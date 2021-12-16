Цифры увеличиваются. Стало известно, сколько украинцев постоянно проживает в Польше

Количество украинцев с действительными видами на жительство в стране превысило 300 тысяч

По данным Польского офиса по делам иностранцев, количество украинцев, имеющих разрешение на проживание в Польше, превысило 300 тысяч человек.

Согласно данным ведомства с 2014 года, количество украинцев в Польше значительно возросло, в основном из-за желания работать, передает SchnegenVisaInfo.com.

Долгосрочная жизнь вместо миграции

"Основными факторами, повлиявшими на это явление, были экономическая и экономическая ситуация в Украине, введение безвизового режима и облегчение доступа к польскому рынку труда", – говорится в сообщении Офиса по делам иностранцев Польши.

Цифры показывают, что украинцы вместо временной миграции выбирают долгосрочное пребывание в Польше.

"Помимо возможностей заработка по так называемым декларациям о поручении работы, также была расширена программа Bussines Harbor для граждан Украины. Это комплексный пакет, облегчающий переезд на территорию Польши, предназначенный для предпринимателей и специалистов ИТ-индустрии", – говорится в сообщении.

Фото: Цифры показывают, что украинцы вместо временной миграции выбирают долгосрочное пребывание в Польше. Варшава, Польша (unsplash.com/victor-malyushev)

Где украинцев в Польше живет больше всего

В самые популярные воеводства Польши по выбору граждан Украины, кроме Мазовии, вошли следующие регионы:

Мазовецкое – 22 процента украинцев от общего числа проживающих в стране;

Малопольское – 12%;

Великопольское – 12%;

Нижнеослонское – 9%.

По данным Управления по делам иностранцев, около 60% украинцев, имеющих действительные виды на жительство в Польше, имеют возраст от 18 до 40 лет. Дети и подростки до 18 лет составляют 12% населения, а граждане старше 40 лет – 28%. Цифры показывают, что мужчин чуть больше женщин (мужчины составляют 54%).

Сообщается, что почти 84% находящихся в стране украинцев имеют разрешение на временное проживание, срок действия которого не превышает 3 лет. Большинство из них едут по трудоустройству (в 77% случаев). Остальные причины, почему украинцы остаются в Польше – семейные вопросы (12%) и образование (2%).

Важно добавить, что приведенные данные не включают в себя количество лиц, временно остающихся в Польше по безвизовому режиму или на основе выданных виз.

Напомним, ранее мы писали, что Италия ужесточила правила въезда для украинцев.