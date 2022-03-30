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Відступаючи з Тростянця, окупанти підпалили пам'ятку національного значення: фото

Фото: Будинок управителя маєтками Кеніга в урочищі Нескучне (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Будівля споруджена у стилі модерн у парку "Нескучнє" 1911 року

У місті Тростянець на Сумщині, яке недавно було звільнене від окупантів, агресори підпалили пам'ятку архітектури національного значення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на публікацію архітектора Івана Бикова.

"В нашому багатостраждальному Тростянці, вже звільненому від російських орків, останні підпалили пам'ятку архітектури національного значення - Будинок управителя маєтками Л.Є. Кеніга", - повідомив він.

Архітектор додав, що ця прекрасна пам'ятка збудована в стилі модерн у парку "Нескучнє" 1911 року і має охоронний номер 1548.

"Погані рашисти лише і можуть, що воювати з мирними мешканцями, житловими будинками й пам'ятками, бо тікають від наших військових з підпаленими п'ятами", - додав Іван Биков.

Фото: Масштаби руйнувань будинку управителя маєтками Л.Є. Кеніга в урочищі Нескучне (facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine)

Урочище Нескучне називають "перлиною" Тростянця. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Парк розташований на околиці міста й займає цілих 256 гектарів. В урочищі є три мальовничі озера, з яких витікає струмок з назвою Тростянець.

Фото: Окупанти підпалили унікальну споруду (facebook.com/groups/ArhitekturaUkraine)

Нагадаємо, раніше окупанти спалили давню церкву з унікальним іконостасом.

Також в Україні створено фонд для збереження культурної спадщини під час війни.

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