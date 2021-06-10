Туризм за новими правилами: що змінилося в поведінці мандрівників і чого чекати від поїздок в 2021 році

Купити квитки сьогодні на завтра, полетіти на Сицилію за 5 євро і ночувати в аеропорту в очікуванні ранкового рейсу - уже рік це звучить як "щось з минулого життя".

Вочевидь, подорожі більше не будуть попередніми, а туристи не скоро годинами стоятимуть у чергах, аби зайти у Саграда Фамілію чи собор Дуомо в Мілані. Чи вже незабаром?

Експерти сервісу VauBoo розповіли нам, як змінилися звички мандрівників, і які тренди ринку туризму істотно вплинуть на пересування по світу найближчим часом.

Падіння ринку світового туризму на 87%

За даними Всесвітньої туристичної організації, у січні 2021 року кількість туристів в усьому світі впала на 87% у порівнянні з січнем 2020-го. Пандемія, закриті кордони, страх людей, фінансова криза призвели до втрати понад 1 трлн дол. доходу від міжнародного туризму. Це у десять разів перевищує збитки 2009 року під час світової економічної кризи.

2020 рік по праву вважається найгіршим роком в історії туризму

Найбільше постраждав Азійсько-Тихоокеанський регіон, де зафіксовано падіння аж на 96%. На 85% упав туризм в Африці, Європі та на Близькому Сході, на 77% в Америці.

За даними UNWTO, найбільше туристів серед топ-10 найбільш відвідуваних країн світу втратив Китай - 88%. На другому місці Таїланд зі своїми 83%. За ними йдуть Іспанія (- 77%), США (- 76%), Німеччина і Туреччина (по - 69%). Букінг готелів у всьому світі впав на 47%. У Китаї наприкінці 2020 року бронювали на 75% менше, в Іспанії - на 71%, в Італії - на 67%. В США та Мексиці ці показники впали на 41% і 43% відповідно. Упала і заповнюваність готелів. Якщо на початку року цей показник в всьому світі становив 57%, то вже наприкінці 2020 року - лише 37%. У травні тогоріч заповнюваність готелів у Європі побила всі антирекорди - лише 13,3% (у порівнянні з 82% за цей період у попередні роки). А що з Україною? 66% українців не були у відпустці в 2020 році - такі результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні минулого року. Серед тих, хто все-таки з'їздив у відпустку або збирався, всього 9% планували за кордон. У порівнянні з 2019 роком цей показник упав більш ніж на 30%. Закриття кордонів сприяло розвитку внутрішнього туризму. Багато хто пройшов усі стадії "заперечення - торг - прийняття - Затока" і вирушив відкривати українські курорти. Так, за даними прес-служби "Vodafone Україна", улітку 2020 року кількість користувачів інтернету і 4G на курортах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей зросла на 30% у порівнянні з 2019-м. У порівнянні з 2019 роком середній чек відпочинку в Україні в 2020-му виріс на 25%, а середній чек виїзних турів впав на ці ж 25% Постковідні подорожі: що змінилося На тему зміни поведінки туристів і постковідних очікувань від подорожі провели кілька досліджень в усьому світі. Ділимося головними інсайтами. Вакцинація. 36% американців, які подорожували за кордон у 2019-му, не покинуть межі країни без вакцинації. 30% тих, хто літав внутрішніми рейсами, також відкладають поїздки до отримання вакцини. Урізання бюджету на подорожі. За даними різних опитувань, європейці планують зменшити бюджет на туризм до 30% порівняно з 2019-м. Пріоритет - внутрішній туризм. 76% європейців в найближчому майбутньому збираються досліджувати свою країну. Чим менше туристів, тим краще. Вибираючи напрямки, 73% туристів уникають місця скупчення людей, віддаючи перевагу природі і невеликим містам. Більше гнучкості в змінах бронювання. 70% мандрівників згодні платити більше за гнучкість у змінах та скасуванні бронювання. В усьому світі у туристів спостерігається зміна звичок бронювання. Йдеться про last minute bookings - люди до останнього не впевнені, що рушать у подорож, через карантинні обмеження, тому не планують наперед. Вікно бронювання скоротилося до кількох днів. Саме тому перевага є у тих готелів, які зуміли швидко адаптуватися до нових реалій. Три простих кроки, як готелям підвищити лояльність туристів: Впроваджувати гнучкі пропозиції скасування раннього бронювання

Створювати промоакції last minute

Додати додаткову цінність, наприклад, включити сніданок або вечерю без доплати або дарувати відвідувачам welcome-пакет. Такі плюшки допомагають туристу прийняти рішення на користь даного готелю VauBoo - це сервіс, за допомогою якого туристи можуть пропонувати свої ціни на бронювання житла, а представники готелів - дозаповнити номерний фонд. Такий формат допомагає досягти компромісу: мандрівники отримують бажаний комфорт у проживанні за лояльнішою ціною, а готелі не втрачають клієнтів, які зараз на вагу золота.

Експерти прогнозують повернення докарантинного обсягу туризму не раніше 2023 року, а прогнози 41% з них зовсім невтішні: повернутися до рівня 2019-го світ зможе не раніше ніж у 2024-му.

Але ми віримо, що вийти за межі кухні-кімнати-коридору можна вже зараз. Країни потихеньку відкриваються, тому тримаємо руку на пульсі новин, уважно читаємо правила в'їзду і вирушаємо за новими враженнями!

Нагадаємо, нещодавно туристам розкрили важливі деталі про готельні номери.