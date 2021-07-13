Туризм под семью замками: в Израиле вводят строгие правила для путешественников

Самоизоляцию придется проходить от 24 часов до 14 дней

Массовый туризм в Израиле снова откладывается: сроки открытия страны даже для вакцинированных путешественников переносятся на сентябрь. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Причины новой отсрочки по открытию границ – опасения по поводу нового штамма коронавируса и роста заболеваемости COVID-19.

С июня в Израиль разрешали въезжать некоторым туристическим группам. Но до разрешения въезда туристам, путешествующим самостоятельно, дело так и не дошло.

Изначально планировалось, что страна откроется в мае, но по рекомендации Минздрава, эти планы перенесли сначала на июль, а затем – на август. Впрочем, официальное решение о новых строках пока не принято.

Ситуация с COVID в Израиле

В начале лета количество новых случаев коронавируса в Израиле сократилось благодаря массовой вакцинации. Это позволило Израилю отменить большинство ограничений и возобновить общественную жизнь.

Фото: Рынок в Иерусалиме (unsplash.com/roxanne desgagnes)

Появление штамма вируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии и считается в два раза более заразным, чем изначальный вариант, стало серьезным вызовом для страны.

Если 9 июня выявили всего 6 новых заболевших, а общее число активных больных составляло 202 человека, то спустя месяц за минувшие выходные было диагностировано около 700 новых случаев. Число активных случаев заболевания составило 4064.

При этом в Израиле продолжают активную вакцинацию подростков вакциной Pfizer из-за опасений, что коронавирус может быстро распространиться среди непривитых учеников. По официальным данным, первую дозу получили 35% детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Израильтяне старше 16 лет могут пройти вакцинацию вакциной Moderna, которая пока не одобрена для младшего возраста.

Кроме того, на днях в Израиле также решили прививать третьей дозой вакцины людей с ослабленным иммунитетом.

Фото: Стена плача в Иерусалиме (unsplash.com/sander crombach)

Новые правила въезда в Израиль

Ранее всех въезжающих в Израиль обязали сдавать ПЦР-тест в аэропорту.

"Каждый, кто находится в аэропорту имени Бен-Гуриона, обязан все время носить маску. Никаких исключений. 100% людей, въезжающих в Израиль, будут делать ПЦР-тест", - сообщил ранее премьер-министр Израиля Нафтали Бенет.

Израильский премьер отметил, что количество пунктов тестирования в аэропорту увеличили с 30 до 70.

На днях Министерство здравоохранения Израиля объявило о новых правилах въезда, которые вступят в силу с 16 июля. Согласно новым нормам, все путешественники, включая вакцинированных и выздоровевших от COVID, должны будут отправиться на самоизоляцию.

- На карантине необходимо будет находиться в течение 24 часов после прибытия в страну или до тех пор, пока тест на COVID не станет отрицательным;

- Путешественники, возвращающиеся из 16 стран с высоким уровнем инфицирования, должны будут полностью самоизолироваться в течение 14 дней или 10 дней - с двумя отрицательными тестами;

- Невакцинированные дети до 12 лет должны пройти самоизоляцию минимум на 10 дней;

- Любой путешественник, который не был вакцинирован или не выздоровел, должен быть изолирован минимум на 10 дней.

Фото: Отдых в Яффе (unsplash.com/faruk kaymak)

Был также обновлен список стран, куда запрещено ехать израильтянам. Сегодня в перечень таких государств входят Узбекистан, Беларусь, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Страны высокого риска, требующие изоляции: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Киргизстан и Тунис.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать, собираясь в путешествие за границу летом.

Также сообщалось, в какие страны ЕС уже сейчас могут ехать украинцы, получившие прививку вакциной CoronaVac.