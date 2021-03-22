Замість Туреччини та Єгипту: куди можна поїхати за нестандартним відпочинком навесні

Багато хто вважає Кенію не надто популярним туристичним напрямком: вона не відноситься до найбільш масових на кшталт Єгипту і Туреччини. Це частково пов'язано з певними стереотипами. До того ж, людей, які побували в "незвіданій Африці", набагато менше, ніж відвідувачів вже давно звичних курортів.

Також це пояснюється тим, що наші туристи тільки починають придивлятися до цього напрямку.

Українці якось з обережністю ставляться до Східної Африки. І - до Кенії зокрема. Вважаючи, що тут нібито небезпечно, поганий сервіс, потрібно завчасно робити щеплення від малярії, та й сам тур обійдеться значно дорожче, ніж до тієї ж Туреччини або Єгипту.

Фото: В Кенії теж доступний пляжний відпочинок (booking.com)

Хоча об'єктивно країна не поступається "масовим" напрямкам у рівні сервісу. А якщо говорити про різноманітність екскурсійних об'єктів, красу місцевих пляжів та природи, до якої ще не встигла дістатися цивілізація, то навіть впевнено лідирує.

До речі, робити щеплення від малярії перед поїздкою до Кенії зовсім не обов'язково: це одна з найбезпечніших країн Африки з точки зору епідеміологічної обстановки.

Які відмінності Кенії від "масових" курортів?

Турист, який раніше відпочивав тільки в Туреччині або Єгипті, у Кенії буде здивований таким явищам як відливи та приливи. Хоча в Єгипті вони якоюсь мірою також присутні. Але, перебуваючи в Кенії, багато хто починає сприймати це як цікаву особливість, а не як недолік.

Українських туристів в Кенії набагато менше, ніж представників інших країн Європи. Тому тут немає російськомовного персоналу повсюдно, як у Туреччині або Єгипті.

Фото: На пляжах бувають припливи та відливи (booking.com)

Але в цілому це не приносить туристу незручностей: місцева англійська - неспецифічна, і базового рівня знання мови буде достатньо, щоб порозумітися. Якщо туристові знадобиться російськомовний перекладач для екскурсії або на сафарі, це можна легко організувати.

Кенія - це не про стандартний відпочинок

Кенія – це зовсім інший світ. Це не про стандартний пляжний відпочинок на "все включено". І не тому, що кенійські пляжі не дають такої можливості.

Скоріше - через різноманітність самої країни. Такого розмаїття, яке хочеться побачити та дослідити детальніше.

Фото: На фотосафарі можна поспостерігати за тваринами, яких туристи бачили по телевізору або в зоопарках. У Кенії вони гуляють на свободі (pixabay.com)

Тут можна побачити тварин, яких ви бачили лише по телевізору або в зоопарках за парканом. Тут вони розгулюють на свободі, за декілька кроків від вас. Кожен кудись мчить, слідуючи інстинктам. А ви стаєте свідком історії одного дня з життя диких тварин. Одним словом, Кенія – це емоції.

Не тільки сафарі: як врізноманітнити відпустку

Багато туристів вибирають комбінований відпочинок. Кенія славиться не тільки цікавими сафарі, але і багатим підводним світом, можливостями для риболовлі.

Сюди летять за пляжним відпочинком, який пропонують готелі на узбережжі Індійського океану.

Фото: Територія одного з готелів у Ватаму, Кенія (booking.com)

Кенія – це більше сотні кілометрів білосніжних піщаних пляжів з пальмами, красивими пальмами й бірюзовою водою. Кращі готельні комплекси пляжного типу зосереджені на курортах Ватаму, Малінді, Момбаса.

Більшість з них працюють за системою "все включено", мають гарну зелену територію та хорошу інфраструктуру. Є басейни, ресторани у форматі a la carte, анімація, дитячі майданчики та послуги для батьків з малюками.

Гості можуть відпочивати на пляжі, зайнятися улюбленими видами спорту на воді, дослідити коралові рифи поблизу готелів або вирушити на морську прогулянку з висадкою на найпопулярніших місцях для дайвінгу.

Фото: Ринок в Найробі, столиці Кенії (pixabay.com)

Відпочинок на різний бюджет

В Кенії поки немає готелів великих світових мереж, але є чудові готельні комплекси африканських мереж, а також достойні вілли з відмінним харчуванням, сервісом, особистим персоналом, тощо.

Вибір готелів у бюджетному сегменті також досить широкий, тому Кенії можна сміливо відносити до країн, які по кишені для туристів з різним бюджетом.

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Фото: Готель на кенійському курорті Малінді (booking.com)

Але тут важливо розуміти, що який би не був готель, турист у будь-якому випадку отримає хороший сервіс і якісну смачну їжу. Те ж саме стосується алкоголю. Кенія ще не в усіх асоціюється з країною, яка виробляє якісний алкоголь. А даремно.

Раніше ми писали, про які особливості відпочинку в Кенії варто знати туристам. Також у статті можна почитати, які умови в'їзду до Кенії сьогодні.

Також повідомлялося, чого чекати туристам від відпочинку на новому і найпівденнішому курорті Єгипту.