"Цены отличаются кардинально": к чему готовиться туристам, планируя отдых в Кирилловке летом

Тонкости поездки на курорт в Запорожской области

Кирилловка - популярный украинский курорт и поселок городского типа в Мелитопольском районе Запорожской области.

Курорт известен довольно выгодными ценами на отдых, по сравнению с другими курортными регионами Украины, а также - мелкими чистыми пляжами Азовского моря, которые подходят для отдыха с детьми. С другой стороны, многие знают курорт с негативной стороны.

"В частном секторе есть жилье и по 125 гривен"

Киевлянин Игорь Саенко уже успел побывать здесь в начале лета, проведя на курорте пять дней. По его словам, многие его знакомые ехать в Кирилловку не хотели, так как она ассоциируется у многих с устаревшим сервисом. В Кирилловке и правда преобладает в основном старая советская инфраструктура, но все зависит от того, какой отель выбрать, говорит он РБК-Украина.

"Здесь все зависит от того, где именно вы разместитесь. Если выбрать качественный отель на первой линии с выходом к морю, то больше шансов, что вы получите только позитивные эмоции.

Цены во многих местах отличаются кардинально. В частном секторе можно найти жилье и по 125 гривен в сутки. Но вот как раз там - тот самый "совок", о котором все говорят. Или - странно оформленные комнаты. Видел номера, оформленные "в розах" - шторы с принтом роз, обои - тоже, и люстра в форме огромных роз. А комната - миниатюрная, даже не развернуться", — делится впечатлениями турист.

Фото: Мини-отель с бассейном в Кирилловке на Азовском море (booking.com)

Бюджетное жилье: что стоит знать туристам

Он отмечает, что возможность готовить еду самостоятельно все же есть даже в самых бюджетных номерах. Есть плита, чайник, посуда. Но стоит быть готовым к тому, что готовить еду вы будете на общей кухне в порядке живой очереди, ожидая, пока еду себе приготовят другие гости.

"Слышал, что порой дожидаться надо пару часов. Возможно, кого-то это совсем не расстроит и не смутит. Но я бы такой вариант не выбрал", — отмечает Игорь Саенко.

Фото: В Кирилловке можно найти отдых на самый разный бюджет (booking.com)

Кроме того, в номерах или комнатах по цене от 125 гривен часто душ бывает общим, и размещается на улице. А в номере - табуретка вместо кресла, маленький холодильник, в который продукты могут даже не поместиться.

"Знаю, что такие комнаты все же пользуются популярностью, и многие из них забронированы вплоть до конца сезона. У меня на этот счет свое мнение - не пойму, зачем ехать из одного советского микрорайона в такой же типовой советский, но на море. Уверен, что раз в год все же стоит поехать куда-то, где будет красиво, и качественный сервис", — считает Игорь Саенко.

Пляжи курорта: температура воды в Кирилловке летом

По просьбе РБК-Украина турист перечисляет особенности местных пляжей.

- расположение пляжа - удобное: к нему можно быстро добраться от автобусной станции;

"Приезжаете, а через 15 минут уже можете загорать и купаться", — делится киевлянин.

- на побережье есть базы отдыха и отели с прямым выходом к морю;

Фото: Пляжи Кирилловки отличает мягкий пологий вход в море (wikipedia.org)

- в общем доступе специальных лежаков нет, но их предлагают туристам на базе отелей и пансионатов; для гостей комплексов, как правило, они бесплатны;

- вход на пляж Кирилловки - бесплатный;

- даже в начале лета вода в море комфортная, прогревается минимум до 20 градусов; тем же, кто ждет большего тепла, стоит ехать на отдых в июле-августе;

- глубина в море меняется не резко, а постепенно: здесь действительно комфортно отдыхать с детьми.

Какие цены на отдых в Кирилловке в июне

В Кирилловке можно найти варианты размещения на разный бюджет - от бюджетных номеров в частном секторе до комфортных номеров в гостиницах с завтраками и бассейном, пользование которым входит в стоимость жилья.

Какие цены на отдых в курортном поселке во второй половине июня и начале июня?

К примеру, апарт-отель "New Vasiki" позиционирует себя как гостиницу с номерами премиум-класса. Находится на первой линии Федотовой косы. Стоимость одного номера в сутки составляет 3 200 гривен. Такая цена - за аппартаменты-студио с видом на море. В таком номере, где могут поселиться двое взрослых и ребенок.

В отеле La Plage номер, в котором могут разместиться до трех человек, предлагается во второй половине июня по цене от 2 900 гривен в сутки.

В гостевом доме "Адамант", куда едут за тихим семейным отдыхом без шумных компаний, можно разместиться по цене от 1 500 гривен в сутки. Отель расположен на косе Пересыпь на первой линии Азовского моря. У отеля есть свой пляж.

Фото: Один из отелей в Кирилловке с прямым выходом к морю (booking.com)

Спа-отель "Аnna" находится на Федотовой косе неподалеку от микрорайона Степок. Расстояние до Азовского моря от отеля - около 250 метров. Цена за комфортный номер в мини-отеле - 1400 гривен в сутки.

Более бюджетный отдых предлагается на базе отдыха "Акватория". Расстояние до пляжа от базы отдыха - менее 100 метров. Место ориентировано на семейный отдых с детьми подальше от шума и дискотек. Большой номер, в котором могут разместиться двое взрослых и ребенок, стоит 750 гривен в сутки.

База отдыха "Ритм" располагается в первой половине Федотовой косы. До песчаного пляжа на море - примерно 50 метров. Номера предлагаются в двухэтажных коттеджах. Стоимость номера для троих человек - 750 гривен в сутки.

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