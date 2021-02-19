Цінні озера та незвичайні об'єкти: в Україні створять унікальний парк

"Пуща Радзивіла" з'явиться на карті туристичних маршрутів

В Україні створять національний природний парк "Пуща Радзівіла". Новий статус цінної території Полісся в Рівненській області схвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 17 лютого.

Природоохоронний об'єкт з'явиться на великій площі в Сарненському районі – він охопить більше 24 тисяч гектарів цінних лісових і болотяних угідь.

"Його природні комплекси та об'єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову й освітню цінність, яка буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині", - йдеться в повідомленні урядового порталу.

До речі, "Пуща Радзівіла" буде третім природним парком національного значення – в області вже створені Дермано-Острозький та Нобельський природні парки.

Які землі стануть охоронними

Згідно з рішенням уряду, до складу майбутнього національного парку повинні будуть передати 22,4 тисячі гектарів земель Рокитнівського та Островського лісгоспів. А також - землі водного фонду та сільськогосподарського призначення.

Фото: Природа Полісся (facebook.com/Mokan.Vasyl)

До національного парку відведуть особливо цінні унікальні території в басейні річки Ствіга з водно-болотними угіддями, озерами та ставками. В тій місцевості мешкають багато представників Червоної книги України.

Новий парк перебуває у підпорядкуванні Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

Чим парк цікавий туристам

Одна з "родзинок" нового парку – "Юзефінська дача". Це ділянка охоронних насаджень з віковими дубами та кількома ялинами на площі близько 100 гектарів в Рокитнівському районі. Найвідоміший дуб в урочищі – "Юзефінський" дуб, який росте як мінімум 1000 років, а в обхваті має майже 8 метрів.

Цьому дереву приписують легенди, за яким він був "свідком" походів князя Ігоря. Тому одна з назв пам'ятки – "дуб князя Ігоря".

Туристи й місцеві відвідують дуб, щоб озвучити прохання про здоров'я і набратися енергії.

Фото: Юзефінський дуб (hroniky.com/Валерій Шмаков)

У 2010 році Юзефінський дуб посів друге місце на всеукраїнському конкурсі "Національне дерево України", а свідоцтво про це зберігається у місцевій сільраді.

До речі, майбутній національний парк також має історичну назву – землі в цій місцевості з 15 століття належали литовським князям Радзівілам.

Парк може стати частиною маршруту

На думку мандрівника Ярослава Козака, який організовує поїздки та походи цікавими природними локаціями України, природа в майбутньому національному парку красива, як і скрізь на Поліссі.

"Ми були поруч на вузькоколійці та Білому озері у Рівненському заповіднику. Там красива природа. Якщо організовувати поїздки туди, то це один з варіантів маршруту. Інший можливий маршрут – Сарни на Березне, Соколині гори й базальтові стовпи", - розповідає він РБК-Україна про маршрути, в які буде цікаво включити "Пущу Радзівіла" в майбутньому.

Фото: Базальтове озеро (my.rv.ua)

За словами мандрівника, поки в цей парк туристів варто везти лише транзитом. А пізніше туризм на локації буде залежати від того, як парк організує маршрути та роботу з туристами – необхідно прокласти екостежки, підготувати фахівців і візит-центр. Також – зони відпочинку на озерах.

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