Відпочинок з комфортом: кращі теплі джерела Чорногорії для відпустки взимку

Що прохолодніше стає за вікном, тим заманливішим стає відпочинок в атмосфері тепла і комфорту. І якщо хочеться відвідати цікаву балканську країну Чорногорію взимку, то крім екскурсій і катання на лижах до списку планів можна сміливо додати пункт "термальне джерело".

Мінеральні води в Чорногорії ще слабо вивчені, а гарячих джерел не так вже й багато. Втім, навколо давно відкритих і відомих родовищ вже сформувалася гарна популярність серед туристів. Але при цьому навіть ті українці, які не раз бували в Чорногорії, могли навіть не чути про існування тут термальних джерел.

Якщо у ваших планах - поєднати поїздку з парою днів релаксу у "живій воді", варто звернути увагу на місця, де працюють термальні басейни.

Як полетіти до Чорногорії сьогодні

Починаючи з 1 грудня 2020 року, авіакомпанія "WindRose" запускає новий рейс до Чорногорії. Польоти за маршрутом "Київ-Подгоріца" заплановані до 27 березня 2021 року.

Прямі рейси будуть виконуватися до столиці Чорногорії щовівторка та щосуботи. Виліт з Києва о 13:35, повернення – о 18:55. Час польоту – 2 години 20 хвилин.

Вартість квитків в обидві сторони на одну людину – від 220 євро.

Крім того, рейси з пересадками в Чорногорію в грудні будуть виконувати й авіакомпанії "Wizz Air", "Turkish Airlines", "Ryanair", "Pegasus", "LOT".

В'їзд до Чорногорії дозволено без обмежень всім іноземцям зі списку країн "зеленої" зони.

Фото: Подгоріца – столиця Чорногорії (pixabay.com)

Найвідоміші джерела з теплою водою

Ігало. У місті Ігало в Боко-Которській затоці (за 7 кілометрів від курорту Герцег-Нови) знаходяться термальні джерела, які мають унікальний мінеральний склад. У цьому ж місті знаходиться санаторій з інститутом реабілітації та фізіотерапії Симо Мілошевича. Його вважають головним термальним курортом країни. В ньому можна пройти безліч процедур як дорослим, так і дітям.

В джерелах Ігало вода виходить на поверхню з температурою 36 градусів. Її використовують для лікування шкірних хвороб, а разом з грязьовими ваннами – від ревматизму, для відновлення після травм. Мінеральну воду "Ігалька" п'ють для лікування різних захворювань.

Фото: Місто Ігало у Боко-Которській затоці (facebook.com/igalospa)

У місті працюють також спа-центри з готелями, які використовують воду з термальних джерел, тому тут можна знайти оздоровчий відпочинок на будь-який смак.

Також на цьому курорті можна оцінити дію кліматотерапії – місто знаходиться на морському узбережжі, біля підніжжя гір.

Іліджа. Цей гаряче джерело знаходиться також в Ігало поблизу від національного природного парку Дурмітор, за шість кілометрів від місця, де річка Синьца впадає в річку Комарніца. У Іліджі вода виходить на поверхню з температурою від 26 до 36 градусів. Купатися в таких термах приємно і взимку.

Джерела міста Улцинь. У районі міста Улцинь знаходяться кілька теплих джерел з температурою води вище 20 градусів. У них також можна купатися і відпочивати в холодну пору року. Джерела називаються "Старе місто", "Валданос", "Орашац".

Але найвідоміший – "Жіночий пляж" з сірководневою водою, яка змішується з морською. На це джерело можна потрапити за символічну плату – пляж обладнаний усіма зручностями, але пускають тільки жінок. Вважається, термальна вода в цьому місці дозволяє вилікуватися від безпліддя і гінекологічних хвороб.

Фото: "Жіночий пляж" у місті Улцинь (visit-ulcinj.com)

Бієло-Полє. Біля міста Бієло-Полє відомо близько 25 мінеральних джерел. Одне з найбільш відомих термальних джерел – "Чеоче". Температура води в ньому – близько 27 градусів взимку. Перший у Чорногорії завод по розливу мінеральних вод був побудований саме на цьому джерелі у 1984 році – підприємство "Рада". Там досі розливають у пляшки воду "Чеоче".

Інше відоме термальне джерело в Бієло-Полі – Киселак. Кажуть, за його водою спеціально їдуть з інших міст. Крім термальних вод, місто цікаве любителям гірських лиж (відкрита траса), а також спелеологам – поруч знаходяться три мальовничі печери.

Прчані. Це старовинне місто поруч з містом Котор має не тільки цікаву історію від часів Римської імперії, але цікаві термальні басейни. Отримати лікувальні процедури можна у спа-комплексах на березі затоки.

Найчастіше рекомендують центр "Vrmac", у якому є термальні басейни, а їдуть туди лікуватися від алергії та хвороб органів дихання і опорно-рухового апарату.

Фото: Інститут реабілітації та фізіотерапії (facebook.com/igalospa)

Скільки коштує відпочинок у Чорногорії взимку

У туристичної компанії "Пілігрим" тижневі тури в Прчані на двох коштують від 946 євро в 4* готелі без харчування, і від 1310 євро - в 5* готелі зі сніданками та вечерями з вильотом 1 грудня.В Котор у 4* готель зі сніданками – від 1003 євро з вильотом 5 грудня. До Герцег-Нови – в 4* готелі зі сніданком і вечерею від 1102 євро на двох з вильотом 8 грудня.

У туристичної компанії "Фарватер" відпочинок в Прчани 2* апартаментах без харчування обійдеться від 1011 євро з вильотом 1 грудня, в Ігало в 3* готелі зі сніданками – від 1193 євро з вильотом на ту ж дату.

У туристичної компанії "Аполло-тур" відпочинок у 4* спа-готелі в Ігало обійдеться від 1344 євро з харчуванням у форматі "повний пансіон" з вильотом 12 грудня.

Вирушаючи до Чорногорії взимку, слід пам'ятати, що країна, згідно з даними нашого МОЗу, поки знаходиться в "червоній зоні" для України. Це означає, що після повернення в Україну потрібно буде піти на самоізоляцію або здавати ПЛР-тест на COVID-19 по прильоту. Проте із наступним переглядом списку країн "червоної" та "зеленої" зон ця ситуація може змінитись.

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