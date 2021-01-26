Пляжі, фотосафарі та природні парки: головні особливості відпочинку в Кенії

Фото: Жирафи в готельних номерів у Кенії (надано TPG)

Тонкощі поїздки до мальовничої африканської країни

В цьому сезоні можливості для закордонного відпочинку українських туристів розширилися ще одним напрямком: українців готова приймати колоритна і мальовнича Кенія.

Які правила в'їзду до країни встановлені сьогодні, за що цей напрямок цінують туристи та які особливості відпочинку в цій локації - спробуємо розібратися в цих питаннях.

Правила в'їзду до Кенії для туристів

Кенія не вводила якихось екстраординарних правил, тому туристу буде легко підготуватися до подорожі. Необхідно мати при собі негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 96 годин до прибуття до Кенії. Віза зараз оформляються онлайн, вартістю 52$. Готується вона в середньому два робочих дні.

Зараз у багатьох країнах вимагають заповнювати так звану анкету здоров'я. Кенія в цьому сенсі не є винятком. Єдине - на відміну від інших країн, робиться ця процедура також онлайн.

Фото: Мальовнича Кенія відкрита для туристів з України (pixabay.com)

Як дістатися на відпочинок у країну з України

На цю мить всі регулярні рейси, які здійснюються до Кенії, літають до Найробі. З 16 квітня 2021 року починається чартерна програма в Момбасу. Тобто туристи будуть відразу прилітати на узбережжя Індійського океану. І це не значить, що потрібно буде робити вибір між пляжем і сафарі: комбіновані тури зробити більш ніж можливо, і вони будуть користуватися великою популярністю.

Прямий переліт буде займати дев'ять годин (з урахуванням дозаправки в Єгипті, що триває одну годину). Виліт буде здійснюватися з аеропорту "Жуляни" ("Київ").

Особливості відпустки у Кенії: екскурсії, пляжі, фотосафарі

Кенія – це дуже багатогранна країна. Вона подобається туристам за незвичайний колорит, теплу гостинну атмосферу. Це якісний туристичний продукт в контексті практичності, мобільності, різноманітності.

Фото: В Кенії обов'язково варто відвідати колоритні національні парки (pixabay.com)

Відпочиваючи на пляжі, не доведеться жертвувати заповітним сафарі, і навпаки. Турист встигне зробити все. І побачити тварин, і вдосталь наплаватись в теплих водах Індійського океану. Тут можна спробувати сафарі на джипі, або пішки, політ на повітряній кулі, побачити левів, шимпанзе, жирафів, зебр або китову акулу. Також - дізнатися більше про місцеву культуру, познайомитися з численними племенами Кенії.

Все це можна здійснити в одній країні за одну подорож. І найголовніше, що у порівнянні з багатьма африканськими країнами, цінова політика Кенії більш ніж приємна, і рівень сервісу досить високий.

Головні цікаві локації, які варто побачити

Подорож на джипі по Африканських саванах - неодмінна частина якісної подорожі до Кенії. Вибір парків дуже великий, але в основному приваблюють Цаво, Амбоселі, Масаї-Мара, озера Накуру, Найваша.

Кожен парк відрізняється від попереднього. Знаючи мету, що саме хочеться побачити, можна легко визначитися з тим чи іншим парком. Зустріти побільше тварин або птахів, носорогів або бегемотів, або ж здійснити мрію - побачити Кіліманджаро.

Фото: Кіліманджаро - найвища гора Африки та "родзинка" Кенії (pixabay.com)

Гарна новина полягає в тому, що всі парки можна легко зібрати в один тур і побачити все найцікавіше за один раз. Крім сафарі, звичайно ж, в Кенії є багато водних розваг: дайвінг, снорклінг, риболовля, прогулянки на традиційних човнах.

В Кенії є чудові морські парки, такі як Ватаму або Кісіте. І ще варто відвідати місто Момбаса. Це душа Кенії й ворота у пляжне життя країни. Потрібно приділити хоча б один день старому місту.

Взамін ви отримаєте безліч красивих фотографій з вузьких вуличок Момбаси, зі старовинними занзібарськими дверима, яких там теж не мало. Форт Ісус, Бивні Момбаси – головні історичні пам'ятки міста і популярні серед туристів фотолокації. Після насиченої прогулянки можна зазирнути у кафе і випити чашку смачної кенійської кави. І ще в місті Момбаса хороший шопінг.

Африканські сувенірні ринки – це окремий вид мистецтва! Ви захочете купити там буквально все!

Зазначимо, раніше ми писали про особливості відпочинку та правила в'їзду до Таїланду, який відкрився для українських туристів недавно.

Також повідомлялося, як поїхати у відпустку без ПЛР-тестів і зайвих турбот під час карантинних обмежень.