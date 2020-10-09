За ціною квитка на поїзд: нові внутрішні рейси, які вже скоро запустяться в Україні

Через пандемію багато авіакомпаній значно скоротили кількість рейсів, які раніше виконували регулярно.

На фоні загального зменшення міжнародних рейсів до України цього року у порівнянні з 2019-м, українські авіакомпанії почали активну діяльність на ринку внутрішніх перевезень.

Якщо раніше вважалося, що користуватися послугами авіаліній, щоб дістатися з Запоріжжя до Києва або інших обласних центрів доволі дорого, то зараз ці можливості відкриваються для ширшої аудиторії. Причина тому - відкриття нових рейсів та вартість перельоту, яка стрімко наближається до цін на квитки у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ від "Укрзалізниці".

Які нові внутрішні рейси виконуватимуть українські авіаперевізники вже цієї осені - у матеріалі РБК-Україна.

Нові рейси по Україні: куди та за якою ціною

Авіакомпанія WindRose з 5 жовтня відкрила рейс "Київ–Херсон". Частота польотів - п’ять разів на тиждень. Виліт з Херсону - о 07:10, виліт з Києва - о 20:40.

Вартість квитків стартує від 833 грн в один бік. Авіакомпанія також продовжує виконувати рейси до таких міст як Миколаїв, Івано-Франківськ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса та Запоріжжя.

Фото: WindRose з 5 жовтня запустила рейс з Києва до Херсона (РБК-Україна)

У вересні стало відомо, що компанія отримала дозвіл від Державіаслужби на виконання регулярних рейсів із Києва до Ужгорода, але поки у розкладі ці рейси відсутні. Втім, в авіакомпанії заявляють, що зможуть обслуговувати цей маршрут із частотою сім разів на тиждень.

Авіалінії SkyUp продовжать виконувати рейси з Києва в Запоріжжя у період зимової навігації. Частота польотів складає шість разів на тиждень. Вильоти з Києва - о 19:50 ввечері, з Запоріжжя - о 07:50 зранку. Ціни на квитки з Києва - від 550 грн, з Запоріжжя - від 533 грн в один бік в економ-класі без багажу та з ручною поклажею до 7 кг. Польотну програму "Київ-Одеса" авіакомпанія закінчує 12 жовтня.

У зимовому розкладі авіакомпанія Мотор Січ анонсує рейси "Київ-Запоріжжя" з частотою п’ять разів на тиждень. Вартість перельоту стартує від 513 грн в один бік в економ-класі без багажу і лише з ручною поклажею до 5 кг. Виліт з Києва - о 20:00, з Запоріжжя - о 7:20.

Фото: Рейси авіакомпанії SkyUp з Києва до Запоріжжя виконуються шість разів на тиждень (РБК-Україна)

Українські Міжнародні Авіалінії пропонують літати з Києва до Одеси протягом усієї зими. Вартість квитка в один бік стартує від 551 грн. Вильоти з Києва виконуються щоденно о 20:25, з Одеси – о 07:00.

Також рейсом з Києва можна вирушити до міста Івано-Франківськ. Вильоти з аеропорту Бориспіль - о 19:40, з Івано-Франківська - о 07:00. Розклад рейсів варто перевіряти на сайті авіаліній. Вартість квитка складає від 886 грн в один бік в економ-класі без багажу та з ручною поклажею до 5 кг.

Крім того, МАУ пропонує вигідні ціни й на рейси в інших напрямках. Наприклад, на рейси з Києва до Львова, Харкова, Херсона, Дніпра та Миколаєва можна знайти квитки від 550 гривень за переліт в один бік і від 1100 гривень - туди й назад. Варто зауважити, що у вартість таких квитків входить лише ручна поклажа.

Фото: Рейси МАУ з Києва до Одеси виконуватимуться упродовж всієї зими (РБК-Україна)

Також восени авіакомпанії вводять деякі нові правила для пасажирів. Так, якщо раніше змінити дату польоту у квитку найдешевшого тарифу було неможливо, то зараз зробити це безкоштовно пропонує чи не кожна авіакомпанія. Але, разом з тим, низка авіаперевізників вводить плату за деякі послуги. Пропонуємо почитати детальніше про те, що пропонують пасажирам літаків восени.

Також ми писали про нові рейси, які запустяться з України вже найближчим часом - у жовтні, листопаді та грудні.