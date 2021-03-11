Туристка о курортах Карпат в "красной" зоне: работает все, даже ночные клубы

Во время карантина в "красной" зоне, в которую сейчас входят Житомирская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская области, ограничена работа общественного транспорта, ресторанов, кафе и других заведений. Однако сами горнолыжные курорты в Карпатах продолжают работать.

Как заявили в пресс-службе курорта Буковель, до 12 марта там отменили развлекательные программы и концерты. Но при этом горнолыжные трассы, подъемники и отели - работают. Кафе, бары и рестораны работают на вынос и доставку.

В "красной" зоне также работает и курорт Драгобрат на Закарпатье, говорит РБК-Украина туристка Лилия Чемоданова, которая недавно оттуда вернулась.

Фото: На Драгобрате отдыхать традиционно дешевле, чем в Буковеле (Евгения Колесник)

"Несмотря на общие ограничения, на Драгобрате работает все, даже ночные клубы. Насколько я понимаю, там передают друг другу по "сарафанному радио", когда будет проверка, и заведение быстро закрывают. А через несколько часов - снова открывают. Мы тоже с таким столкнулись: хотели сходить в заведение пообедать, оказалось, что оно закрыто. А затем его снова неожиданно открыли", - рассказывает Лилия Чемоданова.

По ее словам, если в Карпатах будет полный локдаун, как было в марте прошлого года, то смысла ехать туда не будет. Но сейчас там можно отдохнуть в условиях, когда людей вокруг значительно меньше - как на подъемниках, так и в отелях.

"Только остается вопрос, как туда добраться. В отличие от Буковеля, на машине на Драгобрат не заедешь, разве только если машина не какая-то особенная. Подниматься на гору надо за деньги: там нет асфальтированной дороги на гору. Только грунтовая", - говорит туристка.

Цены на Драгобрате - ниже киевских

В сравнении с курортом Буковель, Драгобрат цены значительно ниже, говорит Лилия Чемоданова.

"Например, чтобы сэкономить на Буковеле во время предыдущей поездки в январе, брали на гору свое время и свои бутерброды. А на Драгобрате можно поесть на горе по приемлемым ценам. Нам обед в среднем обходился на двоих в 250-300 гривен. Дешевле, чем в Киеве. Для сравнения, кофе в Буковеле на горе стоит 80 гривен, кофе на горе на Драгобрате - 25 гривен", - отмечает туристка.

Фото: Вид на Драгобрат с горы Близница летом (wikipedia.org)

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Но такая разница в ценах на двух курортах есть не везде, добавляет она.

"Вполне может быть и так, что и на Драгобрате, и на Буковеле, предлагают жилье за одинаковую цену. Но в Буковеле при этом в стоимость не входит ничего, кроме проживания. А в то же время на Драгобрате в такую же стоимость включены завтрак и ужин", - говорит Лилия Чемоданова.

Напомним, ранее мы писали, как работает курорт Буковель во время карантина в "красной" зоне.

Также мы писали, почему для украинцев пока закрыты поездки в Европу.