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Знахідка у некрополі фараонів. У Єгипті виявили саркофаг із принцесою

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Вівторок 14 грудня 2021 13:52
Знахідка у некрополі фараонів. У Єгипті виявили саркофаг із принцесою Фото: Храм на честь богині Хатхор, Єгипет (unsplash.com/jeremy-bezanger)
Автор: Євгенія Тугушева

Вчені були впевнені, що знайдений у гробниці саркофаг належить фараону

У Дахшурі, за 40 кілометрів від Каїра, археологи знайшли гробницю з принцесою Єгипту, пише Express.co.uk.

Некрополь єгипетських фараонів Стародавнього та Середнього царств, розташований у пустелі на західному березі Нілу.

Вчені дослідили саркофаг під керівництвом єгиптолога Ясмін Ель-Шазлі й на кришці побачили вирізаний контур обличчя людини з перукою богині Хатхор.

“Насправді це загадкова жінка. На кришці саркофага зображено людину з так званою перукою Хатор — предметом одягу, популярним в епоху Середнього царства, які носили тільки жінки”, — пояснює доктор Ель-Шазлі.

Знахідка у некрополі фараонів. У Єгипті виявили саркофаг із принцесоюФото: Археологи знайшли саркофаг із принцесою Єгипту (express.co.uk)

На думку вченої, це могла бути особистість, що належить королівській сім'ї. Незабаром ця теорія була спростована. Оскільки гробниця розташована всередині однієї з пірамід, такий вид поховання свідчить про поховання там єгипетських правителів.

“Такий вид пірамід будувався лише для фараонів, тоді як принцеса — це молодший член королівської сім'ї. Зазвичай принцес ховали у простіших гробницях”, — пояснюють вчені.

Серед артефактів та реліквій у гробниці було знайдено скриню з ієрогліфами з написом “Дочка короля” і вчені сподівалися знайти ім'я, але ця частина знахідки була значно пошкоджена і не вдалося встановити особистість.

Нагадаємо, ми писали раніше, що влада Єгипту повернула 30 тисяч незаконно вивезених за 10 років стародавніх артефактів.

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