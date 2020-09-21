Ціни продовжують знижуватися: тури на курорти Туреччини стрімко дешевшають

Відпочинок в Туреччині продовжує дешевшати, попри те, що вересень там б'є температурні рекорди зі спеки. Напередодні закінчення пляжного сезону туроператори пропонують "зловити літо за хвіст" і відпочити зі знижками на кращих курортах країни.

Останні тижні спека на пляжах Анталії сягала 35 градусів, і за повідомленнями турецької преси, побила 70-річний рекорд з температури для вересня. І хоча оксамитовий сезон на пляжах в Туреччині з середини жовтня зазвичай сходить нанівець, схоже, цього року тепло затримається довше.

Якою буде погода на популярних курортах

Пляжний сезон на середземноморському узбережжі Туреччини – найтеплішому – триває з травня до листопада, але купатися у другій половині жовтня стає не так приємно через шторми.

Втім, максимально "м'яка" погода настає в другій половині вересня – у це час не тільки приємно купатися в морі, але і комфортно гуляти під час екскурсій.

Фото: У Туреччині - рекордна спека (pixabay.com)

За прогнозом турецьких метеорологів, до кінця тижня спека піде, і погода повернеться до середньої норми.

На цьому і наступному тижні в Аланії прогнозують 27-29 градуси вдень, 23-25 градусів вночі, а температуру води у морі – 28-29 градусів.

У Кемері буде трохи прохолодніше – 25-29 градусів вдень, 23-26 – вночі. Вода на пляжах курорту залишиться теплою – 28-29 градусів.

У Мармарісі очікують 26-30 градусів тепла вдень, і 20-23 градуси вночі. А вода в морі буде на рівні 24-26 градусів.

Які обмеження діють в країні

Туреччина, як і раніше, залишається для України в "зеленій" зоні. Для туристів курортна країна ніяких вимог не висуває, крім рекомендації приїжджати зі страховкою від COVID-19. "Пакетним" туристам її включають у вартість туру.

Попри те, що в Туреччині з 8 вересня носіння масок зробили обов'язковим у всіх громадських місцях, включаючи пляжі, цієї норми мало хто дотримується.

"Я відпочивала в Аланії, коли ввели це правило про маски на пляжах. Засмагала і на пляжі готелю, і на громадському – ні на кому масок не було, і ніхто їх не перевіряв. Єдине місце, де всіх просили одягнути маски – це громадський транспорт", - розповіла РБК-Україна киянка Ольга Шаповал.

До речі, рівень захворюваності COVID-19 в Туреччині становить 28,2 людини на 100 тисяч населення, а в Україні – 99,8. Тому ризик заразитися коронавірусом на відпочинку в рази нижчий, ніж удома.

Фото: На пляжах носіння масок не перевіряють (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 25-28 вересня за системою "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

В готелях 3* у Кемері можна відпочити удвох за 346 євро з вильотом 28 вересня від туроператорів "JoinUp!" і "Аполло-тур", за 383 євро з вильотом 25 вересня - від "Anextour".

У Мармарісі – за ціною 371 євро з вильотом 25 вересня від туроператорів "Anextour", "Аполло-тур" і "Пілігрим".

Аланія на тиждень стає доступна за 340 євро з вильотом 25 вересня від туроператора "Пілігрим", 336 євро з вильотом 25 вересня від туроператора "Anextour", і з вильотом 28 вересня від "Аполло-тур" і "Пілігрим" – за 354 євро.

У 4-зіркових готелях ціни не суттєво відрізняються від розміщення в 3*. Наприклад, в Кемері відпочинок обійдеться в 385 євро з вильотом 25 вересня від "Anextour", 346 євро з вильотом 28 вересня від "Аполло-тур" та 404 євро з вильотом 28 вересня від "JoinUp!"

В Мармарис можна вилетіти 25 вересня: за 409 євро від "Аполло-тур" і "Пілігрим", і за 451 євро від "Anextour".

Аланія буде зустрічати туристів за 385-387 євро з вильотом 25 і 26 вересня від "Anextour", 385 євро з вильотом 25 вересня від "Аполло-тур", і за 427 євро з вильотом 28 вересня від "JoinUp!".

Фото: Відпочинок в Мармарисі (pixabay.com)

У 5-зіркових готелях можна знайти гарячі путівки в середньому на 50 євро дешевше, ніж тиждень тому.

В Кемер можна відправитися за 488 євро з вильотом 25 вересня від туроператорів "Аполло-тур" і "Пілігрим".

Аланію можна знайти тури за 477 євро з вильотом 25-28 вересня від компаній "Аполло-тур" і "Пілігрим", і за 527 євро з вильотом 28 вересня від "JoinUp!".

На пляжах Мармаріса можна відпочити з комфортом за 542 євро з вильотом 25 вересня від "Аполло-тур" і "Пілігрим", а за 585 євро з вильотом 28 вересня від "JoinUp!".

Україна в цьому сезоні посіла друге місце серед туристів з різних країн, які обрали Туреччину для відпустки. Багато українців були здивовані красою природи, культурою і рівнем сервісу в цій країні. Вересень - саме час приєднатися до числа туристів, які залишилися під чудовим враженням від турецьких курортів.

Нагадаємо, ми писали, що буде з турами в Туреччину через нові правила на курорті.

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