, где очень хорошо все продумано для приема гостей. Для маленьких детей там создана зооферма с самыми маленькими животными со всего континента – мини кони, самые маленькие коровы. Также стоит посетить Музей диких котов с рысями", - рассказал РБК-Украина путешественник Ярослав Козак.

На территории природного парка есть заповедная часть, огражденная сеткой, чтобы не прошли браконьеры. Там есть участок пастбища, и леса, и крутые склоны. Туда завезли польских тарпаноподобных лошадок, потом косуль, ланей, муфлонов, туров, сайгаков, азиатских коней куланов, ждут зубров. Ходит там и полуручной лось. Также туристам стоит посетить Музей диких котов с рысями.

Доехать можно автобусом Киев-Отер через село Евминка от автостанции "Дарница" (расстояние 78 км). Билеты – от 100 грн.

Цены за вход в парк: 80-100 гривен в туристическую часть и заповедную часть, экскурсия – от 100 грн.

Напомним, ранее мы писали, какие интересные отели можно найти под Киевом для отдыха на майские праздники.

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