"Ціни відрізняються кардинально": до чого готуватися туристам, плануючи відпочинок у Кирилівці влітку

Тонкощі поїздки на курорт в Запорізькій області

Кирилівка - популярний український курорт і селище міського типу в Мелітопольському районі Запорізької області.

Курорт відомий досить вигідними цінами на відпочинок, у порівнянні з іншими курортними регіонами України, а також - дрібними чистими пляжами Азовського моря, які підходять для відпочинку з дітьми. З іншого боку, багато хто знає курорт з негативного боку.

"У приватному секторі є житло й по 125 гривень"

Киянин Ігор Саєнко вже встиг побувати тут на початку літа, провівши на курорті п'ять днів. За його словами, багато його знайомих їхати в Кирилівку не хотіли, оскільки вона асоціюється у багатьох із застарілим сервісом. В Кирилівці й справді переважає в основному стара радянська інфраструктура, але все залежить від того, який готель вибрати, каже він РБК-Україна.

"Тут все залежить від того, де саме ви розміститеся. Якщо вибрати якісний готель на першій лінії з виходом до моря, то більше шансів, що ви отримаєте тільки позитивні емоції.

Ціни в багатьох місцях відрізняються кардинально. У приватному секторі можна знайти житло і по 125 гривень на добу. Але ось якраз там - той самий "совок", про який всі говорять. Або - дивно оформлені кімнати. Бачив номери, оформлені "у трояндах" - штори з принтом троянд, шпалери - теж, і люстра у формі величезних троянд. А кімната - мініатюрна, навіть не розвернутися", - ділиться враженнями турист.

Фото: Міні-готель з басейном в Кирилівці на Азовському морі (booking.com)

Бюджетне житло: що варто знати туристам

Він зазначає, що можливість готувати їжу самостійно все ж є навіть у найбюджетніших номерах. Є плита, чайник, посуд. Але варто бути готовим до того, що готувати їжу ви будете на загальній кухні в порядку живої черги, чекаючи, поки їжу собі приготують інші гості.

"Чув, що часом чекати треба пару годин. Можливо, когось це зовсім не засмутить і не збентежить. Але я б такий варіант не вибрав", — зазначає Ігор Саєнко.

Фото: У Кирилівці можна знайти відпочинок на різний бюджет (booking.com)

Крім того, у номерах або кімнатах за ціною від 125 гривень часто душ буває загальний, і розміщується на вулиці. А в номері - табуретка замість крісла, маленький холодильник, в який продукти можуть навіть не поміститися.

"Знаю, що такі кімнати все ж користуються популярністю, і багато з них заброньовані аж до кінця сезону. У мене на цей рахунок своя думка - не зрозумію, навіщо їхати з одного радянського мікрорайону в такий же типовий радянський, але на морі. Упевнений, що раз на рік все ж варто поїхати кудись, де буде красиво, і якісний сервіс", - вважає Ігор Саєнко.

Пляжі курорту: температура води в Кирилівці влітку

На прохання РБК-Україна турист перераховує особливості місцевих пляжів.

- розташування пляжу - зручне: до нього можна швидко дістатися від автобусної станції;

"Приїжджаєте, а через 15 хвилин вже можете засмагати та купатися", — ділиться киянин.

- на узбережжі є бази відпочинку та готелі з прямим виходом до моря;

Фото: Пляжі Кирилівки відрізняє м'який пологий вхід в море (wikipedia.org)

- у загальному доступі спеціальних лежаків немає, але їх пропонують туристам на базі готелів і пансіонатів; для гостей комплексів, як правило, вони безкоштовні;

- вхід на пляж Кирилівки - безкоштовний;

- навіть на початку літа вода в морі комфортна, прогрівається мінімум до 20 градусів; а тим, хто чекає більшого тепла, варто їхати на відпочинок у липні-серпні;

- глибина в морі змінюється не різко, а поступово: тут дійсно комфортно відпочивати з дітьми.

Які ціни на відпочинок в Кирилівці у червні

У Кирилівці можна знайти варіанти розміщення на різний бюджет - від економних номерів в приватному секторі до комфортних номерів в готелях зі сніданками й басейном, користування яким входить до вартості житла.

Які ціни на відпочинок в курортному селищі у другій половині червня та початку червня?

Наприклад, апарт-готель "New Vasiki" позиціонує себе як готель з номерами преміум-класу. Знаходиться на першій лінії Федотової коси. Вартість одного номера на добу становить 3 200 гривень. Така ціна - за Апартаменти-студіо з видом на море. У такому номері, де можуть оселитися двоє дорослих і дитина.

У готелі "La Plage" номер, в якому можуть розміститися до трьох осіб, пропонується в другій половині червня за ціною від 2 900 гривень на добу.

В гостьовому будинку "Адамант", куди їдуть за тихим сімейним відпочинком без галасливих компаній, можна розміститися за ціною від 1 500 гривень на добу. Готель розташований на косі Пересип на першій лінії Азовського моря. У готелю є свій пляж.

Фото: Один з готелів у Кирилівці з прямим виходом до моря (booking.com)

Спа-готель "Аnna" знаходиться на Федотовій косі неподалік від мікрорайону Степок. Відстань до Азовського моря від готелю - близько 250 метрів. Ціна за комфортний номер в міні-готелі - 1400 гривень на добу.

Більш бюджетний відпочинок пропонується на базі відпочинку "Акваторія". Відстань до пляжу від бази відпочинку - менш як 100 метрів. Місце орієнтоване на сімейний відпочинок з дітьми подалі від шуму і дискотек. Великий номер, в якому можуть розміститися двоє дорослих і дитина, коштує 750 гривень на добу.

База відпочинку "Ритм" розташовується в першій половині Федотової коси. До піщаного пляжу на морі - приблизно 50 метрів. Номери пропонуються у двоповерхових котеджах. Вартість номера для трьох осіб - 750 гривень на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші курорти на Чорному та Азовському морях для відпочинку влітку.

Також повідомлялося, де знаходяться найчистіші пляжі Херсонської області.