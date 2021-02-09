Унікальна спадщина: в Україні з'являються незвичні маршрути для туристів

Де під час подорожей знайти будівлі у стилі українського модерну

Все більше туристів час подорожей по Україні цікавляться незвичною архітектурою. Росте інтерес і до споруд, які не так часто включають до "масових" туристичних маршрутів.

Наприклад, на території країни збереглося всього кілька сотень споруд у стилі українського модерну. Якісь із будівель роками стоять непоміченими та занепадають. А деякі, навпаки, отримали нове життя завдяки якісній реставрації.

Чим цікавий стиль український модерн та де знайти найцікавіші його зразки під час подорожі - у матеріалі.

З'явився маршрут по будівлях модерну в Чернігові

Нещодавно Чернігові запустили незвичний маршрут, яким хочуть популяризувати архітектуру модерну. Автори ідеї хочуть продемонструвати туристам і жителям Чернігова, що місто відоме не тільки монастирями. Безкоштовний екскурсійний маршрут можна пройти в будь-який час і день, а інформацію про будівлі зібрали на інтерактивному сайті.

Чернігів в першу чергу асоціюється з древностями та клерикальною архітектурою - старовинними церквами, соборами та монастирями, каже РБК-Україна Світлана Романченко, віце-президентка ГО "Київ-Тампере" і речниця проекту.

"Вони привертають увагу гостей міста, сюди водять екскурсії. Їх згадують туристи, коли діляться враженнями. Але Чернігів - це не тільки старовинна та релігійна історія. Він різний, має й інші дуже цікаві місця. Він ще й модерний. Тут є оригінальні будівлі, яким понад сто років, але про них мало що відомо. Ми вирішили привернути до них увагу", - пояснює вона.

Фото: Перше поліклінічне відділення чернігівської міської лікарні №1 (chemodern.in.ua)

Для містян та гостей Чернігова створили індивідуальний туристичний маршрут історичним центром: подорож сімома пам'ятками чернігівського модерну.

Маршрут об’єднує найцікавіші будівлі - від найбільш відомої пам'ятки північного модерну - Дворянського земельного і селянського поземельного банку (зараз це обласна бібліотека імені В. Короленка) - до найзагадковішого дива дерев'яного модерну - житлового будинку за адресою Академіка Павлова, 9.

Фото: Житловий будинок на вулиці Академіка Павлова (chemodern.in.ua)

"Всі сім будинків - різні, еклектичні, мають свою індивідуальність. Це не єдині пам'ятки модерну в Чернігові, але найбільш яскраві та неповторні. Безкоштовно подивитися на фото та послухати аудіогіди можна на сайті. Є загальна карта та опис всього маршруту і сторінки, присвячені окремим будівлям. В кожній з семи сторінок - опис, аудіогід (подкаст) про будівлю, відеонарис та добірку фото", - каже Світлана Романченко.

Проходячи маршрутом, можна послухати розповідь про будівлю, прочитати нарис, покрутити 3D-модель будівлі, яка містить для деяких будівель і реконструкцію їх первинного вигляду.

Наприклад, якщо луската покрівля центральної башти бібліотеки ім. Короленка постраждала під час масштабної пожежі та зараз замінена металевим дахом, то на 3D-моделі можна побачити її первинний вигляд.

Фото: Будівля на вулиці Коцюбинського (chemodern.in.ua)

Схожий проект недавно реалізували й у Козельці - популярному населеному пункті, де зупиняються немало туристів, прямуючи до Чернігова з Києва. Проект "Час нових історій" у 2019 році почали у Козельці краєзнавчими студіями та бароковим фестивалем.

Що таке український модерн та де його шукати у мандрівках

Український модерн - один з унікальних архітектурних стилів, який з'явився на початку 20 сторіччя. В його основі - незвичні форми української церковної та хатньої архітектури, на які вплинули європейський модерн і українське бароко.

Одна з найбільш характерних рис українського модерну - шестикутна трапецієподібна форма вікна та вхідної групи, високі шатрові дахи, схожих на дахи народних хат. В будівлях такого стилю також часто використовували кольорову майоліку - різновид кераміки з розписною глазур’ю, рослинний і геометричний орнаменти.

Це дуже цікавий та унікальний стиль, каже РБК-Україна гід-екскурсовод Льоля Філімонова.

"В той період архітектори-новатори придумували й просували нові, але засновані на традиціях проекти. Історія викроїла небагато часу для цієї краси за формою, концепцією й утіленням. Але український архітектурний модерн стоїть в одному ряду з найвеличнішими напрямами національної архітектури: давньоруська архітектура, українське бароко та сакральна народна дерев’яна архітектура", - розповідає вона.

Фото: Зараз у цій будівлі знаходиться Полтавський краєзнавчий музей (uk.wikipedia.org)

Багато будівель українського модерну можна знайти на Полтавщині.

Наприклад, найбільш виразним і взагалі першим зразком стилю вважають Полтавський краєзнавчий музей (будинок Полтавського губернського земства). Його спроектував архітектор Василь Кричевський. Будівлю звели у 1903-1908 роках. Під час війни її спалили, але у 50-ті роки відновили.

Головним теоретиком українського модерну вважають Опанаса Сластіона - відомого маляра, графіка та етнографа. На Полтавщині збереглися його найбільш відомі роботи - серія земських (початкових) шкіл Лохвицького земства і комплекс будівель Миргородського санаторію (1916–1919).

Фото: Деякі із прикладів шкіл Лохвицького земства на Полтавщині (uk.wikipedia.org)

"Школи Лохвицького земства стали на той час "вибухом" українськості. На виставці архітектури в Києві у 1913 році про школи говорили так: “Серед маси сірих, казарменого типу шкільних будівель виділяється шкільне будівництво Лохвицького земства. Щоб не казали вороги українського архітектурного стилю, а все ж таки мусять вони признати, що спроби наших архітекторів вносять в задушливу атмосферу казенного будівництва нову, свіжу думку, й оживляють його”, - згадує Льоля Філімонова.

Вона каже, що багато із таких пам'яток, роками не відновлюють. Хоча багато будівель намагаються зберегти активісти на місцева влада, все ж значна частина таких об'єктів навіть не перебуває на обліку. Через це вони руйнуються й поступово зникають з карти країни.

"Це зникаюча краса. Зараз гостро потрібно зберегти й відновити те, що вціліло і присвоїти цим будівлям статусу пам'ятника архітектури національного значення", - каже гід.

Фото: Харківська державна академія дизайну та мистецтв - приклад українського модерну (Олег Божко)

Звісно, такі об'єкти є не тільки на Полтавщині. Наприклад, одна з найцікавіших будівель українського модерну у Харкові - Державна академія дизайну та мистецтв.

Тим, хто цікавиться українським модерном і хоче побачити більше будівель цього стилю в різних регіонах, фахівці радять звертатись до профільних екскурсоводів або профільних джерел, яких в мережі з кожним роком стає все більше.

Маловідомі будівлі модерну, "заховані" в українській глибинці

Часто приклади такої архітектури можна знайти у зовсім несподіваних місцях, а місцеві мешканці можуть і не знати, що живуть поряд з унікальними будівлями, кажуть мандрівники.

Український мандрівник Максим Назаренко під час подорожей по Україні досліджує маловідомі місця. Зокрема, під час поїздок знаходив багато маловідомих об'єктів архітектури, які можна віднести до українського модерну, каже він РБК-Україна.

"Раджу відвідати місто Тростянець у Сумській області. Це охайне містечко, є зручні вказівники, доріжки для погулянок. Там можна відвідати Круглий двір, палац Голіцина, Благовіщенську церкву, музей Петра Чайковського. А що стосується стилю модерну, то 1910-х роках в архітектурі Тростянця і його околицях помітний його значний вплив. Наприклад, у такому стилі тут є будинок головного управителя маєтків в урочищі Нескучне", - каже він.

Фото: Носівська селекційно-дослідна станція (uk.wikipedia.org)

Великим відкриттям серед модерних споруд для Максима Назаренка стала Носівська селекційна станція біля Ніжина, а також селекційна станція у селі Веселий Поділ на Полтавщині.

"Там колись була красива садиба та дуб відомого байкаря Леоніда Глібова. Село Веселий Поділ - його батьківщина. З архітектури модерну там є комплекс споруд Веселоподільської дослідно-селекційної станції, збудований у 1928-1929 роках. Працівники станції навіть не здогадуються, біля якої спадщини вони працюють", - каже він.

Носівська селекційно-дослідна станція - одна з найстаріших наукових установ України, заснована у 1911 році. Знаходиться у селищі Дослідне Носівського району. За словами Максима Назаренка, її обов'язково варто побачити тим, хто проїздить поряд та хоче побачити ще один маловідомий приклад архітектури українського модерну.

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