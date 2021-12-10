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Літаки з місцями для відпочинку. На авіарейсах з України стала доступна нова послуга

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П'ятниця 10 грудня 2021 15:57
Літаки з місцями для відпочинку. На авіарейсах з України стала доступна нова послуга Фото: Qatar Airways (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева, Катерина Гончарова

Qatar Airways відкрила рейси до Одеси

Авіакомпанія Qatar Airways відкрила рейси за маршрутом Доха-Одеса-Доха, пише Avianews.

Перший регулярний рейс із Дохи до Одеси було виконано 9 грудня. Вильоти з Дохи заплановані о 08:30, з Одеси о 16:45.

Польоти здійснюватимуться на Airbus A320 з компонуванням бізнес та економ-класів тричі на тиждень — щовівторка, щочетверга та щосуботи.

Розклад рейсів Доха-Одеса-Доха Qatar Airways:

  • Доха 08:30 — Одеса 12:45 (вівторок, четвер, субота);

  • Одеса 16:45 — Доха 22:50 (вівторок, четвер, субота).

У салоні Qatar Airways встановлено 132 місця (зі стандартними 180): 12 у бізнес-класі та 120 в економ-класі.

Таке компонування дозволило розмістити в бізнес-класі крісла, які розкладаються в горизонтальні ліжка.

У польоті пасажири всіх класів зможуть безкоштовно використати розважальну систему. Отримати доступ до неї можна через екрани, якими оснащені всі крісла.

Літаки з місцями для відпочинку. На авіарейсах з України стала доступна нова послуга

Фото: Салон Qatar Airways (flickr com)

Qatar Airways у 2021 році отримала звання найкращої авіакомпанії світу у рейтингах Skytrax та Airline Ratings. Такий розклад дозволяє стикувати новий напрямок в Досі з іншими рейсами Qatar Airways до міст Азії, Африки, Америки, Австралії та Близького Сходу.

Які ще авіакомпанії пропонують спальні місця пасажирам

Спальні місця широко використовуються на рейсах багатьох авіакомпаній, але не у всіх таких крісла є в економ-класі.

  • Блок трьох крісел на рейсах "Київ-Дубай". У лютому 2021 року компанія SkyUp запропонувала спальні місця в літаку для пасажирів рейсів "Київ-Дубай". Мандрівник може отримати блок із трьох крісел за фіксовану ціну $175. Її необхідно сплатити додатково до вартості квитка. Таку послугу мандрівник може замовити лише в аеропорту та за умови наявності вільних місць на рейсі. Додатково до двох вільних крісел поруч пасажиру також надають подушку та плед.
  • Відсік зі спальними місцями на далеких рейсах. У 2007 році найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa запропонувала пасажирам скористатися лайнерами, обладнаними відсіками для відпочинку та сну. Такі літаки найчастіше були на рейсах по далеких напрямках. Наприклад, у Північну Америку чи Південну Африку. Відсік зі спальними місцями для пасажирів розташовується на нижній палубі салону — ліжка розміщені триярусно і поділяються один від одного ширмами.
  • Ряди крісел для польотів на довгі відстані. Компанія Air Astana починаючи з 2015 року надає на далеких рейсах можливість відпочити в спальному економ-класі. На літаках, які літають з Астани у Франкфурт, Лондон і Париж, є спеціальні відсіки в носовій частині салону. Як і в стандартному економ-класі, тут знаходяться ряди крісел, які після зльоту можна обладнати в комфортне спальне місце. Три сидіння перетворюються на місце для ночівлі.

Нагадаємо, ми писали, чи можна полетіти до Парижа з Києва бюджетно.

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