Почти тысяча рейсов. В каких аэропортах Европы выполняют больше всего перелетов
В Евроконтроле составили список из десяти воздушных хабов с найбольшим количеством авиаперелетов
Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсов в начале февраля 2022 года, сообщает Avianews.com.
Так, крупнейшим аэропортом Европы по числу рейсов стал Стамбул с показателем 893 вылета и прилета в день. Об этом сообщил гендиректор организации Имон Бреннан.
Рейтинг составили рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.
На втором месте оказался аэропорт Схипхол в Амстердаме с результатом 826 рейсов в день, на третьем — Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.
Busiest airport in the @eurocontrol Network is currently @igairport with 893 flights/day, ahead of @Schiphol (826 flights/day) and @aena #MadridAirport (778)@Transport_EU @ECACceac @ACI_EUROPE @CANSOEurope @A4Europe @IATA @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/nedhuaJ5C1— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) February 6, 2022
В десятку аэропортов также вошли Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гекчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.
В организации составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с конца января по 5 февраля. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.
В рейтинг попал стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен в Азии, но при этом не включены европейские аэропорты России. Это связано с тем, что Турция является членом Евроконтроля, тогда как Россия в организацию не входит.
Евроконтроль — организация, объединяющая диспетчеров по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами.
Напомним, ранее мы писали, какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными.