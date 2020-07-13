Прості правила: як поїхати в Чорнобильську зону під час карантину

Нещодавно Державне агентство України з управління зоною відчуження спростило роботу туроператорам у зоні Чорнобильської АЕС. Зокрема, було скасовано необхідність отримання спецдозволів у сфері надання туристичних послуг.

Як це позначиться на відвідуванні Чорнобильської зони, що зміниться для туристів та як проводять екскурсії до Чорнобиля під час карантину – читайте у матеріалі.

Турів у Чорнобильську зону стане більше

У туристів невдовзі має з'явитись більший вибір компаній, які пропонують тури до Чорнобильської зони, і вони зможуть вибрати якісніші послуги, прогнозують експерти.

Зміни, запроваджені у сфері недавно, зменшать бюрократію, й замість безлічі паперів компаніям, які хочуть увійти на ринок такого туризму, потрібно буде лише підписати кілька договорів, пояснює РБК-Україна Олександр Алимов, керівник туристичної компанії "Деінде". За його словами, в перспективі це дозволить зменшити вартість на тури.

"Зараз будь-яка туристична компанія вже може легко отримати можливість возити людей до Чорнобиля. Потрібно лише підписати два договори. Це дозволить збільшити ринок і конкуренцію. А там, де збільшується конкуренція – покращуються якість та ціна. Всі ці туристичні компанії будуть займатися промоцією Чорнобиля як туристичного напрямку, що якісно відобразиться на його репутації", - каже він.

За словами Олександра, в результаті розширення ринку у туристів буде ширший вибір компаній, які проводять екскурсії у Чорнобильській зоні, у яких можна замовити тур.

"Конкуренція покаже, хто виконує роботу якісно, а хто - ні. Але я вважаю, що компанії, які хочуть відповідати таймінгам цього процесу й мати гарні відгуки, намагатимуться працювати якнайкраще. В результаті для туристів вибір буде більший. Громадяни зможуть вибрати для себе, умовно, зі ста компаній одну кращу за ціною, відгуками та за іншими критеріями", - пояснює Алимов.

Фото: Для туристів з’явиться більший вибір агенцій для поїздки до Чорнобиля, прогнозують експерти (unsplash.com)

Крім розширення вибору компаній, для туристів зміняться також деякі можливості дослідження зони відчуження, розповідає керівник проекту "Chernobyl Zone Radioactive Team" Антон Юхименко.

"Люди, які приїжджають у Чорнобильську зону, хочуть дізнатися, що відбувається в самих будівлях. Але, згідно з правилами, ми не можемо цього показувати. І це вже не ті емоції, які люди хочуть отримати після такого туру", - каже він.

Згодом може з'явитися доступ до деяких раніше недоступних для туриста зон, кажуть експерти галузі.

Через COVID-19 туристів стало менше

Зона відчуження стала ще більш популярною серед іноземних і українських туристів після виходу серіалу НВО про катастрофу на ЧАЕС. Тому багато нових турагентств і туроператорів почали робити тури за цим напрямком, пояснює директор туристичного оператора "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельяненко.

Проте надії на зростання кількості туристів у Чорнобиль зіпсувала пандемія COVID-19.

Тому вийшло, що 94% туристів у чорнобильській зоні зараз, під час карантину – це саме українці, кажуть представники турагентств.

Фото: Чорнобиль став більш популярним серед іноземних і українських туристів після виходу серіалу НВО (pixabay.com)

Через пандемію та закриті кордони Чорнобильська зона втратила чималий відсоток туристів. Більшу цікавість, ніж раніше, до Чорнобиля проявили й українські туристи. Однак і досі туди немає регулярних поїздок, як було раніше, бо карантин ще триває.

"Сама зона відчуження має гарний імідж, було створено багато мультимедійних продуктів про Чорнобиль: серіали, відеоігри, романи. Тобто ми могли спокійно спостерігати тенденцію зросту удвічі за один сезон. Але на даному етапі через пандемію приросту немає. Навпаки: кількість відвідувань зменшується. Ситуація значно не зміниться доти, доки не відкриються кордони. Адже 3/4 відвідувань - це іноземний турист, який прагне побачити все на власні очі, а не через екран гаджетів", - розповідає директор туристичного оператора "Чорнобиль ексклюзив тур" Костянтин Власов.

Через карантин попит на екскурсії до Чорнобиля значно впав, констатує і Ярослав Ємельяненко. Якщо минулого року щосуботи, яка вважається "піковим" днем, зону відчуження відвідували близько 1000-2000 туристів, то цьогоріч щосуботи їх кількість не перевищує 100 людей.

Як проводять тури в умовах карантину

Навіть в умовах закритих кордонів і після тривалої самоізоляції українські туристи починають більше цікавитися зоною відчуження все частіше звертаються за турами, каже Костянтин Власов.

Фото: Через закриті кордони українці почнуть більше цікавитися екскурсіями Чорнобилем, прогнозують експерти (pixabay.com)

Перед поїздкою біля автобусів усім туристам вимірюють температуру. Це роблять, аби впевнитись, що людина не має симптому хвороби. Під час поїздки у кожного туриста обов’язково має бути із собою маска. Одяг має бути закритий. Наприклад, можна вдягти сорочку із довгими рукавами, штани, кеди, тощо.

Якщо всі ці вимоги дотримані, тоді людину пропускають до автобуса й вона їде у Чорнобильську зону. Протягом всього дня гіди носять із собою антисептики та видають туристам, якщо ті попросять.

Після послаблення обмежень до Чорнобиля їздять у 50-містних автобусах. По прибуттю туристів розділяють на кілька груп. Під час екскурсій та в їдальні туристи мають тримати дистанцію у два метри.

Чи подорожчають екскурсії у Чорнобильську зону

Хоч внутрішній туризм влітку 2020 року й розвивається, прогнозувати зростання цін на екскурсії до Чорнобиля представники агентств не беруться.

"В середньому ціна екскурсії до зони відчуження складає близько 1200 гривень. У вартість входить оплата супроводу, податки, офіційні державні збори. Тому я не думаю, що ціна значно зміниться, якщо не збільшаться податки. Принаймні зараз немає передумов, щоб ціна зросла. Тим паче поки що особливого попиту немає, оскільки зараз триває карантин і кордони закриті", - пояснює Олександр Алимов.

Вартість турів до Чорнобильської зони залежить від кількості днів, проведених там, та від кількості додаткових послуг, які замовляють туристи. Наприклад, туроператор "Чорнобиль тур" пропонує одноденний тур, в який не включено вартість обіду в їдальні та дозиметра. Ціна такого туру - 1300 гривень. Дводенний разом із харчуванням коштує приблизно 3450 гривень.

Таку ж ціну на 1-денний тур, але з обідом, пропонує компанія "КийАвіа". Дводенна поїздка у них коштує 4500 грн. Без вартості дозиметра і харчування організація "Chernobyl Zone" бере за 1 день у Чорнобилі 1184 гривні, за два дні – 2980 гривень.

Водночас у компанії "Чорнобиль ексклюзив" одноденний тур до зони відчуження коштує 1199 грн. Дводенний тур до Чорнобильської зони разом із дозиметром і харчуванням - 4563 гривні.

Найчастіше для першого візиту у Чорнобильську зону люди обирають одноденний тур, під час якого оглядають найпопулярніші місця, каже Ярослав Ємельяненко.

"Потім туристи повертаються, аби побачити більше історичних, культурних і природніх пам’яток, обираючи 2-денні або довші тури. Також у Чорнобилі набирає обертів активний туризм. Люди залюбки їздять у тури на каяках і починають цікавитися велосипедними маршрутами, які ми запускаємо найближчим часом", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ціни на відпочинок за кордоном влітку 2020 року пропонують українцям в умовах карантину.

Також пропонуємо почитати про кращі місця Черкаської області, які варто відвідати на вихідних.