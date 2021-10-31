"Тисячі людей чекають компенсації два роки". Як повернути кошти за квиток, якщо переліт скасували

Серія страйків членів екіпажів німецької авіакомпанії Lufthansa призвела до того, що сотні тисяч пасажирів позбулися рейсів. Найтриваліший страйк тривав три дні з 6 по 9 листопада 2019 року, через що безліч мандрівників не полетіли за запланованими напрямками. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

У виданні уточнюють: хоча ці пасажири мають право на компенсацію відповідно до законів ЄС про права авіапасажирів, через два роки вони її все ще не отримали.

За даними AirHelp, який є частиною асоціації захисників прав пасажирів (APRA), 1650 рейсів були скасовані через страйки. Через це близько 214 000 пасажирів змінили або відмовилися від своїх планів подорожей і досі чекають компенсацій.

"Попри чіткі закони ЄС, що дають пасажирам право вимагати до 700 доларів (600 євро) на людину за такого роду порушення, Lufthansa досі відмовляється платити тисячам пасажирів. У тому числі тим, які звернулися в AirHelp за підтримкою", — зазначили в організації.

Авіакомпанія відмовилася виплатити компенсацію цим мандрівникам, аргументуючи це тим, що страйки кваліфікуються як "надзвичайні обставини", що є за законами ЄС винятком з правил.

Фото: Lufthansa - найбільша німецька і європейська авіакомпанія - як за кількістю виконуваних рейсів, так і за кількістю літаків (uk.wikipedia.org)

"Фактично це означає, що коли скасовують або затримують рейси через надзвичайні обставини, авіакомпанії мають право не виплачувати їм компенсацію", — пишуть в Schengenvisainfo.com.

Однак у рішенні Європейського суду з іншого приводу - справі про відмову скандинавської авіакомпанії SAS виплатити компенсацію пасажирам, які втратили переліт через страйк співробітників авіакомпанії, - страйки як надзвичайні обставини не кваліфікуються.

"Ми подали справу до суду, і справа була передана в Європейський суд (ECJ), вищий орган в ЄС. 23 березня 2021 року суд виніс свій вердикт: ми мали рацію, і страйки співробітників авіакомпаній не є надзвичайною обставиною, і пасажири мають право вимагати компенсації", — повідомляє організація, проводячи паралель між двома ситуаціями.

В SchengenVisaInfo.com уточнюють, що пасажир має право на компенсацію за затримку рейсу, розмір якої становить від 250 до 600 євро на пасажира, залежно від дальності подальшої подорожі.

Що робити українським туристам, якщо рейс скасували

У кожної авіакомпанії - свої правила відшкодування вартості куплених квитків, але в цілому процедури схожі у більшості з них, говорить РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

Він дає поради, що варто зробити, щоб повернути кошти за скасований рейс.

Фото: Як повернути кошти за квиток на рейс, який не відбувся, РБК-Україна розповів авіаексперт (pixabay.com)

В першу чергу необхідно отримати в аеропорту довідку про скасування рейсу . Цей документ буде додатковим підтвердженням прав на відшкодування коштів;

. Цей документ буде додатковим підтвердженням прав на відшкодування коштів; Далі подати заявку в авіакомпанію на відшкодування грошей ;

; Купуючи квиток, варто уважно читати договір з компанією - там можуть ховатися важливі моменти. Наприклад, в документі описана процедура відшкодування вартості квитка. Деякі авіакомпанії пропонують заповнити анкету, іншим треба написати на електронну пошту або оформити письмову заяву;

- там можуть ховатися важливі моменти. Наприклад, в документі описана процедура відшкодування вартості квитка. Деякі авіакомпанії пропонують заповнити анкету, іншим треба написати на електронну пошту або оформити письмову заяву; Часто пасажир може самостійно вибрати вид відшкодування після реєстрації в персональному онлайн-кабінеті на сайті компанії. При цьому там повинні підтвердити, що заявку на повернення коштів взяли в роботу;

на сайті компанії. При цьому там повинні підтвердити, що заявку на повернення коштів взяли в роботу; Якщо авіаперевізник не підтверджує отримання заявки або зовсім не підтримує ніякої комунікації, клієнт може паралельно писати компанії лист з проханням відшкодувати вартість перевезення. У ньому треба вказати всі дані про переліт і відправити рекомендованим листом, щоб його точно зареєстрували та зафіксували дату звернення пасажира.

Згідно з українським законодавством, на розгляд заявки від пасажира на відшкодування коштів за квиток в авіакомпанії є 90 днів.

"Протягом приблизно трьох місяців компанія повинна відповісти клієнту, і якщо вона визнає обставини для повернення грошей, то зобов'язана відшкодувати кошти. Якщо ж в компанії вважають, що є умови, що дозволяють цього не робити, то про це теж потрібно повідомити пасажиру. Рішення авіакомпанії пасажир може оскаржити через суд", - зазначає Долінце.

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