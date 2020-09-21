Цены продолжают снижаться: туры на курорты Турции стремительно дешевеют

Отдых в Турции продолжает дешеветь, несмотря на то, что сентябрь там бьет температурные рекорды по жаре. В преддверии окончания пляжного сезона туроператоры предлагают "поймать лето за хвост" и отдохнуть со скидками на лучших курортах страны.

Последние недели жара на пляжах Анталии достигала 35 градусов, и по сообщениям турецкой прессы, побила 70-летний рекорд по температуре для сентября. И хотя бархатный сезон на пляжах в Турции с середины октября обычно "сходит на нет", похоже, в этом году тепло задержится дольше.

Какой будет погода на популярных курортах

Пляжный сезон на средиземноморском побережье Турции – самом теплом – длится с мая до ноября, но купаться во второй половине октября становится не так приятно из-за штормов.

Впрочем, максимально "мягкая" погода наступает во второй половине сентября – в это время не только приятно купаться в море, но и комфортно гулять во время экскурсий.

Фото: В Турции - рекордная жара (pixabay.com)

По прогнозу турецких метеорологов, к концу недели жара уйдет, и погода вернется к средней норме.

На этой и следующей неделе в Алании прогнозируют 27-29 градуса днем, 23-25 градусов ночью, а температуру воды в море – 28-29 градусов.

В Кемере будет немного прохладнее – 25-29 градусов днем, 23-26 – ночью. Вода на пляжах курорта останется теплой – 28-29 градусов.

В Мармарисе ожидают 26-30 градусов тепла днем, и 20-23 градуса ночью. А вода в море будет на уровне 24-26 градусов.

Какие ограничения действуют в стране

Турция, как и прежде, остается для Украины в "зеленой" зоне. Для туристов курортная страна никаких требований не выдвигает, кроме рекомендации приезжать со страховкой от COVID-19. "Пакетным" туристам ее сразу включают в стоимость тура.

Несмотря на то, что в Турции с 8 сентября ношение масок сделали обязательным во всех общественных местах, включая пляжи, этой нормы мало кто придерживается.

"Я отдыхала в Алании, когда ввели это правило о масках на пляжах. Загорала и на пляже отеля, и на общественном – ни на ком масок не было, и никто их не проверял. Единственное место, где всех просили одеть маски – это общественный транспорт", - рассказала РБК-Украина киевлянка Ольга Шаповал.

К слову, уровень заболеваемости COVID-19 в Турции составляет 28,2 человека на 100 тысяч населения, а в Украине – 99,8. Поэтому риск заразиться коронавирусом на отдыхе в разы ниже, чем дома.

Фото: На пляжах ношение масок проверяют (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 25-28 сентября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

В отелях 3* в Кемере можно отдохнуть вдвоем за 346 евро с вылетом 28 сентября от туроператоров "JoinUp!" и "Аполло-тур", за 383 евро с вылетом 25 сентября - от "Anextour".

В Мармарисе – по цене 371 евро с вылетом 25 сентября от туроператоров "Anextour", "Аполло-тур" и "Пилигрим".

Алания на неделю становится доступна за 340 евро с вылетом 25 сентября от туроператора "Пилигрим", 336 евро с вылетом 25 сентября от туроператора "Anextour", и с вылетом 28 сентября от "Аполло-тур" и "Пилигрим" – за 354 евро.

В 4-звездочных отелях цены не существенно отличаются от размещения в 3*. К примеру, в Кемере отдых обойдется в 385 евро с вылетом 25 сентября от "Anextour", 346 евро с вылетом 28 сентября от "Аполло-тур" и 404 евро с вылетом 28 сентября от "JoinUp!"

В Мармарис можно вылететь 25 сентября: за 409 евро от "Аполло-тур" и "Пилигрим", и за 451 евро от "Anextour".

Алания будет встречать туристов за 385-387 евро с вылетом 25 и 26 сентября от "Anextour", 385 евро с вылетом 25 сентября от "Аполло-тур", и за 427 евро с вылетом 28 сентября от "JoinUp!".

Фото: Отдых в Мармарисе (pixabay.com)

В 5-звездочных отелях можно найти горящие путевки в среднем на 50 евро дешевле, чем неделю назад.

В Кемер можно отправиться за 488 евро с вылетом 25 сентября от туроператоров "Аполло-тур" и "Пилигрим".

В Аланию можно найти туры за 477 евро с вылетом 25-28 сентября от компаний "Аполло-тур" и "Пилигрим", и за 527 евро с вылетом 28 сентября от "JoinUp!".

На пляжах Мармариса можно отдохнуть с комфортом за 542 евро с вылетом 25 сентября от "Аполло-тур" и "Пилигрим", а за 585 евро с вылетом 28 сентября от "JoinUp!".

Украина в этом сезоне заняла второе место среди туристов из разных стран, которые выбрали Турцию для отпуска. Многие украинцы были удивлены красотой природы, культурой и уровнем сервиса в этой стране. Сентябрь - самое время присоединиться к числу туристов, которые остались под прекрасным впечатлением от турецких курортов.

Напомним, мы писали, что будет с турами в Турцию из-за новых правил на курорте.

Также мы сообщали, сколько стоит отпуск в Египте и Турции в сентябре.