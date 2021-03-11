Туристка про курорти Карпат у "червоній" зоні: "працює все, навіть нічні клуби

Під час карантину у "червоній" зоні, до якої зараз входять Житомирська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська області, обмежено роботу громадського транспорту, ресторанів, кафе та інших закладів. Проте самі гірськолижні курорти в Карпатах продовжують працювати.

Як заявили у прес-службі курорту Буковель, до 12 березня там скасували розважальні програми та концерти. Але при цьому гірськолижні траси, підйомники та готелі - працюють. Кафе, бари та ресторани працюють на виніс та доставку.

У "червоній" зоні також працює й курорт Драгобрат на Закарпатті, каже РБК-Україна туристка Лілія Чемоданова, яка недавно звідти повернулася.

Фото: На Драгобраті відпочивати традиційно дешевше, ніж в Буковелі (Євгенія Колесник)

"Попри загальні обмеження, на Драгобраті працює все, навіть нічні клуби. Наскільки я розумію, там передають один одному "сарафанним радіо", коли буде перевірка, і заклад швидко закривають. А за кілька годин - знову відкривають. Ми теж з таким стикнулися: хотіли сходити у заклад пообідати, виявилося, що він закритий. А потім його знову несподівано відкрили", - розповідає Лілія Чемоданова.

За її словами, якщо в Карпатах буде повний локдаун, як було в березні минулого року, то сенсу їхати туди не буде. Але зараз там можна відпочити в умовах, коли людей навколо значно менше - як на підйомниках, так і в готелях.

"Тільки залишається питання, як туди дістатися. На відміну від Буковеля, на машині на Драгобрат не заїдеш, хіба тільки якщо машина не якась особлива. Підніматися на гору треба за гроші: там немає асфальтованої дороги на гору. Тільки грунтова", - говорить туристка.

Ціни на Драгобраті - нижчі за київські

У порівнянні з курортом Буковель, на Драгобраті ціни значно нижчі, каже Лілія Чемоданова.

"Наприклад, щоб зекономити на Буковелі під час попередньої поїздки у січні, брали на гору свій чай та свої бутерброди. А на Драгобраті можна поїсти на горі за прийнятними цінами. Нам обід в середньому обходився на двох у 250-300 гривень. Дешевше, ніж в Києві. Для порівняння, кава в Буковелі на горі коштує 80 гривень, кава на горі на Драгобраті - 25 гривень", - зауважує туристка.

Фото: Вид на Драгобрат з гори Близниця влітку (wikipedia.org)

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Але така різниця у цінах на двох курортах є не всюди, додає вона.

"Цілком може бути й так, що і на Драгобраті, і на Буковелі, пропонують житло за однакову ціну. Але в Буковелі при цьому у вартість не входить нічого, окрім проживання. А водночас на Драгобраті у таку ж вартість включені сніданок та вечеря", - каже Лілія Чемоданова.

Нагадаємо, раніше ми писали, як працює курорт Буковель під час карантину у "червоній" зоні.

Також ми писали, чому для українців поки закриті поїздки до Європи.