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Цифри збільшуються. Стало відомо, скільки українців постійно проживає у Польщі

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Четвер 16 грудня 2021 11:45
Цифри збільшуються. Стало відомо, скільки українців постійно проживає у Польщі Фото: Вроцлав, Польща (unsplash.com/reiseuhu)
Автор: Катерина Гончарова

Кількість українців з дійсними посвідками на проживання в країні перевищила 300 тисяч

За даними Польського офісу у справах іноземців, кількість українців, які мають дійсний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.

Згідно з даними відомства з 2014 року кількість українців у Польщі значно зросла, в основному через бажання працювати, передає SchnegenVisaInfo.com.

Довгострокове життя замість міграції

"Основними факторами, що вплинули на це явище, були економічна та економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу до польського ринку праці", – йдеться у повідомленні Офісу у справах іноземців Польщі.

Цифри показують, що українці замість тимчасової міграції обирають довгострокове перебування в Польщі.

"Крім можливостей заробітку за так званими деклараціями про доручення роботи, також було розширено програму Bussines Harbor для громадян України. Це комплексний пакет, що полегшує переїзд на територію Польщі, призначений для підприємців та спеціалістів ІТ-індустрії", – йдеться у повідомленні.

Цифри збільшуються. Стало відомо, скільки українців постійно проживає у Польщі

Фото: Цифры показывают, что украинцы вместо временной миграции выбирают долгосрочное пребывание в Польше. Варшава, Польша (unsplash.com/victor-malyushev)

Де українців у Польщі живе найбільше

До найпопулярніших воєводств Польщі за вибором громадян України, крім Мазовії, увійшли такі регіони:

  • Мазовецьке – 22 відсотки українців від загальної кількості тих, хто проживає в країні;
  • Малопольське – 12%;
  • Великопольське – 12%;
  • Нижньослонське – 9%.

За даними Управління у справах іноземців, близько 60% українців, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі, мають вік від 18 до 40 років. Діти та підлітки до 18 років становлять 12% населення, а громадяни старше 40 років – 28%. Цифри показують, що чоловіків трохи більше за жінок (чоловіки становлять 54%).

Повідомляється, що майже 84% українців, які зараз перебувають в країні, мають дозвіл на тимчасове проживання, термін дії якого не перевищує 3 років. Більшість із них їдуть за працевлаштуванням (у 77% випадків). Решта причин, чому українці залишаються в Польщі - сімейні питання (12%) та освіта (2%).

Важливо додати, що наведені дані не включають кількість осіб, які тимчасово залишаються в Польщі за безвізовим режимом або на основі виданих віз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Італія посилила правила в'їзду для українців.

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