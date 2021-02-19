Ценные озера и необычные объекты: в Украине создадут уникальный парк

"Пуща Радзивилла" появится на карте туристических маршрутов

В Украине создадут национальный природный парк "Пуща Радзивилла". Новый статус ценной территории Полесья в Ровненской области одобрил Кабинет Министров Украины на заседании 17 февраля.

Природоохранный объект появится на большой площади в Сарненском районе – он охватит больше 24 тысяч гектаров ценных лесных и болотистых угодий.

"Его природные комплексы и объекты украинского Полесья имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную и образовательную ценность, которая будет способствовать развитию туризма на Ровненщине", - говорится в сообщении правительственного портала.

К слову, "Пуща Радзивилла" будет третьим природным парком национального значения – в области уже созданы Дермано-Острожский и Нобельский природные парки.

Какие земли станут охранными

Согласно решению правительства, в состав будущего национального парка должны будут передать 22,4 тысячи гектаров земель Рокитнивского и Островского лесхозов. А также - земли водного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Фото: Природа Полесья (facebook.com/Mokan.Vasyl)

В национальный парк отведут особо ценные уникальные территории в бассейне реки Ствига с водно-болотными угодьями, озерами и прудами. В той местности обитают много представителей Красной книги Украины.

Новый парк будет находится в ведении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Чем парк интересен туристам

Одна из "изюминок" нового парка – "Юзефинская дача". Это участок охранных насаждений с вековыми дубами и несколькими елями на площади около 100 гектаров в Рокитновском районе. Самый знаменитый дуб в урочище – "Юзефинский" дуб, который растет как минимум 1000 лет, а в обхвате имеет почти 8 метров.

Этому дереву приписывают легенды, по которым он был "свидетелем" походов князя Игоря. Поэтому одно из названий достопримечательности – "дуб князя Игоря".

Туристы и местные навещают дуб, чтобы озвучить просьбы о здоровье и напитаться энергией.

Фото: Юзефинский дуб (hroniky.com/Валерий Шмаков)

В 2010 году Юзефинский дуб занял второе место на всеукраинском конкурсе "Национальное дерево Украины", а свидетельство об этом хранится в местном сельсовете.

К слову, будущий национальный парк также имеет историческое название – земли в этой местности с 15 века принадлежали литовским князьям Радзивиллам.

Парк может стать частью маршрута

По мнению путешественника Ярослава Козака, который организовывает поездки и походы по интересным природным локациям Украины, природа в будущем национальном парке красивая, как и везде на Полесье.

"Мы были рядом на узкоколейке и Белом озере в Ровненском заповеднике. Там красивая природа. Если организовывать туда поездки, то это один из вариантов маршрута. Другой возможный маршрут – Сарны на Березное, Соколиные горы и базальтовые столбы", - рассказывает он РБК-Украина о маршрутах, в которые будет интересно включить "Пущу Радзивилла" в будущем.

Фото: Базальтовое озеро (my.rv.ua)

По словам путешественника, пока в этот парк туристов стоит везти только транзитом. А позже туризм на локации будет зависеть от того, как парк организует маршруты и работу с туристами – необходимо проложить экотропы, подготовить специалистов и визит-центр. Также – зоны отдыха на озерах.

Напомним, мы писали, что в Украине появляются необычные маршруты для туристов.

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