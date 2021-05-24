Ціни, сервіс та тести на COVID: що варто знати про відпочинок у санаторіях України

Де та за якою ціною можна оздоровитися в різних регіонах України

Санаторій - місце для відпочинку чи для профілактичного лікування? Як вибрати підходящий, які ціни на лікування та відпочинок, що входить в путівку і чи доведеться за щось доплачувати?

Ці питання ставлять собі всі, хто вперше зібрався поїхати у подібне місце та хоче спланувати такий відпочинок. Спробуємо на них відповісти, поділившись свіжим досвідом.

Підготовка і пошуки санаторію: критерії вибору

Санаторіїв в Україні багато - ще залишилися напівдержавні зі старою лікувальною базою. Також за останні десятиліття з'явилося багато нових з сучасним готельним фондом та обладнанням.

Фото: В Україні багато санаторіїв: як старі радянські, так і нові. Також можна зупинитися окремо в міні-готелі (booking.com)

При виборі я поставила собі наступне завдання: знайти підходящу для мого діагнозу мінеральну воду, за можливості приїхати поїздом з Одеси без пересадок. Санаторій в ідеалі має знаходитися в красивому місці, де буде приємно жити, гуляти, а заодне - щоб було що подивитися в найближчій окрузі. Ну, і щоб не переплатити – шукала оптимальне співвідношення ціни і якості.

Для цього я вивчила всі курорти, на яких є власні джерела з мінеральною водою.

Важливо приймати воду безпосередньо з джерела - так вона зберігає всі корисні властивості на відміну від тієї, яка продається в магазинах. Скажу чесно, різниця в смаку і впливі на організм - істотна. Купую вдома бутильовану мінеральну воду, яка абсолютно не зрівняється з тією водою, яку я пила з джерел.

Фото: На курорті Шаян можна зупинитися як у великих готелях, так і в приватному секторі або міні-готелях (booking.com)

У моєму списку виявилися:

Трускавець;

Моршин;

Свалява;

Східниця;

Миргород;

Шаян.

У всіх - своя мінеральна вода зі своїми лікувальними властивостями й рекомендаціями. У підсумку я вибрала Сваляву, бо мінеральна вода з цього регіону допомагає впоратися з проблемами шлунково-кишкового тракту. У Сваляві більше двадцяти джерел, частина з яких знаходиться на територіях санаторіїв, частина - у відкритому доступі для всіх бажаючих.

Джерела з мінеральною водою "Лужанська" №3,4,7 розташовані недалеко від Сваляви – в селі Солочин і Голубине, трохи вглиб долини в селі Поляна є джерело з водою "Поляна Квасова". "Лужанська "схожа за складом і мінералізації з грузинською водою"Боржомі".

Поради для тих, хто їде в санаторій вперше

Для початку краще визначитися з метою поїздки. Якщо лікування, то важливо потрапити попередньо до лікаря, отримати рекомендації, можна заздалегідь здати аналізи й провести сезонне обстеження, щоб не витрачати на це час в санаторії.

Лікування треба проходити у лікаря, а в санаторії розраховувати на відпочинок і профілактичні процедури. Не можна їхати на лікування в санаторій в гострий період хвороби.

Фото: Як вибрати санаторій для лікування та оздоровлення? (booking.com)

Якщо це відпочинок, поєднаний з профілактичними процедурами, то можна поїхати без направлення: головне точно знати свій діагноз, щоб не нашкодити водою і процедурами.

Якщо ви хочете отримати ефект від перебування в санаторії, то плануйте не менше 10 днів. В ідеалі пройти двотижневий курс процедур. Менше - немає сенс:, не отримаєте належного ефекту. Плюс - перші день або два доведеться витратити на реєстрацію, оформлення курсівки, відвідування профільних лікарів, при необхідності – здавати аналізи, робити УЗД.

Проживання в санаторії або в приватних готелях: порівнюємо ціни

Наші санаторії хороші тим, що можна купити путівку з проживанням, а можна заощадити, оселившись в приватному секторі або в сусідніх міні-готелях, сплативши курсівку, що включає харчування, лікування та процедури.

Порівнявши ціни на проживання в санаторії в Солочині та в готелях, розташованих біля санаторію, у підсумку вибрала приватний готель за ціною удвічі дешевше (300 грн на добу проти 1010 грн в санаторії).

Крім проживання, необхідно купити курсівку, до якої входить перелік базових процедур і дієтичне харчування (курсівка – 530 грн на день. 160 грн з них йде на процедури, решта - харчування).

У деяких санаторіях всім новоприбулим треба здати експрес-тест на COVID. З одного боку, це додаткові витрати (450 грн.), але з іншого - є якась гарантія, що поруч немає безсимптомних хворих, які заразять всіх відпочиваючих.

Фото: Перед поїздкою потрібно визначитися з метою - лікування або відпочинок. Це допоможе вибрати потрібні опції (booking.com)

Харчування - "шведський стіл", всі страви розділені за типом дієт і позначені табличками: салати, каші, м'ясо варене і на пару, супи, молочка і випічка. Деякі відпочиваючі відмовляються від дієтхарчування, щоб готувати самостійно, намагаючись таким чином заощадити. Але правильно приготована їжа - на пару, без засмажкою і жирних видів м'яса, тільки сприяє лікуванню.

Базові процедури, які зазвичай входять в курсівку:

- відвідування гастроентеролога - первинне і повторні після здачі аналізів;

- електрокардіограма;

- мінеральна вода з джерел без обмежень (вхід до бювету - тільки по санаторним книжкам);

- загальні аналізи;

- мінеральні ванни;

- інгаляції з мінеральною водою (для перехворілих COVID-19 і тих, у кого проблеми з органами дихальних шляхів);

- фізпроцедури;

- лікувальна гімнастика.

Що не входить в курсівку (надається за додаткову оплату):

- розширені аналізи (кров на цукор, ферменти);

- УЗД внутрішніх органів;

- душ Шарко (50 грн за процедуру);

- Підводний масаж (150 грн за процедуру);

- циркулярний масаж (55 грн за процедуру);

- басейн (100 грн за одне відвідування).

Фото: Свалява - відомий бальнеологічний курорт Закарпаття (wikipedia.org)

Порівнювала ціни на санаторії в Поляні та Моршині – скрізь рівень приблизно один і той самий.

Витрати на 10 днів: вийшло 10 000 грн за проживання, харчування та процедури. Якщо їхати в ці ж місця, але тільки для відпочинку і попити водичку, буде трохи дешевше, якщо готувати самостійно. Харчуючись в ресторанах, можна витратити й більше – в залежності від рівня закладу й апетиту.

Поєднати відпочинок та лікування

Як правило, в санаторії процедури проходять в першій половині дня. Друга половина вільна - можна займатися своїми справами, гуляти по території, а можна поїхати на екскурсії. Звичайно, збираючись в санаторій, я хотіла подивитися закарпатські пам'ятки, побувати в Ужгороді, побачити замки та природні локації.

Цього разу я була без машини, але мені вдалося побувати в декількох місцях – в санаторії пропонували екскурсії та трансфер за помірними цінами. Якби я приїхала туди на автомобілі, встигла б побачити набагато більше.

Фото: Що подивитися поруч, відпочиваючи в санаторіях? (wikipedia.org)

За десять днів встигла:

- Заставши цвітіння сакур в Ужгороді, а заодне - побувати в Ужгородському замку та Музеї народної архітектури та побуту (трансфер з екскурсоводом на весь день – 250 грн з людини + 100 грн. за вхід до музеїв;

- З'їздити в красивий парк Воєводино у Тур'їй пасіці (трансфер 150 грн. + 75 грн. вхід в парк);

- Побачивши Замок Шернборна, який розташований в санаторії Карпати (таксі 100 грн + вхід на територію санаторію - 20 грн);

- Піднятися пішки на гору Рожок (безкоштовно пішки);

- Прогулятися з Солочина в Поляну та назад (11 км - безкоштовно).

Замість висновків

Не чекала від цієї поїздки нічого особливого, але мені сподобалося.

- По-перше, повернулася додому практично здоровою людиною. У всякому разі, рецидиви припинилися, намагаюся дотримуватися дієти й прекрасно себе почуваю.

- По-друге, відпочинок вийшов пізнавальним і ненудним – побачила багато нових красивих місць в Закарпатті.

- По-третє, завдяки процедурам і активностям (я багато ходила, піднімалася в гори), вдалося скинути пару кілограмів – відмінний детокс перед літнім сезоном і несподіваний бонус, оскільки я боялася зворотного ефекту від харчування на шведському столі.

Фото: Як правило, в санаторії процедури проходять в першій половині дня (pixabay.com)

Звичайно, я порівнювала вартість такого відпочинку в санаторії та путівок до Туреччини, які в травні сильно просіли у цінах. Як не дивно, але Туреччина б вийшла удвічі дешевше з перельотом. Але все ж таке порівняння буде некоректним з кількох причин. По-перше, у мене не стояло завдання відпочити - я їхала в першу чергу за профілактичним лікуванням, а активний відпочинок був "бонусом".

По-друге, в травні в Туреччині був локдаун і Рамадан, які сприяли падінню цін. Такі збіги трапляються нечасто. Також потрібно враховувати сезонність, щоб порівняння було коректним: ціни в санаторіях влітку вищі, а восени, взимку і навесні - нижчі. І все ж для тих, хто вибирає санаторій виключно для відпочинку, рекомендую попередньо порівняти з цінами на пакетні тури в Туреччину та Єгипет.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ціни та сервіс в головних українських аеропортах.

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