Три етапи ПЛР-тестів і браслети на руках: в Абу-Дабі встановили суворі правила для туристів

Фото: Абу-Дабі (pixabay.com)

Від карантину звільнені громадяни 18 країн

Один з найбільш популярних серед українців туристичних напрямків – ОАЕ. У столичному еміраті Абу-Дабі влада днями оновила правила карантину для іноземців. Скільки тестів доведеться здати і як надовго самоізолюватися у готелі, повідомляється на сайті авіакомпанії Etihad.

Від проходження карантину звільнили громадян 18 країн. Туристам з регіонів "зеленого переліку" достатньо буде тестування, щоб вільно пересуватися по території емірату і вивчати пам'ятки, повідомляє видання gulfnews.com. Іншим мандрівникам доведеться провести 10 днів на самоізоляції з браслетом на руці.

Фото: ОАЕ - популярний напрямок у туристів (pixabay.com)

Які правила діють для українців в Абу-Дабі

Туристи з країн "зеленого" перліку повинні не тільки здати тести в аеропорту Абу-Дабі, але ще через шість днів після в'їзду. Якщо результати виявляться негативними, карантин проходити їм не доведеться. Такі умови зараз актуальні для громадян Бахрейну, Брунею, Китаю, Гонконгу, Острова Мен, Кувейту і ряду інших держав.

Оскільки України в цьому переліку немає, нашим мандрівникам потрібно бути готовим провести 10 днів на самоізоляції – у готелі або будинку. Вони також повинні здавати ПЛР-тест до вильоту, який дійсний 96 годин, другий тест - після прибуття, а також на 8 день перебування на території столичного емірату. Від тестів звільняються діти до 12 років, якщо у них немає симптомів коронавіруса.

При проходженні самоізоляції необхідно встановити додаток Alhosn для відстеження контактів і провести карантин з браслетом на руці.

Фото: Краєвид в Абу-Дабі (pixabay.com)

Як полетіти на відпочинок в Дубай

Менш суворі правила діють в Дубаї – завдяки цьому можна спокійно вирушати на відпочинок в це місто яскравих вражень та різноманітного шопінгу. Недорогі тури в Дубай можна знайти у більшості українських туроператорів.

Згідно з інформацією на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, туристам з України перед поїздкою в Дубай потрібно надати під час реєстрації на рейс в аеропорту відправлення такі документи:

- Поліс міжнародного медичного страхування, що покриває лікування COVID-19 і перебування в умовах ізоляції на території ОАЕ;

- Заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований сертифікат (Сertіfіcate polymerase chain reaction (PCR) swab test), який підтверджує негативний результат тесту на COVID-19. Він повинен бути виданий не більш ніж за 96 годин до прибуття в ОАЕ і має бути наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами. Ця вимога не застосовується щодо дітей віком до 12 років і пасажирів, які мають середню або важку форми інвалідності.

Авіакомпанія може відмовити пасажиру в перевезенні, якщо у нього немає сертифіката про тестування або страхового поліса.

Фото: Відпочинок в Дубаї (pixabay.com)

Перед прибуттям в Дубай і проходженням прикордонного контролю, необхідно заповнити Декларацію про згоду на перебування в умовах самоізоляції у разі виявлення позитивного тесту (бланк надається авіакомпанією), а також завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися в ньому для спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ.

Після прильоту в Дубай туристи повинні пройти ще один тест на COVID-19 – безкоштовно в аеропорту прибуття. Результат цього тесту надійде у вигляді смс- повідомлення протягом 24 годин.

До отримання результату тесту необхідно самоізолюватися в готелі чи іншому місці проживання. Хоча туристичні компанії попереджають, що ніхто туристів в номері не замикає – їх просто просять на ходити в людні місця.

Якщо у туристів буде виявлений позитивний результат тесту на коронавірус, їх ізолюють на 14 днів у спеціально визначених установах за свій рахунок.

Самостійним мандрівникам варто знати, що з 15 жовтня авіакомпанії можуть відмовити у посадці на рейс в ОАЕ, якщо у пасажира немає зворотного квитка.

Нагадаємо, ми розповідали, як українка замість відпочинку "застрягла" на ізоляції в ОАЕ.

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