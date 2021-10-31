"Тысячи людей ждут компенсации два года". Как вернуть средства за билет, если перелет отменили

Серия забастовок членов экипажей немецкой авиакомпании Lufthansa привела к тому, что сотни тысяч пассажиров лишились рейсов. Самая продолжительная забастовка длилась три дня с 6 по 9 ноября 2019 года, из-за чего множество путешественников не улетели по запланированным направлениям. Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

В издании уточняют: хотя эти пассажиры имеют право на компенсацию в соответствии с законами ЕС о правах авиапассажиров, спустя два года они ее все еще не получили.

По данным AirHelp, который является частью Ассоциации защитников прав пассажиров (APRA), 1650 рейсов были отменены из-за забастовок. Из-за этого около 214 000 пассажиров изменили или отказались от своих планов путешествий и до сих пор ждут компенсаций.

"Несмотря на четкие законы ЕС, дающие пассажирам право требовать до 700 долларов (600 евро) на человека за такого рода нарушения, Lufthansa до сих пор отказывается платить тысячам пассажиров. В том числе тем, которые обратились в AirHelp за поддержкой", — отметили в организации.

Авиакомпания отказалась выплатить компенсацию этим путешественникам, аргументируя это тем, что забастовки квалифицируются как "чрезвычайные обстоятельства", что является по законам ЕС исключением из правил.

Фото: Lufthansa - самая крупная немецкая и европейская авиакомпания - как по количеству выполняемых рейсов, так и по числу самолетов (uk.wikipedia.org)

"Фактически это означает, что когда отменяют или задерживают рейсы из-за чрезвычайных обстоятельств, авиакомпании имеют право не выплачивать им компенсацию", — пишут в Schengenvisainfo.com.

Однако в решении Европейского суда по другому случаю - делу об отказе скандинавской авиакомпании SAS выплатить компенсацию пассажирам, потерявшим перелет из-за забастовки сотрудников авиакомпании, — забастовки как чрезвычайные обстоятельства не квалифицируются.

"Мы подали дело в суд, и дело было передано в Европейский суд (ECJ), высший орган в ЕС. 23 марта 2021 года суд вынес свой вердикт: мы были правы, забастовки сотрудников авиакомпаний не являются чрезвычайным обстоятельством, и пассажиры имеют право требовать компенсации", — сообщает организация, проводя параллель между двумя ситуациями.

В SchengenVisaInfo.com уточняют, что пассажир имеет право на компенсацию за задержку рейса, размер которой составляет от 250 до 600 евро на пассажира, в зависимости от дальности дальнейшего путешествия.

Что делать украинским туристам, если рейс отменили

У каждой авиакомпании – свои правила возмещения стоимости купленных билетов, но в целом процедуры схожи у большинства из них, говорит РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

Он дает советы, что стоит сделать, чтобы вернуть средства за отмененный рейс.

Фото: Как вернуть средства за билет на рейс, который не состоялся, РБК-Украина рассказал авиаэксперт (pixabay.com)

В первую очередь необходимо получить в аэропорту справку об отмене рейса . Этот документ будет дополнительным подтверждением прав на возмещение средств;

. Этот документ будет дополнительным подтверждением прав на возмещение средств; Далее подать заявку в авиакомпанию на возмещение денег;

Покупая билет, стоит внимательно читать договор с компанией - там могут скрываться важные моменты. К примеру, в документе описана процедура возмещения стоимости билета. Некоторые авиакомпании предлагают заполнить анкету, другим надо написать на электронную почту или оформить письменное заявление;

- там могут скрываться важные моменты. К примеру, в документе описана процедура возмещения стоимости билета. Некоторые авиакомпании предлагают заполнить анкету, другим надо написать на электронную почту или оформить письменное заявление; Часто пассажир может самостоятельно выбрать вид возмещения после регистрации в персональном онлайн-кабинете на сайте компании. При этом там должны подтвердить, что заявку на возврат средств взяли в работу;

на сайте компании. При этом там должны подтвердить, что заявку на возврат средств взяли в работу; Если авиаперевозчик не подтверждает получение заявки или вовсе не поддерживает никакой коммуникации, клиент может параллельно писать компании письмо с просьбой возместить стоимость перевозки. В нем надо указать все данные о перелете и отправить заказным письмом, чтобы его точно зарегистрировали и зафиксировали дату обращения пассажира.

Согласно украинскому законодательству, на рассмотрение заявки от пассажира на возмещение средств за билет у авиакомпании есть 90 дней.

"В течение примерно трех месяцев компания должна ответить клиенту, и если она признает обстоятельства для возврата денег, то обязана возместить средства. Если же в компании считают, что есть условия, позволяющие этого не делать, то об этом тоже нужно сообщить пассажиру. Решение авиакомпании пассажир может обжаловать через суд", — отмечает Долинце.

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