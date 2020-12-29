Сніжні Карпати та спа-відпочинок: кращі курорти України для зимової відпустки

Фото: Курорт Мигове, Карпати (надано РБК-Україна)

Від гірськолижного Драгобрату до санаторіїв Львівської області

Куди поїхати у зимову відпустку в Україні? Часом вибрати локацію досить нелегко. З іншого боку, в зимовий період дістатися до деяких популярних локацій стає простіше. І це - додатковий аргумент на користь того, щоб придивитись до одного з курортів західної України.

Наприклад, з 14 грудня курсує потяг "Львів-Ужгород", яким можна доїхати на курорти Закарпаття і Львівської області. Будуть здійснюватися й додаткові рейси потягів з Чернівців до Одеси, з Києва до Львова.

Який гірськолижний курорт України обрати?

Попри карантинні обмеження, в Україні в січні буде працювати більшість туристичних об'єктів і гірськолижних курортів. При цьому, скрізь треба дотримуватися загальних правил безпеки - соціальної дистанції, носіння масок, тощо.

Крім того, деякі преміальні готелі в Карпатах почали вимагати від гостей негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 у якості додаткової міри під час пандемії. Перерахуємо деякі популярні гірськолижні курорти України для відпочинку взимку.

Буковель в Івано-Франківській області - мабуть, найпопулярніший гірськолижний курорт країни. Його відрізняє великий вибір трас як для новачків, так і для професіоналів, хороша інфраструктура, готелі на різний бюджет.

Гірськолижний сезон тут відкрили вже 16 грудня. Якщо ви не цікавитеся гірськолижним відпочинком, у Буковелі вам теж буде цікаво. Зокрема, тут багато різноманітних спа-готелів, де можна відпочити в атмосферу релаксу і комфорту. До речі, багато хто вважає це місце дуже дорогим курортом. Раніше ми писали, дорого чи насправді провести відпустку в Буковелі.

Фото: Буковель - найвідоміший гірськолижний курорт України (wikipedia.org)

Мигове - невеликий гірськолижний курорт у Чернівецькій області. Трас тут менше, ніж у Буковелі, і вони менші за розміром. Його частіше вибирають ті, хто тільки вчиться кататися на лижах і сноуборді. Також Мигове чудово підходить для сімейного відпочинку з дітьми.

Тутешня траса добре підходить для новачків, є можливість навчитися в інструктора. Також ціни тут нижчі, ніж на курорті Буковель. Тому Мигове підійде і тим, хто шукає більш бюджетний відпочинок.

Фото: Невеликий курорт Мигове в Карпатах (надано РБК-Україна)

Драгобрат - не менш відомий серед туристів, чим Буковель. Це найбільш високогірний курорт України, де кататися на лижах можна весь сезон: з листопада по травень. Тут є три основних групи підйомників і гірськолижних трас, які обслуговуються різними компаніями.

"Всі три частини курорту розташовані в пішій доступності, плавно перетікаючи одна в іншу. Але, з огляду на горбисту місцевість всього курорту, пересуватися в лижному спорядженні не дуже зручно. Тому бажано заздалегідь обрати для себе групу підйомників, якими збираєтеся користуватися основну частину часу і шукати житло саме біля них", - розповідає РБК-Україна тревел-блогер Євгенія Колесник.

Фото: Відпочинок на Драгобраті (Колесник Євгенія)

Славське - курорт у Львівській області, який був відомий українцям і раніше, а цього року почав масштабну промокампанію. Курорт відрізняють більш доступні ціни на відпочинок, якщо порівнювати з цінами в Буковелі. У цьому сезоні в Славське дістатися стало дещо простіше: у грудні сюди запустили поїзди "Інтерсіті", яким можна доїхати на курорт протягом семи годин.

Деякі недоліки логістики (наприклад, відсутність прохідних для легкового транспорту доріг, повільні й не дуже нові підйомники) компенсуються великим вибором трас, хорошими готелями, розвиненою інфраструктурою.

Спа-відпочинок і мінеральні води

Ще одна локація - Моршин - не належить до гірськолижного відпочинку, але все ж користується популярністю взимку. Це один з найвідоміших бальнеологічних курортів України: сюди їдуть для відпочинку на мінеральних водах.

У місцевих здравницях можна не тільки відпочити й поправити здоров'я мінеральними водами з корисним складом, але і пройти повну діагностику і необхідний курс лікування. Також тут можна розслабитися в спа: поплавати в басейні, попаритися в різноманітних саунах, отримати курс масажів і догляду за тілом.

Є поширена думка про те, що Моршин - суто радянський курорт, де вкрай мало зручностей для туристів. Хоча тут справді є багато доволі старих санаторіїв, але в Моршині можна знайти й сучасні спа-готелі з комфортною атмосферою: останнім часом таких місць тут з'являється все більше.

Фото: Один з ресторанів Моршина (booking.com)

До речі, багато туристів їдуть в Моршин далеко не один раз: судячи з відгуків гостей місцевих санаторіїв та готелів, вони часто люблять повертатися на цей курорт знову.

Більше шансів для відпустки в Карпатах

На новорічні свята поїздів в популярні серед туристів напрямку буде більше, ніж зазвичай. Про це у коментарі РБК-Україна говорить Олег Васильєв, автор Youtube-каналу "Залізні магістралі", присвяченого роботі рейкового транспорту.

"На новорічні канікули залізниця запропонувала достатню кількість поїздів в найбільш популярних напрямках. Звичайно, не всі вони курсують щоденно. Частина поїздів ходять через день. Проте у мешканців різних регіонів, зокрема, у південного сходу України, сьогодні все ж є можливість виїхати в Карпати", - відзначає експерт.

Олег Васильєв наводить кілька прикладів поїздів, якими українські туристи можуть дістатися до карпатських курортів з різних регіонів України.

"Наприклад, з 23 грудня курсуватиме поїзд №134 "Миколаїв-Рахів", а з 25 грудня призначається поїзд №6 - "Херсон-Ужгород", - каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали, де недорого покататися на лижах в Карпатах.