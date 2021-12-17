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"Слобожанський експрес" з'єднає три області України: маршрут та дата запуску

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П'ятниця 17 грудня 2021 19:22
"Слобожанський експрес" з'єднає три області України: маршрут та дата запуску Фото: Потяг "Укрзалізниці" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Нове сполучення проходитиме через Луганську, Харківську та Сумську області

"Укрзалізниця" анонсувала про запуск нового регіонального поїзда, пише Mintrans.news.

Так, від 18 грудня 2021 року “Укрзалізниця“ запускає новий регіональний поїзд "Слобожанський експрес" за маршрутом, який з’єднає Луганську, Харківську та Сумську області.

Свій перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом "Попасна – Харків – Суми", а на постійній основі курсуватиме у сполученні "Попасна – Харків", "Харків – Ворожба".

Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі 3 вагони – 170 місць.

Втім, вартість проїзду у "Слобожанському" експресі поки не оголошена: 18 грудня відбудеться перша презентація маршруту. Так, цього дня за графіком руху експрес вирушить зі станції Попасна о 07:30, прибуде на станцію Харків-Пасажирський о 12:30, а в Сумах поїзд зустрінуть о 16:30. На станціях Попасна, Харків-Пасажирський та Суми передбачені короткі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає 29 нових сполучень за популярними напрямками.

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