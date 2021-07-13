Туризм під сімома замками: в Ізраїлі вводять суворі правила для мандрівників

Самоізоляцію доведеться проходити від 24 годин до 14 днів

Масовий туризм в Ізраїлі знову відкладається: терміни відкриття країни навіть для вакцинованих мандрівників переносяться на вересень. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Причини нового відтермінування з відкриття кордонів - побоювання з приводу нового штаму коронавірусу і зростання захворюваності на COVID-19.

З червня в Ізраїль дозволяли в'їжджати деяким туристичним групам. Але до дозволу в'їзду туристам, які подорожують самостійно, справа так і не дійшла.

Спочатку планувалося, що країна відкриється в травні, але за рекомендації МОЗ, ці плани перенесли спочатку на липень, а потім – на серпень. Втім, офіційне рішення про нові терміни поки не прийнято.

Ситуація з COVID в Ізраїлі

На початку літа кількість нових випадків коронавірусу в Ізраїлі скоротилася завдяки масовій вакцинації. Це дозволило Ізраїлю скасувати більшість обмежень і відновити суспільне життя.

Фото: Ринок в Єрусалимі (unsplash.com/roxanne desgagnes)

Поява штаму вірусу "Дельта", який був вперше виявлений в Індії і вважається удвічі більш заразним, ніж початковий варіант, стала серйозним викликом для країни.

Якщо 9 червня виявили всього 6 нових хворих, а загальне число активних хворих становило 202 людини, то через місяць за минулі вихідні було діагностовано близько 700 нових випадків. Число активних випадків захворювання склало 4064.

При цьому в Ізраїлі продовжують активну вакцинацію підлітків вакциною Pfizer через побоювання, що коронавірус може швидко поширитися серед нещеплених учнів. За офіційними даними, першу дозу отримали 35% дітей віком від 12 до 15 років.

Ізраїльтяни старші 16 років можуть пройти вакцинацію вакциною Moderna, яка поки не схвалена для молодшого віку.

Крім того, днями в Ізраїлі також вирішили щеплювати третьою дозою вакцини людей з ослабленим імунітетом.

Фото: Стіна плачу в Єрусалимі (unsplash.com/sander crombach)

Нові правила в'їзду в Ізраїль

Раніше всіх прибулих в Ізраїль зобов'язали робити ПЛР-тест в аеропорту.

"Кожен, хто знаходиться в аеропорту імені Бен-Гуріона, зобов'язаний весь час носити маску. Ніяких винятків. 100% людей, що в'їжджають до Ізраїлю, будуть робити ПЛР-тест", - повідомив раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет.

Ізраїльський прем'єр зазначив, що кількість пунктів тестування в аеропорту збільшили з 30 до 70.

Днями Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило про нові правила в'їзду, які набудуть чинності з 16 липня. Згідно з новими нормами, всі мандрівники, включаючи вакцинованих і одужалих від COVID, повинні будуть вирушити на самоізоляцію.

- На карантині необхідно буде перебувати протягом 24 годин після прибуття до країни або до тих пір, поки тест на COVID не стане негативним;

- Мандрівники, які повертаються з 16 країн з високим рівнем інфікування, повинні будуть повністю самоізолюватися протягом 14 днів або 10 днів - з двома негативними тестами;

- Невакциновані діти до 12 років повинні пройти самоізоляцію мінімум на 10 днів;

- Будь-який мандрівник, який не був вакцинований або не одужав, повинен бути ізольований мінімум на 10 днів.

Фото: Відпочинок в Яффі (unsplash.com/faruk kaymak)

Був також оновлений перелік країн, куди заборонено їхати ізраїльтянам. Сьогодні до переліку таких держав входять Узбекистан, Білорусь, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Росія.

Країни високого ризику, що вимагають ізоляції: ОАЕ, Сейшельські острови, Еквадор, Ефіопія, Болівія, Гватемала, Гондурас, Зімбабве, Замбія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Киргизстан і Туніс.

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