Тури в Туреччину вже дорожчають: скільки зараз коштує відпочинок на курортах країни

Туреччина – одна з найпопулярніших серед українців країн цього літа. Для в'їзду в країну не висувають для наших туристів практично ніяких умов: не потрібно ні пред'являти результати тесту на коронавірус, ні проходити самоізоляцію.

Ціни на тури в Туреччину теж залишалися одними з найбільш прийнятних. А ось в кінці серпня спостерігається подорожчання відпочинку в цій країні. Про це в коментарі РБК-Україна говорить Наталія Хватова, фахівець з індивідуального туризму з турфірми "Караван Люкс Тур".

"По-перше, з недавнього часу в Туреччину дозволили їхати росіянам. Це істотна частина туристів у цій країні. Підвищується попит, підвищуються й ціни. По-друге, спрацьовує фактор сезонності. Як зазвичай, тури дорожчають станом на кінець літа", - говорить вона.

Водночас попит на відпустку в Туреччині не падає, констатує фахівець. Ті готелі, з якими працює Наталя, вже розкуплені аж до кінця вересня.

Ціни все ще низькі, попри подорожчання

Такої ж думки - і директор "Аполло-тур" Андрій Демура. За його словами, тури в Туреччину дійсно дорожчають. Тут спрацьовує фактор сезонності, говорить він. Коли Туреччина відкрилася для туристів, ціни на тури були занижені.

"За моїми оцінками, вони в той момент знаходилися на своєму п'ятирічному мінімумі. Але зараз вже півтора місяця успішно тривають польоти в Туреччину. Попит значно зростає, тому і ціни потроху починають повертатися до свого звичайного рівня. Хоча вони все одно поки досить низькі", - зазначає експерт.

За його словами, ціни на всі готелі (від трьох до п'яти зірок) відразу після відкриття сезону для туристів були занижені на 40 відсотків. А зараз ми маємо ситуацію, коли вони все ще нижче, але вже відсотків на 20.

"Наразі ціни на тури все одно нижче, ніж були минулого року. Якщо ми говоримо про середній чек відпочинку в Туреччині сьогодні, то це приблизно 500 євро на людину навіть з урахуванням подорожчання", - говорить він.

Фото: Ціни на тури в Туреччину підвищуються (pixabay.com)

На підвищення цін також впливає і те, що відкрилися інші ринки, важливі для цієї країни, зауважує Андрій Демура. Так, з 10 серпня туди почали літати туристи з Російської Федерації та Німеччини.

Готелі потроху скасовують акції та знижки

"За станом на другу половину серпня, готелі Туреччини вже досить добре заповнені. Відповідно, вони вже потроху скасовують ті акції й спецпропозиції, які вводили в початку", - каже Андрій Демура.

Ніяких знижень цін в цьому сезоні туроператори вже не очікують, додає експерт:

"Ринок відновлюється, кількість чартерних програм з різних країн до Туреччини тільки збільшується. Передумов для зниження цін немає. Тури в Хорватію і Чорногорію теж піднялися в ціні, але у них в жовтні вже закінчується сезон, і тури до кінця сезону за цими напрямками майже продані".

Які ціни на тури в Туреччину сьогодні?

У "Tez Tour" ціни на тури в Туреччину в кінці серпня на двох стартують від 17 тисяч гривень.

Наприклад, при вильоті 23 серпня в Аланію і проживанням у чотиризірковому готелі, харчуванням за системою "все включено" можна відпочити 6 ночей за 17634 гривні на двох. Відпочинок у чотиризірковому готелі Кемеру на 6 ночей з вильотом 23 серпня можна купити за 18 600 гривень.

Фото: Навіть з урахуванням подорожчання, ціни на тури до Туреччини залишаються низькими, кажуть експерти (pixabay.com)

"У серпні тури в Туреччину на 6 ночей стартують від 6 тисяч гривень з людини. У вересні – від 7000 гривень", - зазначають РБК-Україна в "Аполло-тур".

Турагентство "Поїхали з нами" пропонує відпочити у Кемері в кінці серпня за 13723 гривні за двох. Тур в Сіде на 6 ночей коштує 15 700 гривень на двох. Водночас тури на першу половину вересня – трохи дорожче. Наприклад, тур з вильотом з Києва в Аланію з харчуванням за системою "все включено" на 6 ночей пропонують за 17 тисяч на двох.

Ціни на відпочинок у Туреччині у "JoinUp!" на кінець серпня стартують від 12 тисяч за двох на 6 ночей. Разом з тим аналогічні тури на вересень коштують від 13 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштують тури в Єгипет у другій половині липня.

Також пропонуємо почитати, що потрібно знати туристам перед поїздкою в Албанію, Хорватію або Єгипет.