Тури до Греції вже у продажу: коли можна планувати відпустку в курортній країні

Відпочинок в Греції був недоступний для українців тривалий час. Хоча сьогодні в'їзд в цю країну з туристичною метою громадянам нашої країни поки заборонено, багато туркомпаній вже запускають у продаж тури на курортні острови. Очікується, що правила в'їзду в популярну країну будуть спрощені до початку пляжного сезону. Основні пропозиції з турів - це поїздки ближче до кінця травня і влітку.

Тим часом у Греції оновлюють протоколи безпеки, за якими будуть приймати іноземних туристів з 14 травня. Про це розповіла заступник міністра туризму Софія Захаракі, повідомляє athina984.gr.

"Відкриття туризму в нашій країні очікується 14 травня. Через кілька днів буде оголошена оновлена форма протоколів по туризму. Туризм необхідно відновити безпечно", - цитує заяву чиновниці радіостанція.

За словами Софії Захаракі, для в'їзду туристів до Греції знадобиться сертифікат про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту і, можливо, сертифікат про перенесений COVID-19.

Як будуть приймати туристів

Про плани Греції з перших кроків до відкриття міжнародного туризму розповів міністр туризму Греції Харіс Теохарис на міжнародній туристичній виставці ITB 2021, яка цього року проводилася в онлайн-форматі.

Фото: Пам'ятки Греції (pixabay.com)

За його словами, Греція прагне відкрити туристичні ворота до 14 травня 2021 року, якщо буде дозволяти ситуація з COVID у країні. Ймовірно, першими відкриють кордони для громадян країн ЄС. Також з країнами, які значно просунулися в темпах вакцинації населення. Зокрема, мова йде про Ізраїль, пояснив глава відомства.

Міністр туризму зазначив, що Греція готова прийняти їх з повним протоколом на літо 2021 року.

У цьому контексті туристів зустрічатимуть з трьома умовами:

- були щеплені;

- є антитіла до коронавірусної інфекції;

- при наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID.

При цьому він зазначив, що всі туристи будуть піддаватися вибірковій перевірці. В разі "позитивного" результату тесту туристів переведуть у відповідні установи коштом грецької держави без будь-якої плати для іноземних гостей.

Цифровий "зелений сертифікат"

В Греції розробили цифровий документ, що дозволяє туристам приїхати на відпочинок у країну. Як пояснив міністр туризму, сертифікат про вакцинацію поширюється на тих, хто пройшов ПЛР-тестування, був вакцинований або має антитіла до коронавірусу.

Він був розроблений таким чином, щоб не викликати ані найменшого занепокоєння про захист особистих даних. Він містить кілька варіантів, що дозволяють будь-кому, хто не бажає повідомляти, чи був він вакцинований, пройти ПЛР-тест.

"Свідоцтво про вакцинацію захищає одну з основних свобод Європейського Союзу - свободу пересування", - зазначив чиновник.

Що стосується прийому відвідувачів з країн, що не входять в ЄС, було зазначено, що мета полягає в тому, щоб будь-хто охочий міг приїхати з дотриманням умов. Ті туристи, які були щеплені вакцинами, не схваленими ЄС, наприклад, з Китаю чи Росії, також будуть мати можливість відвідати Грецію.

Фото: Пляжі на Родосі (pixabay.com)

Острова, вільні від COVID

У новому туристичному сезоні в Греції вирішили зробити ставки на безпечний туризм – і визначили острова, де місцеве населення отримало 100% вакцинацію. Саме в цих COVID-free локаціях очікують збільшення турпотоку влітку.

Наприклад, на островах Кастелорізо, Меганіссі, Кастос, Тімана, Псара, Каламос, Фурні з населенням менш як 1000 осіб вакцинація завершена, повідомляє видання greece-is.com.

На інших жителі отримали першу дозу вакцини: наприклад, на островах Ерейкусса, Агтонісі, Нисирос, Гавдос, Халки, Матраки, Ліпсі, Отоной, Тілос і Аркі.

Решта острова з населенням менш як 1000 людей чекають своєї черги на вакцинацію.

Фото: Пляж на Криті (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Греції травні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" з вильотом від 15 травня від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

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У туроператора "Mouzenidis travel" 7 ночей в 3* готелі в Халкідікі-Кассандра обійдуться у 20434 гривні з вильотом 16 травня, в 4* - від 23358 гривень, в 5* в Александруполісі – від 25330 гривень з вильотом 27 травня.

У туроператора "Компас" провести 7 ночей на острові Родос можна в 3* готелі за 21282 гривні з вильотом 27 травня, в 4* у Агія-Маріна на острові Крит – за 27310 гривень з вильотом 28 квітня, в 5* готелі в Лассіті на острові Крит – від 44620 гривень з вильотом 27 травня.

У туроператора "Coral travel" тиждень в 3* готелі в Іранкліоні на острові Крит обійдеться від 16074 гривень з вильотом 23 травня, там же в 4* - від 19738 гривень з вильотом 16 травня, в 4* на Родосі – від 22902 гривні з вильотом 19 травня. В 5* на Криті можна провести 6 ночей за 28987 гривень з вильотом 16 травня.

Якщо Греція з якихось причин не відкриє свої кордони для українців в травні, то туристам можуть запропонувати перенести дати відпустки на пізніше, як це вже було минулого року. Також при ануляції таких турів деякі компанії не стягують штрафи.

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