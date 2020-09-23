Туристи купують фейкові довідки про COVID-19 для відпустки: чим це загрожує

Фото: Туристи купують довідки для відпочинку за кордоном (freepik.com)

Які наслідки покупки підробленого тесту чекають відпочивальників

З початку вересня Єгипет ввів обов'язкову вимогу до всіх туристів, які приїжджають на відпочинок у країну: пред'явити результати тесту на COVID-19. Тест можна зробити заздалегідь в Україні або пройти в одній з лабораторій Єгипту вже після прильоту. Аналогічну вимогу до в'їзду висувають цього сезону й кілька інших держав.

Окрім заходів по боротьбі з пандемією, така вимога дала і серйозний "побічний ефект": деякі українські туристи не проти зробити підроблені довідки про тести, але не проходити саме тестування. Про це в коментарі РБК-Україна розповідає засновник турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"Останнім часом до мене частіше стали звертатися туристи з проханням організувати тур і заодне надати їм можливість купити "липову" довідку. Я, звичайно, завжди пояснюю туристам, що це великий ризик. Підкреслюю, що це робити недоцільно, що я таким не займаюся. Але, на жаль, якщо на такі послуги є попит, то десь є і пропозиція", - говорить вона.

"На самоізоляцію відправлять усіх: хто летів у літаку, їхав в автобусі"

За словами Марини Казакової, було б добре, якщо страхові компанії стануть відмовляти в обслуговуванні тим, хто надає "липові" довідки. До того ж, страхові й так в будь-якому випадку не будуть компенсувати витрати на лікування туриста, якщо той захворіє на курорті, приїхавши туди з підробленою довідкою.

Цікаво, що оголошення про фейкові довідок в інтернеті публікуються рідко: питання вирішується найчастіше через турагентів в особистому листуванні, каже засновник туркомпанії.

"Можливо, якась клініка і йде на таке, але все ж частіше буває, що якийсь "турагент" просто підробляє сам печатку клініки", - припускає вона.

Фото: Страхові не будуть компенсувати витрати на лікування, якщо довідка про COVID-19 - підроблена (pixabay.com)

Те, що такими довідками туристи цікавляться, РБК-Україна на умовах анонімності підтверджує ще одна турагент, яка восени займається продажем путівок до Єгипту. За її словами, запити на підробні довідки для відпустки в Єгипті стали зрідка приходити їй, як тільки у Єгипті ввели таку вимогу для туристів. Турагент запевняє, що відмовляє в такій "послузі".

"Бувало, запитували: "а довідки ви не робите?" Зазвичай відповідаю, що це провальна логіка, і щоб не псувати відпочинок собі й іншим, просто підіть і зробіть тест", - підкреслює вона.

Таких туристів не багато, але все ж є ті, хто не хоче витрачати час, їхати в клініку і чекати результатів, додає турагент. До того ж, зробити довідку дешевше: якщо ПЛР-тест в приватній лабораторії коштує 1000-2000 гривень, то сама довідка - 400-500 гривень.

"У клініці можуть і не знати, що турагенти "малюють" ці довідки самі. Але тоді турист робить підлість не тільки собі, а й іншим: якщо приїде на відпочинок, а там з'ясується, що він захворів, то на самоізоляцію відправлять також всіх контактних осіб. Ними можуть бути всі: хто летів з цією людиною в літаку, їхав в автобусі, був у готелі. Який це відпочинок? Суцільні проблеми", - пояснює вона.

Все це через невиправдану економію, вважає турагент Але і економія це несуттєва: часом можна здати тест і за 700-800 гривень, каже співрозмовниця.

На даний момент ПЛР-тест вимагають також від туристів у Хорватії, ОАЕ. Традиційно вважається, що в цих країнах надають більш високий рівень сервісу за вищими цінами.

"За фейковими тестами до Хорватії і ОАЕ ще не зверталися. Мабуть тому, що в даних країнах за цим ретельно стежать. Наприклад, для в'їзду в ОАЕ необхідні результати тесту лише від сертифікованих лабораторій. Та й самі туристи, на щастя, трапляються свідомі, мало хто хоче вплутуватися в таку аферу, як "липовий" тест на COVID-19", - зазначає турагент.

Фото: Часто в клініках можуть і не знати, що від їх імені виписуються "довідки" - турагент (pixabay.com)

Про те, що шахраї видають фейкові довідки про нібито проведені тести на COVID-19 від імені клінік, у серпні цього року говорили на Закарпатті. Про такі дії заявляв керівник однієї з приватних клінік регіону Віктор Петров.

За його словами, від імені його клініки зловмисники видавали бажаючим виїхати за кордон громадянам фейкові довідки. Тим часом у Департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА зазначають, що в області лише кілька медустанов пройшли верифікацію для проведення ПЛР-тестування.

Чи готові турфірми підробляти довідки

РБК-Україна вирішило перевірити, чи готові українські турфірми піти на те, щоб надати підроблені довідки про тест на COVID-19. Відправивши запити в соцмережах десяти українським великим і невеликим туркомпаніям, протягом декількох годин ми отримали дві позитивні відповіді.

Так, у двох маловідомих турфірмах нам відзначили, що самі таких довідок не роблять, але можуть відправити запит "партнерам, які цим займаються". За оформлення "довідки" озвучили ціну у 800 гривень. У другій турфірмі за аналогічну "послугу" запросили 500 гривень.

Три відомих туроператора відразу ж відмовили в оформленні такого "документу", вказавши на необхідність зробити справжній тест в лабораторії. У ще одній компанії сказали, що спершу проконсультуються з керівництвом. Ще чотири турфірми на запит не відповіли.

Крім того, ми знайшли кілька оголошень про "надання консультацій про тести на COVID-19" в соцмережах. В особистому листуванні автор оголошень висловив готовність зробити довідку за 400 гривень. Також в одному з телеграм-каналів, створеному за п'ять днів до публікації цього матеріалу, "довідку" про тест на COVID-19 пропонують вислати післяплатою за 400 гривень без передоплати.

Фото: Готовність "допомогти з довідкою" висловили у декількох невеликих турфірмах (pixabay.com)

Як в Україні перевіряють достовірність довідок

Співробітники Держприкордонслужби України перевіряють довідки про зроблені тестах на COVID-19 тільки на в'їзді в країну, а не на виїзді з нашої держави, каже в коментарі РБК-Україна речник відомства Андрій Демченко.

Він нагадує: перевірка наявності негативного результату тесту на коронавірус передбачена лише для тих, хто в'їжджає на територію України з країн "червоної" зони. Раніше в Україні висували таку ж вимогу й до іноземців: вони повинні були або відправлятися на самоізоляцію/обсервацію, або пред'являти негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус.

Але після 28 серпня, коли вступили в силу нові правила (тимчасова заборона на в'їзд іноземців в Україну - ред.), на самоізоляцію з країн "червоної" зони на даний час відправляються тільки громадяни України.

Серед винятків, хто не підпадає під самоізоляцію - особи, які мають негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено не більш ніж за 48 годин до перетину кордону.

"Ми за час карантину не виявляли ознак того, що якісь із довідок, які пред'являли - підроблені. Завдання прикордонної служби - перевірити наявність довідок у громадян, і якщо будуть явні ознаки, що тест підроблений, то співробітники служби можуть провести додаткові перевірки, задіявши інші підрозділи правоохоронних органів або відомств", - пояснює він.

Фото: Держприкордонслужба перевіряє тільки ті результати тестів, які пред'являють на в'їзді в Україну з країн "червоної" зони (Facebook.com/DPSUkraine)

У той же час на українському кордоні не визначено здійснювати перевірку тестів, які громадяни роблять в Україні для виїзду за кордон, каже Андрій Демченко.

"Такі тести перевіряють прикордонники тих країн, куди їдуть українці й де вони зобов'язані їх пред'явити. Адже кожна країна встановлює свої правила перетину кордонів, і в період карантину більшість країн ввели деякі додаткові правила. Ми ж перевіряємо тільки на в'їзді в Україну. Аналогічним чином діють і в інших країнах", - додає речник відомства.

Чи захищає додаток "Дій вдома"?

Прибуваючі з країн "червоної" зони українці часто здають тест на COVID-19, щоб не перебувати на двотижневої самоізоляції. Результати тесту в програму "Дій вдома", що контролює самоізоляцію, завантажує не турист. Це роблять у самій клініці, де той робив тест.

Це свого роду механізм захисту від фейкових довідок, кажуть РБК-Україна в прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

"Розробники не мають функціоналу перевірки достовірності довідок. Але лабораторія або сама клініка "завантажує" результати тесту, гарантуючи їх справжність. Адже при наданні результатів клініка накладає свою електронний цифровий підпис, і видно, хто і коли вносив ці дані. Така методика була розроблена саме для того, щоб медзаклади несли відповідальність за внесені дані", - зазначають у прес-службі відомства.

Турист змушений буде оплатити лікування своїм коштом

Якщо виявиться, що результати тесту на коронавірус - підроблені, а новий тест виявить захворюваність вже після приїзду до курортної країни, страхові не будуть компенсувати туристу витрати на лікування.

Про це в коментарі РБК-Україна говорить Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна". В її компанії вже чули про такі випадки. У той же час з подібними ситуаціями безпосередньо не стикалися, зауважує фахівець.

Фото: Туристи купують фейкові довідки для виїзду на відпочинок у курортних країнах (pixabay.com)

"У нашому портфелі таких звернень поки що не було. Але однозначно при будь-яких сумнівах у правдивості довідки страхова звертається в клініку напряму, щоб перевірити достовірність аналізів. Особливо якщо спочатку у туриста тест був негативним, а після приїзду на відпочинок з'явилася характерна симптоматика, пневмонія. Або ж симптоми, які не могли виникнути через 2-3 дні після такого тестування", - пояснює представник компанії.

За її словами, у страховій точно будуть відправляти запити в клініку, де турист робив тест та офіційно перевіряти, чи є у них лабораторія, чи є ліцензія на такий вид діяльності.

Леся Щербакова підкреслює, що від підробленого тесту на COVID-19 людина не отримує абсолютно ніяких преференцій. Швидше навпаки - це невигідно в першу чергу самому туристу.

"Клініка перевіряється досить оперативно. І якщо її немає, або ж вони взагалі не роблять тестів, ми однозначно не будемо покривати таке лікування. А зазвичай вартість лікування коронавірусної інфекції за кордоном висока і може досягати 10 тис. доларів. Ці витрати лягають на самого туриста, і він змушений буде покрити їх за свій рахунок", - додає Леся Щербакова.

Купивши підроблену довідку, туристи відповідають перед законом

Крім того, що турист у разі купівлі фейкової довідки буде оплачувати лікування сам, він зіткнеться ще й з відповідальністю згідно українського законодавства.

За загальним правилом, підроблення офіційних документів тягне за собою відповідальність згідно статті 358 Кримінального кодексу України, пояснює у коментарі РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

"Причому ця стаття розповсюджується як на лікаря, який видав підроблену довідку (за частиною 2 статті 358), так і на особу, яка скористалася такою "послугою" (за частиною 4 статті 358), оскільки Кримінальний кодекс вважає злочином не тільки виготовлення та видачу підробленого документа, але і його використання, якщо особа, яка ним скористалася, знала про факт підробки", - пояснює фахівець.

Він зауважує, що для кваліфікації за цією статтею не має значення дійсний стан здоров'я особи, яка використала підроблену довідку - виключно факт її використання, плюс - факт усвідомлення підробки.

Фото: Відповідальність передбачена не тільки для того, хто продає підроблені документи, а й тих, хто їх купує - адвокат (pixabay.com)

Якщо довідку, що містить завідомо неправдиві відомості, видало посадова особа, відповідальність настає за статтею 366 Кримінального кодексу - службове підроблення, додає Назар Чорний.

У цьому випадку важливим є усвідомлення такою особою факту внесення у документ неправдивих відомостей - наприклад, вказівки негативного результату тесту у випадку, коли цій особі точно відомо, що насправді результат є позитивним, каже він.

"Крім того, слід виділити окрему ситуацію, коли особа, яка знає про свій позитивний тест на COVID-19, намагається отримати довідку, яка буде засвідчувати відсутність у неї цього захворювання - і опісля така особа заразить ще когось", - каже Назар Чорний.

Тоді можна говорити про відповідальність за статтею 325 ККУ - "порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, пояснює адвокат.

Ця стаття охоплює і значно ширше коло ситуацій, ніж використання підробленої довідки про результат тесту на COVID-19. Наприклад, порушення режиму самоізоляції, порушення лікарняного режиму, тощо, додає адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити страховку для виїзду за кордон під час пандемії.

Також ми повідомляли важливі деталі про процедуру повернення з країн "червоної" зони та про додаток для самоізоляції.