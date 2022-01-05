У Туреччині продовжили обмеження для авіапасажирів: що потрібно знати туристам

Влада Туреччини продовжила карантинні обмеження для авіапасажирів до 31 березня 2022 року, пише Аvianews.com з посиланням на NOTAM.

Мандрівникам для в'їзду до Туреччини необхідно надати негативний результат тесту, сертифікат про вакцинацію або доказ про одужання від COVID-19. Про це заявили у службі аеронавігаційної інформації (NOTAM) 30 грудня 2021 року.

Сертифікат про вакцинацію діє, якщо людина отримала повний курс щеплень, і з моменту отримання останньої дози пройшло не менше 14 днів.

Поки що в Туреччині не вимагають бустерного щеплення та визнає всі вакцини, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання.

Ті, хто невакциновані або не завершив повний курс вакцинації, можуть в'їхати до Туреччини за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

У першому випадку термін дії тесту становить 72 години, у другому – 48 годин. Тест має бути дійсним на момент в'їзду до Туреччини.

Фото: Для в'їзду до Туреччини необхідно надати негативний результат тесту (unsplash.com/arvin-loripour)

Довідка про одужання діє пів року. Підставою для її виписки має бути позитивний результат тесту ПЛР на COVID-19, з моменту отримання якого пройшло 28 днів.

Туреччина не вимагає тестів та щеплень від дітей, яким ще не виповнилося 12 років, та від дорослих, які прямують через аеропорти Туреччини транзитом до третіх країн і не виходять на територію Туреччини.

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