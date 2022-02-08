Почти тысяча рейсов. В каких аэропортах Европы выполняют больше всего перелетов

В Евроконтроле составили список из десяти воздушных хабов с найбольшим количеством авиаперелетов

Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсов в начале февраля 2022 года, сообщает Avianews.com.

Так, крупнейшим аэропортом Европы по числу рейсов стал Стамбул с показателем 893 вылета и прилета в день. Об этом сообщил гендиректор организации Имон Бреннан.

Рейтинг составили рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с 30 января по 5 февраля 2022 года. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.

На втором месте оказался аэропорт Схипхол в Амстердаме с результатом 826 рейсов в день, на третьем — Барахас в Мадриде с результатом 778 вылетов и прилетов в день.

В десятку аэропортов также вошли Франкфурт, Шарль-Де-Голль в Париже, Хитроу в Лондоне, Сабиха Гекчен в Стамбуле, Мюнхен, Барселона и Лиссабон.

В организации составил рейтинг на основе среднего числа рейсов в день в период с конца января по 5 февраля. Он включал все вылеты и прилеты, в том числе небольших самолетов бизнес-авиации, и не учитывал пассажиропоток.

В рейтинг попал стамбульский аэропорт Сабихи Гекчен в Азии, но при этом не включены европейские аэропорты России. Это связано с тем, что Турция является членом Евроконтроля, тогда как Россия в организацию не входит.

Евроконтроль — организация, объединяющая диспетчеров по всей Европе и в некоторых государствах за ее пределами.

Напомним, ранее мы писали, какие аэропорты Европы оказались самыми загруженными.