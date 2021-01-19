Тисячі рейсів: в курортній країні розкрили деталі про старт пляжного сезону

У курортній країні на Балканах визначили 1 червня 2021 року датою, коли почнеться літній туристичний сезон. Міністр туризму Болгарії Мар'яна Ніколова під час свого інспекційного візиту в аеропорт Бургаса озвучила плани з прийому туристів в новому сезоні.

Також вона розповіла про нинішній стан зимових курортів Болгарії. Крім того, у відомстві підрахували збитки в туристичній галузі за 2020 рік.

Фото: В аеропорту Бургаса дотримуються всіх заходів безпеки (facebook.com/BURGAS.AIRPORT)

"Мета – цілорічний туризм"

Виступаючи під час візиту до Бургасу, міністр туризму Мар'яна Ніколова повідомила, що влітку 2021 року в цей аеропорт очікується прибуття 6400 чартерних рейсів.

"Наша мета - зробити Болгарію місцем для цілорічного туризму, а регіон Бургаса надає можливості для різних видів туристичних поїздок", - сказала вона.

Згідно з даними Єдиної туристичної інформаційної системи, в 2020 році в Болгарії відпочили понад 4,5 млн туристів. З них понад 3,3 млн – болгари, і більше 1,2 млн – іноземці.

За словами чиновниці, збитки від зменшення внутрішнього і в'їзного туризму за перші дев'ять місяців 2020 року склали близько 4,2 мільярди левів (2,6 млрд доларів). Враховуючи невелику кількість туристичних поїздок в кінці року, картина може бути гіршою – можливо, що загальні збитки перевищать 3,09 млрд доларів.

Фото: Архітектура в Болгарії (pixabay.com)

Заповнені всі спа-курорти

Мар'яна Ніколова повідомила, що зимові курорти Болгарії заповнені на 40 відсотків, а спа-курорти заброньовані на 100 відсотків.

Найпопулярніші гірськолижні локації почали приймати туристів ще до нового року. Наприклад, болгарський гірськолижний курорт Банско відкрив лижний сезон 17 грудня, Пампорово - 19 грудня, а Боровець - 28 грудня.

В Софії лижний сезон на горі Вітоша відкрився 15 січня з нічним спуском вниз по Вітошко-Лале.

Фото: Курорт Боровець (travelbulgarianews.bg)

До речі, термальний відпочинок у зимовий час у Болгарії дуже популярний. Щоб потрапити в місце з бальнеологічним курортом в Болгарії, досить тицьнути пальцем навмання на карту цієї балканської країни. Найвідоміші у туристів термальні курорти: Банско, Албена, Белчин, Хисар, Поморіє, Девін. Деякі – в безпосередній близькості від гірськолижних курортів.

Болгарію можна сміливо назвати "країною-санаторієм" – на її території діють 600 мінеральних джерел. Більше – тільки в Ісландії.

Фото: Термальний курорт в Болгарії (albena.com.ua)

Як можна поїхати в Болгарію на відпочинок

За даними порталу VisitUkraine.today, до 31 січня 2020 року громадянам України дозволено в'їжджати на територію Республіки Болгарія за наявності довідки, яка показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який повинен бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

З Києва в Софію регулярні рейси здійснює авіакомпанія Wind Rose. Долетіти без пересадок можна за 2 години 5 хвилин. До 30 січня 2021 року полетіти в Болгарію можна з аваикомпанією SkyUp.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Болгарії в січні.

Також ми розповідали про кращі пляжі на Балканах для відпочинку у 2021 році.