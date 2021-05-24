Цены, сервис и тесты на COVID: что нужно знать об отдыхе в санаториях Украины

Где и по какой цене можно оздоровиться в разных регионах страны

Санаторий – место для отдыха или для профилактического лечения? Как выбрать подходящий, какие цены на лечение и отдых, что входит в путевку и придется ли за что-то доплачивать?

Эти вопросы задают себе все, кто впервые собрался поехать в подобное место и хочет спланировать такой отдых. Попробуем на них ответить, поделившись свежим опытом.

Подготовка и поиски санатория: критерии выбора

Санаториев в Украине много – еще остались полугосударственные со старой лечебной базой. Также за последние десятилетия появилось много новых с современным гостиничным фондом и оборудованием.

Фото: В Украине много санаториев: как старые советские, так и новые. Также можно остановиться отдельно в мини-отеле (booking.com)

При выборе я поставила себе следующую задачу: найти подходящую для моего диагноза минеральную воду, по возможности приехать на поезде из Одессы без пересадок. Санаторий в идеале должен находиться в красивом месте, где будет приятно жить, гулять, а заодно - чтоб было что посмотреть в ближайшей округе. Ну, и чтобы не переплатить – искала оптимальное соотношение цены и качества.

Для этого я изучила все курорты, на которых есть собственные источники с минеральной водой.

Важно принимать воду непосредственно из источника – так она сохраняет все полезные свойства в отличие от той, которая продается в магазинах. Скажу честно, разница во вкусе и воздействии на организм - существенная. Покупаю дома бутилированную минеральную воду, которая совершенно не сравнится с той водой, которую я пила из источников.

Фото: На курорте Шаян можно остановиться как в крупных отелях, так и в частном секторе или мини-отелях (booking.com)

В моем списке оказались:

Трускавец;

Моршин;

Свалява;

Сходница;

Миргород;

Шаян.

У всех - своя минеральная вода со своими лечебными свойствами и рекомендациями. В итоге я выбрала Сваляву, так как минеральная вода из этого региона помогает справиться с проблемами ЖКТ. В Сваляве более двадцати источников, часть из которых находится на территориях санаториев, часть - в открытом доступе для всех желающих.

Источники с минеральной водой "Лужанская" №3,4,7 расположены недалеко от Свалявы – в селе Солочин и Голубиное, чуть вглубь долины в селе Поляна есть источник с водой "Поляна Квасова". "Лужанская" схожа по составу и минерализации с грузинской водой "Боржоми".

Советы для тех, кто едет в санаторий впервые

Для начала лучше определиться с целью поездки. Если лечение, то важно попасть предварительно к врачу, получить рекомендации, можно заранее сдать анализы и провести сезонное обследование, чтобы не тратить на это время в санатории.

Лечение нужно проходить у лечащего врача, а в санатории рассчитывать на отдых и профилактические процедуры. Нельзя ехать на лечение в санаторий в острый период болезни.

Фото: Как выбрать санаторий для лечения и оздоровления? (booking.com)

Если это отдых, совмещенный с профилактическими процедурами, то можно поехать без направления: главное точно знать свой диагноз, чтобы не навредить водой и процедурами.

Если вы хотите получить эффект от пребывания в санатории, то планируйте не менее 10 дней. В идеале пройти двухнедельный курс процедур. Меньше – нет смысла: не получите должного эффекта. Плюс - первые день или два придется потратить на регистрацию, оформление курсовки, посещение профильных врачей, при необходимости – сдавать анализы, делать УЗИ.

Проживание в санатории или в частных отелях: сравниваем цены

Наши санатории хороши тем, что можно купить путевку с проживанием, а можно сэкономить, поселившись в частном секторе или в соседних мини-гостиницах, оплатив курсовку, включающую питание, лечение и процедуры.

Сравнив цены на проживание в санатории в Солочине и в отелях, распложенных возле санатория, в итоге выбрала частную гостиницу по цене в два раза дешевле (300 грн в сутки против 1010 грн в санатории).

Кроме проживания, необходимо купить курсовку, в которую входит перечень базовых процедур и диетическое питание (курсовка – 530 грн в день. 160 грн из них идет на процедуры, остальное - питание).

В некоторых санаториях всем вновь прибывшим требуется сдать экспресс-тест на COVID. С одной стороны, это дополнительные расходы (450 грн.), но с другой – есть какая-то гарантия, что рядом нет бессимптомных больных, которые заразят всех отдыхающих.

Фото: Перед поездкой нужно определиться с целью - лечение или отдых. Это поможет выбрать нужные опции (booking.com)

Питание – "шведский стол", все блюда разделены по типу диет и обозначены табличками: салаты, каши, мясо вареное и на пару, супы, молочка и выпечка. Некоторые отдыхающие отказываются от диетпитания, чтобы готовить самостоятельно, пытаясь таким образом сэкономить. Но правильно приготовленная еда – на пару, без зажарки и жирных видов мяса, только способствует лечению.

Базовые процедуры, которые обычно входят в курсовку:

- посещение гастроэнтеролога – первичное и повторные после сдачи анализов;

- электрокардиограмма;

- минеральная вода из источников без ограничений (вход в бювет - только по санаторным книжкам);

- общие анализы;

- минеральные ванны;

- ингаляции с минеральной водой (для переболевших COVID-19 и тех, у кого проблемы с органами дыхательных путей);

- физпроцедуры;

- лечебная гимнастика.

Что не входит в курсовку (предоставляется за дополнительную оплату):

- расширенные анализы (кровь на сахар, ферменты);

- УЗИ внутренних органов;

- душ Шарко (50 грн за процедуру);

- подводный массаж (150 грн за процедуру);

- циркулярный массаж (55 грн за процедуру);

- бассейн (100 грн за одно посещение).

Фото: Свалява - известный бальнеологический курорт Закарпатья (wikipedia.org)

Сравнивала цены на санатории в Поляне и Моршине – везде уровень примерно один и тот же.

Затраты на 10 дней: получилось 10 000 грн за проживание, питание и процедуры. Если ехать в эти же места, но только для отдыха и попить водичку, будет немного дешевле, если готовить самостоятельно. Питаясь в ресторанах, можно потратить и больше – в зависимости от уровня заведения и аппетита.

Совместить отдых и лечение

Как правило, в санатории процедуры проходят в первой половине дня. Вторая половина свободная – можно заниматься своими делами, гулять по территории, а можно поехать на экскурсии. Конечно, собираясь в санаторий, я хотела посмотреть закарпатские достопримечательности, побывать в Ужгороде, увидеть замки и природные локации.

В этот раз я была без машины, но мне удалось побывать в нескольких местах – в санатории предлагали экскурсии и трансфер по умеренным ценам. Если бы я приехала туда на автомобиле, успела бы увидеть намного больше.

Фото: Что посмотреть в окрестностях, отдыхая в санаториях? (wikipedia.org)

За десять дней успела:

- Застать цветение сакур в Ужгороде, а заодно - побывать в Ужгородском замке и Музее народной архитектуры и быта (трансфер с экскурсоводом на весь день – 250 грн с человека + 100 грн. за вход в музеи);

- Съездить в красивейший парк Воеводино в Турьей Пасеке (трансфер 150 грн. + 75 грн. вход в парк);

- Увидеть Замок Шернборна, который расположен в санатории Карпаты (такси 100 грн + вход на территорию санатория - 20 грн);

- Подняться пешком на гору Рожок (бесплатно, пешком);

- Прогуляться из Солочина в Поляну и обратно (11 км - бесплатно).

Вместо выводов

Не ждала от этой поездки ничего особенного, но мне понравилось.

- Во-первых, вернулась домой практически здоровым человеком. Во всяком случае, рецидивы прекратились, стараюсь придерживаться диеты и прекрасно себя чувствую.

- Во-вторых, отдых получился познавательным и нескучным – увидела много новых красивых мест в Закарпатье.

- В-третьих, благодаря процедурам и активностям (я много ходила, поднималась в горы), удалось сбросить пару килограмм – отличный детокс перед летним сезоном и неожиданный бонус, так как я боялась обратного эффекта от питания на шведском столе.

Фото: Как правило, в санатории процедуры проходят в первой половине дня (pixabay.com)

Конечно, я сравнивала стоимость такого отдыха в санатории и путевок в Турцию, которые в мае сильно просели в ценах. Как ни странно, но Турция бы вышла в два раза дешевле с перелетом. Но все же такое сравнение будет некорректным по нескольким причинам. Во-первых, у меня не стояла задача отдохнуть – я ехала в первую очередь за профилактическим лечением, а активный отдых был "бонусом".

Во-вторых, в мае в Турции был локдаун и Рамадан, которые способствовали падению цен. Такие совпадения случаются нечасто. Также нужно учитывать сезонность, чтобы сравнение было корректным: в санаториях летом цены выше, осенью, а зимой и весной - ниже. И все же для тех, кто выбирает санаторий исключительно для отдыха, рекомендую предварительно сравнить с ценами на пакетные туры в Турцию и Египет.

Напомним, ранее мы сравнивали цены и сервис в главных украинских аэропортах.

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