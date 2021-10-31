"Тисячі людей чекають компенсації два роки". Як повернути кошти за квиток, якщо переліт скасували

На що розраховувати пасжирам у разі скасування рейсу з різних причин
Серія страйків членів екіпажів німецької авіакомпанії Lufthansa призвела до того, що сотні тисяч пасажирів позбулися рейсів. Найтриваліший страйк тривав три дні з 6 по 9 листопада 2019 року, через що безліч мандрівників не полетіли за запланованими напрямками. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.
У виданні уточнюють: хоча ці пасажири мають право на компенсацію відповідно до законів ЄС про права авіапасажирів, через два роки вони її все ще не отримали.
За даними AirHelp, який є частиною асоціації захисників прав пасажирів (APRA), 1650 рейсів були скасовані через страйки. Через це близько 214 000 пасажирів змінили або відмовилися від своїх планів подорожей і досі чекають компенсацій.
"Попри чіткі закони ЄС, що дають пасажирам право вимагати до 700 доларів (600 євро) на людину за такого роду порушення, Lufthansa досі відмовляється платити тисячам пасажирів. У тому числі тим, які звернулися в AirHelp за підтримкою", — зазначили в організації.
Авіакомпанія відмовилася виплатити компенсацію цим мандрівникам, аргументуючи це тим, що страйки кваліфікуються як "надзвичайні обставини", що є за законами ЄС винятком з правил.
Фото: Lufthansa - найбільша німецька і європейська авіакомпанія - як за кількістю виконуваних рейсів, так і за кількістю літаків (uk.wikipedia.org)
"Фактично це означає, що коли скасовують або затримують рейси через надзвичайні обставини, авіакомпанії мають право не виплачувати їм компенсацію", — пишуть в Schengenvisainfo.com.
Однак у рішенні Європейського суду з іншого приводу - справі про відмову скандинавської авіакомпанії SAS виплатити компенсацію пасажирам, які втратили переліт через страйк співробітників авіакомпанії, - страйки як надзвичайні обставини не кваліфікуються.
"Ми подали справу до суду, і справа була передана в Європейський суд (ECJ), вищий орган в ЄС. 23 березня 2021 року суд виніс свій вердикт: ми мали рацію, і страйки співробітників авіакомпаній не є надзвичайною обставиною, і пасажири мають право вимагати компенсації", — повідомляє організація, проводячи паралель між двома ситуаціями.
В SchengenVisaInfo.com уточнюють, що пасажир має право на компенсацію за затримку рейсу, розмір якої становить від 250 до 600 євро на пасажира, залежно від дальності подальшої подорожі.
У кожної авіакомпанії - свої правила відшкодування вартості куплених квитків, але в цілому процедури схожі у більшості з них, говорить РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.
Він дає поради, що варто зробити, щоб повернути кошти за скасований рейс.
Фото: Як повернути кошти за квиток на рейс, який не відбувся, РБК-Україна розповів авіаексперт (pixabay.com)
Згідно з українським законодавством, на розгляд заявки від пасажира на відшкодування коштів за квиток в авіакомпанії є 90 днів.
"Протягом приблизно трьох місяців компанія повинна відповісти клієнту, і якщо вона визнає обставини для повернення грошей, то зобов'язана відшкодувати кошти. Якщо ж в компанії вважають, що є умови, що дозволяють цього не робити, то про це теж потрібно повідомити пасажиру. Рішення авіакомпанії пасажир може оскаржити через суд", - зазначає Долінце.
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