Древні церемонії. У популярній у туристів країні археологи виявили цінні артефакти

В історичному центрі Мехіко – Сан-Фернандо, науковці інституту історії та антропології INAH виявили цінні ацтекські артефакти – залишки однієї з останніх церемоній Нового вогню, пише El Pais.

Археологи знайшли такі об'єкти, як кахетас (вид чаші), молькахетес (кам'яний інструмент) та глиняні фігурки. Все це знайшли випадково, коли робітники прокладали нову дренажну систему, електричний кабель та встановлювали вуличні лавки.

"Уламки були знайдені в пантеоні Сан-Фернандо поруч із церквою Сан-Іполіто, у старому районі Куепопан, поруч із Тлателолко, де зараз знаходиться район Герреро", – пояснює археолог Ненсі Домінгес.

У календарі ацтеків щороку складався з 260 днів, і кожні 52 роки розпочинався новий цикл. Щоб відзначити початок нового циклу, ацтеки проводили масштабний ритуал, відомий під назвою Шиумольпіллі чи Церемонія Нового Вогню.

Мешканці столиці імперії ацтеків Теночтітлан, що знаходився на території нинішнього історичного центру Мехіко, викидали зображення богів, знищували всі свої речі — одяг, посуд та навіть тенамацтлі (священну кам'яну піч). Все спалювалося, або викидалося в ями чи канави та гасили вогонь у будинках та храмах. Місто занурювалося в темряву.

Одягнені в церемоніальний одяг жерці процесією рухалися до головного храму Уіцачтітлана, яка зараз відома як Серро де ла Естрейя ("гора зірки"). Там жерці проводили церемонію запалення нового вогню. Ацтеки вірили, що якщо новий вогонь не запалити, настане кінець світу.

Уіцачтітлан — це кратер згаслого вулкана, що підіймається над Мексиканським нагір'ям, який можна побачити практично з будь-якої частини Мехіко.

Фото: У Сан-Фернандо (Мехіко), науковці інституту історії та антропології знайшли цінні ацтекські артефакти (meliton-tapia (inah)/mediateca.inah.gob.mx)

Згідно з описом у книзі антрополога Джорджа Клаппа Вайянта "Ацтеки Мексики" в 1941 році, мешика вважали зміну циклу кінцем одного життя і початком іншого. У своїх дослідженнях він писав, що “вагітних жінок зачиняли у фермах зі страху, що вони перетворяться на диких тварин. А дітей змушували ходити й не давали їм спати, бо боялися, що вони заснуть у фатальну ніч і перетворяться на щурів. Будинки повністю очищалися, все приводили до ладу. Потім ацтеки гасили вогонь, і світ занурювався у повну пітьму”.

Якщо під час церемонії Нового Вогню не наступав кінець світу, і зірки не перетворювалися на смертельно небезпечні потвори, мешика раділи, прибирали свої будинки, відновлювали вівтарі та створювали нові інструменти та речі.

Щоб відзначити таку радісну подію, ацтеки влаштовували великі бенкети.

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