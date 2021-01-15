Туриста звинуватили у спалаху COVID-19 на відомому курорті: деталі інциденту

Британського туриста звинуватили у різкому сплеску COVID-19, через який довелося скасувати знамениту лижну гонку у Швейцарії - "Лауберхорн". Про це повідомляє видання Bbc.com.

У Венгені - одному з найстаріших курортів Швейцарії, де зазвичай проводиться гонка, до середини грудня було зареєстровано лише 10 випадків зараження коронавірусом. Але незабаром кількість хворих різко почала зростати. У багатьох виявили так званий "британський" штам коронавірусної інфекції.

За даними джерел видання, тільки з одним британським туристом пов'язано як мінімум 27 нових випадків захворюваності. Повідомляється, що на період своєї відпустки турист зупинився в готелі цього ж курорту.

Лауберхорн - найдовша у світі траса для швидкісного спуску, де досвідчені лижники можуть розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину (100 миль на годину). Після того як трасу відкрили для всіх, вона стала вважатися місцем і для лижників-екстремалів.

Фото: Цього року гонка "Лаубехорн" не відбудеться через раптовий спалах COVID-19 (youtube.com/WeltcupLauberhorn)

За даними Bbc.com, організатори відчайдушно намагалися врятувати гонку, пропонуючи закрити на карантин довколишні лижні школи та обмежити роботу курорту для всіх туристів, крім учасників змагань.

Чиновники сфери охорони здоров'я Швейцарії спочатку погодилися з таким планом, але подальше різке збільшення числа випадків на початку цього тижня спонукало їх скасувати захід повністю.

"Тепер Венген спустошений", - відзначають в публікації.

Британські туристи "втекли" зі Швейцарії, побоюючись жорсткого карантину

Лауберхорн - одне з головних місць, де щорічно проводяться змагання Кубка світу з гірських лиж.

Виявилося, що швейцарці сприйняли новину про скасування гонки мало не як трагедію.

"Курорт Венген гаряче люблять швейцарці. Тут вони з захопленням спостерігали, як на місцевих трасах тріумфували знамениті чемпіони. Крім того, схоже що давні "теплі стосунки" між швейцарськими зимовими курортами та британськими туристами на якийсь час заморожені", - пояснюють в статті.

Фото: Венген - селище в Бернських Альпах, один з найстаріших гірськолижних курортів країни (wikimedia.org)

До слова, місцеві видання були обурені ще одним недавнім гучним випадком: минулого місяця сотні британців різко втекли з популярного швейцарського курорту Верб'є замість того, щоб слідувати правилам карантину. Представник кантону Вале повідомив, що 420 гостей з Великої Британії забронювали житло у Верб'є ще до Різдва, але тепер відпочивати на курорті залишилося всього близько дюжини туристів.

Деякі швейцарські готельєри виявили зникнення гостей лише у той момент, коли підноси з їжею під час обслуговування номерів ніхто не торкнувся - вони так і стояли біля дверей.

Від інших готельєрів британці стали вимагати повернути гроші за проживання вже після того, як ті повернулися додому з невдалого відпочинку. Вони змушені були добиратися до Британії поїздами й автобусами через Францію, оскільки авіасполучення було припинене - 20 грудня через нові штами коронавірусу Швейцарія заборонила перельоти з Великої Британії та Південної Африки.

Фото: Краєвиди Венгена (wikimedia.org)

Під час пандемії у Швейцарії обмежили роботу гірськолижних курортів. У Франції та Італії їх закрили зовсім, але у Швейцарії до недавнього часу вони частково працювали: схили залишалися відкритими для катань, але всі бари та ресторани були закриті. Кількість підйомників обмежили до двох третин.

"Як показує досвід Венгена, достатньо одного хворого гостя, щоб сталися такі зміни", - пишуть у статті Bbc.com.

Змагання пройдуть у головних конкурентів курорту

Скасовані у Венгені лижні змагання буде приймати Австрія – давній та запеклий суперник Швейцарії з лижних гонок, зазначають у виданні.

"Ніщо більше не могло так засмутити швейцарців. Спочатку захід перенесли на австрійський гірськолижний курорт Кітцбюель, але через ще один спалах коронавірусу локацію знову перенесли. Тепер - на австрійський гірськолижний курорт Флахау", - йдеться у публікації.

Тим часом уряд Швейцарії продовжив заборону на роботу барів, ресторанів, музеїв і театрів до кінця лютого. Також там закликали офісних співробітників працювати віддалено.

Зазначимо, відвідування основних європейських гірськолижних курортів для туристів з України обмежено. Але українців кличуть покататися на лижах в Чорногорію, Туреччину і Болгарію.

Також нашим туристам сьогодні доступні українські гірськолижні курорти – Буковель, Славське, Мигово та інші.

Окрім того, у Карпатах починає сезон катання ще один курорт.

Відео: Вражаюча швидкість, яку розвивають спортсмени на трасі у Венгені (youtube.com/ThePoetzinger)