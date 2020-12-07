Знову в "червоному" переліку: де сьогодні безпечно подорожувати туристам

Фото: Оновлений список безпечних країн (pixabay.com)

Нові переліки "червоної" та "зеленої" зони для України

З'явився перелік безпечних країн для туризму на 2021 рік: медична та туристична організація International SOS оновила свою карту Travel Risk Map.

Рівень безпеки країни вивчали, виходячи з політичної ситуації в країні, включаючи ризик терактів і масових заворушень. Також – за кількістю злочинів і насильства на релігійному або етнічному грунті. Врахували експерти і ризики зараження різними інфекціями.

Фото: Подорожувати найбезпечніше літаком (pixabay.com)

Які країни - найспокійніші

На карті туристичні ризики позначили п'ятьма кольорами. Найбезпечніші у всіх сенсах країни отримали зелений колір. Це європейські країни: Швейцарія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія, Словенія.

У цих країнах можна не побоюватися злочинності або високого ризику заразитися якою-небудь інфекцією. Але українським туристам туди поки не дозволений в'їзд через карантинні обмеження.

Світло-жовтий колір низького рівня небезпеки отримали більшість країн Європи, США і Канада, Австралія. Також можна бути спокійним під час подорожей в Марокко, Намібію, Аргентину, Оман, Узбекистан і Японію.

Україна потрапила в перелік більш небезпечних "помаранчевих" країн разом з Туреччиною, Росією, Іраном, Танзанією та Індонезією, Казахстаном і Саудівською Аравією.

Фото: Відкритими для туристів залишаються десятки країн (pixabay.com)

Найнебезпечніші точки на планеті

Серед "червоних" країн, в яких високі ризики постраждати під час поїздки – частина Єгипту, частина Пакистану – країн, які відкриті для українських туристів. Також Алжир, частина Іраку, Чечня, Венесуела і деякі африканські країни.

Частина України – Донецька та Луганські області – потрапила в "бордовий" перелік організації. Це найнебезпечніші для туристів місця планети, до яких віднесли також Сомалі, Сирію, Ємен, Південний Судан, Афганістан, Лівію.

У цих місцях туристам ніхто не може гарантувати безпеку, а ризик постраждати в результаті злочинності або військових дій дуже високий.

Нові "червоні" і "зелені" країни для України

Український МОЗ також оновив перелік країн за рівнем захворюваності COVID-19 за останні два тижні. Статистика показує кількість активних випадків захворювання на 100 тисяч населення. В "зелений перелік" відносять країни, в яких цифри захворюваності нижчі за українські на поточний момент. Станом на 4 грудня цей показник Україні становив 493,9.

В "червоному" переліку опинилися 24 країни з високим ризиком зараження коронавірусом, а також країни, від яких не надійшла статистика щодо захворюваності коронавірусом. Найвищий рівень захворюваності – у Грузії, Сербії, Люксембурзі, Чорногорії, Хорватії, Андоррі, Литві. Показник хворих у цих країнах перевищує 1000.

Після повернення з країн "червоної" зони українцям необхідно здавати ПЛР-тест або вирушати на 14-денну самоізоляцію. Деякі з цих країн відкриті для українських туристів: Чорногорія (1176,5), Північна Македонія (668), Болгарія (591,1).

Фото: Екзотичні країни залишаються в "зеленому" переліку (pixabay.com)

В "зеленій" зоні для українців залишаються більшість туристичних країн, куди можна вирушити на відпочинок найближчим часом. Наприклад, Туреччина (107,4), Єгипет (5,1), Танзанія (0), Домініканська республіка (93,5), Мальдіви (129,2), ОАЕ (177,4), Бразилія (232,6), Мексика (92,9). Також деякі туристичні компанії пропонують вирушити на відпочинок в Узбекистан (7,8) і Казахстан (80,8), які відкриті для українських мандрівників.

До речі, експерти радять здавати ПЛР-тест перед поїздкою навіть у ті країни, які такої вимоги туристам не висувають. Це підвищить шанси на те, що турист не захворіє під час відпочинку і не буде змушений провести відпустку на самоізоляції в готелі.

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