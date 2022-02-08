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Майже тисяча рейсів. В яких аеропортах Європи виконують найбільше перельотів

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Вівторок 08 лютого 2022 15:15
Майже тисяча рейсів. В яких аеропортах Європи виконують найбільше перельотів Фото: Міжнародний аеропорт у Стамбулі імені Сабіхі Гекчен (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

У Євроконтролі склали список із десяти повітряних хабів з найбільшою кількістю авіаперельотів

Євроконтроль визначив найбільші аеропорти Європи за кількістю рейсів на початку лютого 2022, повідомляє Avianews.com.

Так, найбільшим аеропортом Європи за кількістю рейсів став Стамбул з показником 893 вильоту та прильоту на день. Про це повідомив гендиректор організації Імон Бреннан.

Рейтинг склали рейтинг на основі середньої кількості рейсів на день у період від 30 січня до 5 лютого 2022 року. Він включав усі вильоти та прильоти, у тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, та не враховував пасажиропотік.

На другому місці опинився аеропорт Схіпхол в Амстердамі з результатом 826 рейсів на день, на третьому — Барахас у Мадриді з результатом 778 вильотів та прильотів на день.

До десятки аеропортів також увійшли Франкфурт, Шарль-Де-Голль у Парижі, Хітроу у Лондоні, Сабіхі Гекчен у Стамбулі, Мюнхен, Барселона та Лісабон.

В організації склав рейтинг на основі середньої кількості рейсів на день у період з кінця січня до 5 лютого. Він включав усі вильоти та прильоти, у тому числі невеликих літаків бізнес-авіації, та не враховувався пасажиропотік.

До рейтингу потрапив стамбульський аеропорт Сабіхі Гекчен в Азії, але не включені європейські аеропорти Росії. Це пов'язано з тим, що Туреччина є членом Євроконтролю, тоді як Росія не входить до організації.

Євроконтроль — організація, що об'єднує диспетчерів по всій Європі та в деяких державах за її межами.

Нагадаємо, раніше ми писали, які аеропорти Європи виявилися найзавантаженішими.

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